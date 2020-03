Uefa preložila tudi ženski EP 2021

Evropska nogometna zveza Uefa je po preložitvi letošnjega evropskega prvenstva na leto 2021 zaradi pandemije novega koronavirusa pozno popoldne potrdila tudi to, da je preložila EP 2021 za ženske. Že pred tem je bilo jasno, da bo eno leto pozneje kot predvideno, torej leta 2022, tudi EP za nogometaše do 21 let, ki bo v Sloveniji in na Madžarskem.

Žensko EP, ki bi moralo biti med 7. julijem in 1. avgustom 2021, bo v poznejšem terminu. Trenutno so reprezentance v kvalifikacijski fazi, Slovenke imajo v skupini 1 po šestih tekmah devet točk in so tretje za Nizozemsko (18) in Rusijo (9), ki ima še dve tekmi v dobrem. V skupini so še Kosovo, Estonija in Turčija.

Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah.

Zaradi novega koronavirusa so zamrznili praktično vsa klubska tekmovanja v Evropi, tudi ligo prvakov in evropsko ligo. Dokončnih scenarijev za nadaljevanje teh dveh tekmovanj še ni, obe sta v fazi osmine finala. Pri Uefi so se, kot so zapisali v sporočilu za javnost, zavezali le k temu, da bodo tako evropska kot domača klubska tekmovanja izpeljali do 30. junija, če se bo zdravstveni položaj dovolj izboljšal.

Foto: Reuters

Junija bodo predvidoma izvedli tudi "play-off" lige narodov, s katerim bodo zapolnili število 24 udeleženk na moškem EP 2021. Tam bodo med sabo obračunali Bolgarija in Madžarska ter Islandija in Romunija na turnirju A (polfinale in finale), na turnirju B pa bodo BiH in Severna Irska ter Slovaška in Irska.

Sicer pa so skupine za EP izžrebali že konec novembra lani. V skupini A so Italija, Švica, Turčija, Wales, v skupini B Belgija, Rusija, Danska, Finska, v skupini C Ukrajina, Nizozemska, Avstrija, zmagovalec play-offa lige D, v skupini D Anglija, Hrvaška, Češka, zmagovalec play-offa lige C, v skupini E pa Španija, Poljska, Švedska in zmagovalec play-offa lige B. Iz vsake skupine se bodo v osmino finala prebile prvo- in drugouvrščene ekipe ter štiri najboljše tretjeuvrščene.

Pri tem pa je še en dodatek. Če bi Romunija dobila "play-off" lige A, potem bi igrala v skupini C kot gostiteljica in bi se zmagovalec "play-offa" lige D preselil v skupino F.

