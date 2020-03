Čeferin naj bi kmalu sporočil, da Eura ne bo letos poleti

Ko bo predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojimi sodelavci opravil posvet s predstavniki 55 člani evropske nogometne družine, združenjem evropskih klubov (ECA) ter mednarodnim združenjem profesionalnih nogometašev (FiFPro), bo sledil še sestanek izvršnega odbora evropske krovne zveze, po kateri bodo sprejeti ukrepi, vezani na evropsko prvenstvo, pa tudi ostala vprašanja, vezana na aktualno tematiko prestavljanja/odpovedi tekmovanj zaradi širitve izbruha koronavirusa.

Prekinila so se tekmovanja v ligi prvakov, ligi Europa, pa tudi veliki večini državnih prvenstev širom Evrope, tako da vsi vpleteni iščejo najboljšo rešitev, s katero bi odpravili večino težav in poskrbeli, da bi se omenjena tekmovanja spravila pod streho.

Preklicane rezervacije hotelskih storitev na Danskem

Danci bodo na Euru računali na podporo domačega občinstva. Foto: Reuters Največje izmed njih, evropsko prvenstvo, ki bi moralo potekati v 12 državah (mestih) od 12. junija do 12. julija, bo najverjetneje prestavljeno. Agencija Reuters poroča, kako je Uefa prejšnji teden že preklicala rezervacijo hotelskih storitev v Köbenhavnu ravno v času, ko bi moralo po prvotnem načrtu potekati evropsko prvenstvo.

Dansko glavno mesto je eno izmed 12 prizorišč Eura. Moralo bi gostiti štiri tekme, tri v skupinskem delu, na vseh bo zaigrala Danska, ter eno v osmini finala. Rezervacijo pa so preklicali tudi v Helsingorju, tradicionalni bazi danske nogometne reprezentance, ki leži 47 km severno od Köbenhavna. Helsingor, znan tudi kot eno izmed prizorišč scen iz Shakespearove drame Hamlet, bo očitno v začetku poletja sameval, saj je vse bližje uradna potrditev Uefe o prestavitvi evropskega prvenstva.

Pozimi letos ali poleti prihodnje leto?

Ponujata se dve možnosti. Prva ponuja prestavitev na zadnja koledarska meseca v letu, tako da bi tekme potekale novembra in decembra, druga pa spogleduje z idejo, da bi Euro zgolj prestaviti za celo leto dni, tako da bi potekal prihodnje poletje. Ta predlog je denimo všeč selektorju Italije Robertu Manciniju. Italija je ena izmed treh slovenskih sosed, ki so si zagotovile nastop na Euru v kvalifikacij (še Avstrija in Hrvaška), Madžarska pa bo svojo priložnost iskala v dodatnih kvalifikacijah, ki bi morale potekati konec tega meseca, a so zaradi težav s koronavirusom zelo vprašljive.

Uefa bo dogovor, ki ga je sklenila po posvetu s predstavniki zvez, sporočila v poznih popoldanskih urah.