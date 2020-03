Čeferinovo pismo po najtežji odločitvi, ki jo je sprejel

Epidemija koronavirusa je zamrznila ves svet in tudi športno dogajanje predvsem v Evropi. Praktično vsa nacionalna nogometna prvenstva so zaustavljena, liga prvakov, ki bi se morala s tekmama osmine finala lige prvakov nadaljevati prav danes, prav tako, seveda pa podobno pomeni tudi za vsa preostala tekmovanja v okviru Evrope.

Že takoj za tem, ko so začeli odpovedovati nogometne tekme po vsej Evropi, predvsem pa po tem, ko je koronavirus zaustavil tudi dogajanje v elitnih evropskih tekmovanjih, se je marsikdo vprašal: "Kaj bo z Eurom?" In bil ob tem precej pesimističen.

Po današnji video konferenci, po kateri so z Uefe po pogovorih s predstavniki 55 članic evropske nogometne zveze, združenjem evropskih klubov (ECA) in mednarodnim združenjem profesionalnih nogometašev (FIFPro) sporočili, da je evropsko prvenstvo 2020 prestavljeno na leto 2021, je jasno, da je bil pesimizem upravičen.

Foto: Reuters

Prestavitev dogodka, ki Uefi ob ligi prvakov prinaša največ denarja, je za krovno evropsko nogometno organizacijo seveda velik udarec, ki so se ga vodilni ljudje evropskega nogometa odločili sprejeti tudi zaradi tega, da bi lahko sprostili termine za izpeljavo trenutno mirujočih domačih prvenstev nacionalnih nogometnih zvez, medtem ko odločitve o ligi prvakov in ligi Europa še niso sprejeli.

Po tako pomembni odločitvi se je s pismom za javnost javil tudi Aleksander Čeferin, ki se spopada z največjim izzivom, odkar je septembra leta 2016 zasedel vrh najbogatejše športne organizacije na svetu.

Foto: Reuters

"Zdravje navijačev, zaposlenih in igralcev mora biti naša glavna prioriteta, zato smo pri Uefi ponudili vrsto možnosti, ki bi omogočala nacionalnim prvenstvom, da se varno končajo. Ponosen sem na odziv mojih nogometnih kolegov iz cele Evrope. Odločitev smo sprejeli v duhu sodelovanja, saj smo se vsi zavedali, da bomo morali za želene cilje nekaj žrtvovati.Pri tem je pomembno, da je Uefa kot vladajoč organ v evropskem nogometu vodila proces in sprejela največjo žrtev. Prestavitev Eura 2020 pomeni velik strošek za Uefo, vendar pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi še naprej zagotavljali financiranje in razvoj nogometa v vseh 55 članicah zveze. Rdeča nit procesa in sprejemanja odločitve je bila, da namenu dajemo prednost pred dobičkom.Nogomet je sila, ki dviguje atmosfero v družbi. Misel na to, da bi nogometni festival potekal na praznih štadionih in z opuščenimi navijaškimi conami, je bila preveč moreča. Na takšen način nismo želeli proslaviti 60. obletnice tekmovanja.Rad bi se zahvalil ECA, evropskim ligam in FIFPro za izjemno delo in sodelovanje. Z dna srca bi se rad zahvalil vsem 55 nacionalnim zvezam in mojim kolegom iz tehničnega komiteja, ki so pripomogli s svojo podporo in pametnimi odločitvami. V prihodnjih tednih bomo dodelali vse podrobnosti, vendar pa je bil dogovorjen osnovni princip in to je velik korak naprej. Vsi smo pokazali, da znamo biti odgovorni. Demonstrirali smo solidarnost in enotnost. Namen pred profitom. To nam je danes uspelo."