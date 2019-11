Žreb: Hotiću se je nasmehnila sreča, BiH korak bližje do Eura 2020

Žreb dodatnih kvalifikacij za Euro 2020 v nogometu je odpravil še zadnje neznanke. V boj za zadnje štiri vozovnice se bo podalo 16 reprezentanc, ki so si po zaslugi dobrih rezultatov v lanski ligi narodov kljub slabšim uvrstitvam v skupinskem delu kvalifikacij zagotovile možnost popravnega izpita. Komu je ples kroglic namenil srečo in ga v play-offu obdaril z vlogo gostitelja?

Kdo ima že zagotovljen nastop na Euru 2020 (20 reprezentanc): Anglija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina in Wales.

Evropsko prvenstvo leta 2020 se bo vpisalo v zgodovino po številnih novostih. Prvič bo potekalo v kar 12 različnih državah (polfinale in finale bosta na Wembleyju v Londonu), prvič pa se je tudi zgodilo, da o udeležencih play-offa (dodatnih kvalifikacij) odloča drugo tekmovanje. To je liga narodov, ki je lani doživela krstno izvedbo in ni osrečila navijačev slovenske reprezentance. Izbranci Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča so v svoji skupini zasedli zadnje mesto, s tem pa izpustili iz rok priložnost, da bi se kljub neuspehu v kvalifikacijah za EP 2020 dokopali vsaj do play-offa.

Slovenija ena izmed 19 držav, ki so ostale brez vseh možnosti

Kekova četa je v skupini G osvojila četrto mesto in zbrala 14 točk. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida V kvalifikacijah si je nastop na Euro 2020 zagotovilo 20 reprezentanc, v play-offu jih bo nastopilo 16 (po štiri v vsaki kakovostni skupini, iz katere bo napredoval le zmagovalec), brez vsakršnih možnosti pa je ostalo 19 izbranih vrst. Med njimi se je žal znašla tudi Kekova četa.

V dodatnih kvalifikacijah bo tako nastopilo 16 ekip. Današnji žreb v Nyonu je dokončno potrdil sestavo vseh štirih kakovostnih skupin, v katerih so po štiri reprezentance, prek polfinalnih in finalnih dvobojev pa si bo najboljši zagotovil druženje z elito na Euru 2020.

Ples kroglic na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) je tudi določil gostitelje na finalnih dvobojih v vsaki kakovostni skupini play-offa. Dodatne kvalifikacije bodo namreč potekale po sistemu izločanja, tako v polfinalu kot finalu pa bo odigrana le ena tekma.

Razpored dodatnih kvalifikacij za EP 2020: Skupina A:

Polfinale:

Islandija – Romunija

Bolgarija – Madžarska Finale:

Bolgarija/Madžarska – Islandija/Romunija Skupina B:

Polfinale:

BiH - Severna Irska

Slovaška – Irska Finale:

BiH/Severna Irska – Slovaška/Irska Skupina C:

Polfinale:

Norveška – Srbija

Škotska – Izrael Finale:

Norveška/Srbija – Škotska/Izrael Skupina D:

Polfinale:

Gruzija – Belorusija

Severna Makedonija – Kosovo Finale:

Gruzija/Belorusija – Severna Makedonija/Kosovo Polfinalne tekme bodo 26., finalne pa 31. marca 2020.

Bolgari po sramotnem obnašanju navijačev do nove priložnosti

Skupina bolgarskih huliganov je skazila zlasti kvalifikacijsko tekmo med Bolgarijo in Anglijo. Foto: Reuters V skupini A imata tako prednost domačega igrišča v polfinalu Islandija, največje presenečenje zadnjega Eura 2016, kjer se je uvrstila med najboljših osem, tokrat pa se bo pomerila z Romunijo, ki išče novega selektorja, ter Bolgarija, znanka Slovenije iz lanske lige narodov. Ta v kvalifikacijah za EP 2020 ni blestela, poleg igralcev pa so razočarali tudi njeni navijači, saj so na številnih tekmah z nešportnim obnašanjem in rasističnimi zbadljivkami metali slabo luč na bolgarski nogomet.

Bolgari imajo vseeno še vedno priložnost za srečen konec kvalifikacij, za začetek bodo poskušali izločiti Madžarsko. Če jim bo uspelo, na EP 2020 v nasprotju z zadnjim Eurom ne bodo nastopile vse slovenske sosede. Za zdaj so med udeleženkami že svetovna podprvakinja Hrvaška, nekdanja evropska prvakinja Italija, ki je v skupini dobila vseh deset tekem, in severna slovenska soseda Avstrija, ki je Kekovi četi neposredno priprla vrata Eura z zmagama v Celovcu in Ljubljani. V finalu bo imel prednost domačega igrišča zmagovalec drugega polfinala.

Hotić dvakrat zapored "doma"?

Dino Hotić je za člansko reprezentanco BiH debitiral v Liechtensteinu. Foto: Reuters V skupini B se bo za preboj na Euro potegoval tudi nekdanji mladi reprezentant Slovenije Dino Hotić. Z Bosno in Hercegovino, ki je v skupinskem delu kvalifikacijskega ciklusa jezila tako selektorja Roberta Prosinečkega kot tudi navijače z neprepričljivimi predstavami, bo 26. marca v Zenici gostil Severno Irsko, ki je v kvalifikacijah namučila Nemčijo in Nizozemsko, v drugem polfinalu pa se bosta udarili Slovaška in Irska.

Če bi nogometaš Maribora preskočil otoško oviro v polfinalu, bi tudi v finalu kvalifikacij računal na prednost domačega igrišča. Tako je odločil žreb v Nyonu. To je velika prednost za BiH, ki se ji tako ponuja lepa priložnost, da po svetovnem prvenstvu (2014) okusi še igranje na največjem evropskem nogometnem tekmovanju.

Srbija v Oslu, Izrael v Glasgowu

Izrael je na dveh tekmah proti Sloveniji v skupini G osvojil točko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V skupini C bo Norveška, ki je lani zmagala v slovenski skupini v ligi narodov, v polfinalu poskušala izkoristiti prednost domačega stadiona v Oslu proti nepredvidljivi Srbiji, ki je v kvalifikacijah zaostala za Ukrajino in evropsko prvakinjo Portugalsko. Lani je na svetovnem prvenstvu v Rusiji izpadla v skupinskem delu, prihodnje leto pa se želi družiti z evropsko elito in dokazati, da je zmožna še boljših rezultatov.

V drugem polfinalu se bodo Škoti, ki že dalj časa pogrešajo uvrstitev na veliko tekmovanje, v Glasgowu pomerili z Izraelom, starim znancem Kekove čete, ki je v kvalifikacijski skupini G prehitel le Stojanovićevo Latvijo. V finalu bo imel prednost domačega igrišča zmagovalec norveško-srbskega obračuna.

Sosedska poslastica v Skopju

Severna Makedonija je v kvalifikacijah proti Sloveniji osvojila kar štiri od mogočih šest točk. Foto: Reuters V skupini D bo pozornost plenil sosedski spopad v Skopju med Severno Makedonijo, ki so jo slovenski ljubitelji nogometa v zadnjih mesecih dodobra spoznali, in Kosovom, novincem v kvalifikacijah za EP 2020, ki je skoraj do zadnjega dihal za ovratnik favorizirani Češki. V drugem spopadu se bosta v Tbilisiju pomerili Gruzija in Belorusija.

Zmagovalec play-offa v tej skupini se bo na seznamu novincev na Euru pridružil Finski, v finalu pa bo imel prednost domačega igrišča zmagovalec gruzijsko-beloruskega spopada.

Žreb skupinskega dela EP 2020 bo na sporedu v soboto, 30. novembra.