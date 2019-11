Bodo pri NK Maribor po Katancu napadli še Keka?

"A smo res tako slabi? Je tuje res toliko boljše od domačega? Veliko je razlogov, da ni… Mar niso skoraj vsi igralci, ki jih selektor uvršča na svoj seznam izbrancev in naj bi veljali za edine dorasli igranju kvalifikacijskih reprezentančnih tekem, zrasli na slovenskih igriščih? Spoštovani selektor, ne zahtevamo veliko. Samo malo več spoštovanja. Predvsem pa več zaupanja. Če želite biti spoštovani, je treba spoštovati," se je glasil del dolge izjave, ki so jo pri NK Maribor v javnost poslali sredi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018. V njej so takratnemu selektorju Srečku Katancu očitali, da podcenjuje slovenski nogomet in to, da ponuja premalo priložnosti za igro igralcem iz slovenske lige.

V tistih kvalifikacijah je Katanec priložnost za igro ponudil petim nogometašem iz slovenske lige, trije so bili iz Maribora. Zbrali so 471 od 9900 minut igre, ki so bile v desetih tekmah na voljo, kar znese 4,8 odstotka igralnega časa.

Luka Zahović je edini nogometaš iz slovenske prve lige, ki je dobil priložnost za igro v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Foto: Vid Ponikvar

Matjaž Kek je prišel le do pičlega promila

Matjaž Kek je v pravkar končanih kvalifikacijah v istem vzorcu minut (9900) priložnost ponudil samo enemu, in sicer dvakrat. Luki Zahoviću, ki je na igrišče prišel v zadnji minuti domače tekme proti Makedoniji v Stožicah, in dobil še 13 minut igre pri zmagi nad Latvijo s 5:0.

Nogometaši (oziroma nogometaš, če smo natančni) iz slovenske lige so torej dobili vsega 0,14 odstotka igralnega časa, kar je daleč najmanj v obdobju od prvega Kekovega selektorskega mandata, ki smo ga prečesali.

Glede na to, da v zadnjem desetletju v tujini igra več Slovencev, kot jih je kadarkoli, pa verjamemo, da tudi pred tem ni bilo nič drugače.

Slovenija v kvalifikacijah za EP 2020:

Slaviša Stojanović je najbolj spoštoval slovensko ligo

Slovensko ligo je očitno najbolj spoštoval Slaviša Stojanović, ki je v štirih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2014, kolikor je bil selektor, kar 13,8 odstotka igralnega časa razdelil med nogometaše iz slovenske klubske scene.

Slaviša Stojanović, ki je bil selektor v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 samo štiri tekme, je najbolj zaupal igralcem iz slovenske klubske scene. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na drugem mestu je Igor Benedejčić z 8,3 odstotka, a je res tudi to, da je njegov vzorec zelo majhen. Le dve tekmi, ki ju je kot začasni selektor vodil v ligi narodov, v kateri je njegov predhodnik Tomaž Kavčič igralcem iz slovenske lige ponudil 3,7 odstotka mogočega igralnega časa.

Katanec je v šestih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2014 med člane slovenskih prvoligašev razdelil natanko šest odstotkov, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2016 pa tri odstotke igralnega časa, a pokazal precej poguma, ko je Aleša Mertlja, takratnega člana Maribora, v začetno enajsterico porinil na obeh tekmah proti Angliji.

Srečko Katanec je bil deležen številnih očitkov, da podcenjuje slovensko ligo, a je priložnost za igro ponudil veliko več igralcem iz nje, kot je to v zadnjih kvalifikacijah počel zdajšnji selektor Kek. Foto: Reuters

V teh kvalifikacijah smo za vedno izgubili Dina Hotića

Kljub temu je Katanec vseskozi poslušal očitke o tem, da podcenjuje nogometaše, ki prihajajo iz slovenske lige, medtem ko Keku to pod nos vrže redkokdo. Pa čeprav smo v kvalifikacijah, ki so za nami, ob evropskem prvenstvu izgubili tudi enega najboljših, če ne morda celo najboljšega posameznika v slovenski ligi Dina Hotića, ki je ravno ta teden debitiral za Bosno in Hercegovino in je za Slovenijo za vedno izgubljen.

Se bodo torej pri NK Maribor (ali kateremukoli drugemu slovenskemu prvoligašu) v teh dneh oglasili z izjavo za javnost in udarili po selektorju Keku, se lahko vprašamo ob tem? Močno, močno dvomimo …

Igralci iz slovenske lige v kvalifikacijah za EP 2020:

- Selektor Matjaž Kek:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 1

Minute igralcev iz slovenske lige: 14

Minute, ki so bile na voljo: 9900

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 0,14 odstotka

Igralec, ki ga je Matjaž Kek uporabil:

Igralec Klub Nastopi Minute Luka Zahović Maribor 1 14

Igralci iz slovenske lige v ligi narodov 2018:

- Selektor Tomaž Kavčič:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 2

Minute igralcev iz slovenske lige: 146

Minute, ki so bile na voljo: 3960

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 3,7 odstotka

Igralci, ki jih je takrat Tomaž Kavčič takrat uporabil:

Igralec Takratni klub Nastopi Minute Amir Dervišević Maribor 3 131 Luka Zahović Maribor 1 15

- Selektor Igor Benedejčić:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 2

Minute igralcev iz slovenske lige: 165

Minute, ki so bile na voljo: 1980

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 8,3 odstotka

Igralci, ki jih je takrat Igor Benedejčić takrat uporabil:

Igralec Takratni klub Nastopi Minute Amir Dervišević Maribor 2 147 Rudi Požeg Vancaš Celje 1 18

Igralci iz slovenske lige v kvalifikacijah za SP 2018:



- Selektor Srečko Katanec:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 5

Minute igralcev iz slovenske lige: 471

Minute, ki so bile na voljo: 9900

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 4,8 odstotka

Igralci, ki jih je takrat Srečko Katanec uporabil:

Igralec Takratni klub Nastopi Minute Mitja Viler Maribor 2 171 Milivoje Novaković Maribor 4 165 Amedej Vetrih Domžale 3 85 Rok Kronaveter Olimpija 2 49 Matej Palčič Maribor 1 1

Igralci iz slovenske lige v kvalifikacijah za EP 2016:

- Selektor Srečko Katanec:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 2

Minute igralcev iz slovenske lige: 329

Minute, ki so bile na voljo: 9900

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 3 odstotki

Igralci, ki jih je takrat Srečko Katanec uporabil:

Igralec Takratni klub Nastopi Minute Aleš Mertelj Maribor 4 315 Petar Stojanović Maribor 1 14

Igralci iz slovenske lige v kvalifikacijah za SP 2014:

- Selektor Slaviša Stojanović:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 5

Minute igralcev iz slovenske lige: 547

Minute, ki so bile na voljo: 3960

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 13,8 odstotka

Igralci, ki jih je takrat Slaviša Stojanović uporabil:

Igralec Takratni klub Nastopi Minute Marko Šuler Maribor 4 360 Jasmin Handanović Maribor 1 90 Aleš Mertelj Maribor 1 90 Goran Cvijanović Maribor 1 6 Dejan Kelhar Olimpija 1 1

- Selektor Srečko Katanec:



Koliko igralcev iz slovenske lige je uporabil: 3

Minute igralcev iz slovenske lige: 365

Minute, ki so bile na voljo: 5940

Delež minut igralcev iz slovenske lige: 6 odstotkov

Igralci, ki jih je takrat Srečko Katanec uporabil: