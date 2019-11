Črno na belem, koga ima Kek (naj)raje

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v kvalifikacijah za Euro 2020 v boj za točke v ogenj poslal 24 različnih igralcev. Manjša prevetritev zasedbe, ki je lani pod vodstvom Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča rezultatsko pogorela v ligi narodov, ni prinesla želenega učinka. Slovenija je na lestvici zaostala za Poljsko, Avstrijo in Severno Makedonijo ter ostala brez velikega tekmovanja, Kek pa je na tekmah ostajal zvest ogrodju moštva.

Ko je Slovenija lani v krstni izvedbi lige narodov zasedla zadnje mesto, v šestih tekmah zbrala le tri točke in se spogledovala celo s padcem v najnižjo kakovostno skupino evropskega nogometa, so se navijači tolažili, da bo leto 2019 prineslo boljše čase za reprezentanco.

Prihod Keka prinesel svežo energijo

Ko je na selektorski stolček sedel Matjaž Kek, se je v izbrano vrsto vrnil tudi Jan Oblak. Foto: Vid Ponikvar Upanje je temeljilo na številnih spremembah. Na selektorski stolček se je podal Matjaž Kek, ki ga je javnost ohranila v lepem spominu. Melodrama zaradi izostanka Jana Oblaka z državnih tekem je postregla z napovedjo Škofjeločana, da se za kvalifikacije vrača med slovenski vratnici, Josip Iličić, Jasmin Kurtić in Benjamin Verbič, ki jih je lansko jesen pestilo kar nekaj zdravstvenih težav, pa so v svojih klubih ujeli formo in dvigovali optimizem.

V zraku je bilo celo mogoče začutiti namero, da bi strokovno vodstvo poskušalo prepričati Kevina Kampla, naj si premisli o (ne)igranju v slovenskem dresu. Prisotna je bila sveža energija, s pomočjo katere se je Slovenija podala na lov za velikim tekmovanjem, na katerem ni nastopila vse od leta 2010.

Ko se je začelo zares in je Slovenija odpotovala v Izrael, je postalo jasno, da v izbrano vrsto ne bo več Nejca Skubica. O tem se je pogovoril tako s predsednikom krovne zveze in selektorjem. Ni bilo nikakršnih zamer, priložnost za stalno dokazovanje na položaju desnega bočnega branilca se je ponudila Petru Stojanoviću. To je bila druga velika sprememba, kar zadeva najmočnejše postave slovenske obrambe. Namesto Vida Belca se je na vrata napovedano vrnil Oblak, kapetanski trak je še naprej krasil Bojana Jokića, v osrčju obrambe pa sta sodelovala Miha Mevlja in Aljaž Struna.

Aljaž Struna se je podobno kot Rene Krhin zasidral v začetni enajsterici slovenske reprezentance pod vodstvom Matjaža Keka. Foto: Vid Ponikvar

Če je prvi zaznamoval ligo narodov s polno minutažo, pa je Kek na natečaju za njegovega sodelavca v osrednjem branilskem paru izbral Pirančana. Kekova predhodnika sta v ligi narodov na omenjeno mesto od prve minute dvakrat postavila tako Struno kot Miho Blažiča, po enkrat pa Luko Krajnca in Nemanjo Mitrovića. Konkurenca je bila velika, a je Keka najbolj prepričal Kiki Struna, katerega je kot edinega standardnega člana prve postave na vsaki reprezentančni akciji doletela dodatna težava, saj je ob vračanju iz ZDA menjal veliko časovnih pasov.

Nastopi Slovencev v kvalifikacijah za EP 2020:

Andraž Šporar je letos končno dočakal strelski prvenec v državnem dresu. Foto: Grega Valančič/Sportida V zvezni vrsti je Kek hitro določil ''hrbtenico'' slovenske zasedbe. Kot zadnja zvezna igralca sta sodelovala Rene Krhin in Jasmin Kurtić, od nekdanjega trojčka KKK pa ni bilo nič, poskus vrnitve Kampla v slovensko reprezentanco ni obrodil sadov.

Na krilnih položajih se je med drugim največkrat v enajsterici znašel Iličić, ki je na zadnjih tekmah lige prvakov prevzel vlogo glavnega motivatorja ekipe. Postal je neposredni nosilec igre, pa tudi povezovalni člen med starejšimi in mladimi v izbrani vrsti. Poleg njega je največkrat v začetni enajsterici zaigral Benjamin Verbič, Miha Zajc pa se je iz vloge vročega strelca prelevil v aduta s klopi za rezervne igralce, ki je dobival vedno manj priložnosti, a na koncu v vsem ciklusu zbral kar osem nastopov. V konici napada je Kek največkrat poslal v ogenj Andraža Šporarja, ki je pod vodstvom Mariborčana dočakal strelski krst v reprezentanci.

Dervišević, Rotman, Krajnc in Štulac zaman čakali

Amir Dervišević se po koncu lige narodov ni več družil z reprezentanco. Foto: Urban Urbanc/Sportida Enajsterica, največkrat upodobljena lani v ligi narodov (Belec; Skubic, Jokić, Mevlja, Struna; Krhin, Dervišević; Bezjak, Zajc, Črnigoj; Šporar), je tako doživela kar nekaj sprememb. Kek je, to dokazuje tudi statistika nastopov in skupnih igralnih minut, največkrat udarno postavo ponudil v zasedbi Oblak; Jokić, Mevlja, Struna, Stojanović; Krhin, Kurtić; Verbič, Zajc, Iličić; Šporar. V zvezni vrsti so se pogosto izmenjevali tudi Domen Črnigoj, Roman Bezjak, Denis Popović in Jaka Bijol. Nekateri bolj, nekateri manj uspešno, Kek pa je praviloma ostajal brez njihove pomoči zaradi poškodb oziroma kartonov.

Skupno je Kek od prve do zadnje tekme v kvalifikacijah za EP 2020 vpoklical 36 igralcev. Dvanajst jih ni dočakalo priložnosti, ampak so zgolj obsedeli na klopi, 24 pa jih je zaigralo za Slovenijo in z njo v skupini G osvojilo četrto mesto. Izmed nogometašev, ki so lani igrali v ligi narodov, nato pa niso prejeli niti enega Kekovega vpoklica, izstopa Amir Dervišević. Zvezni igralec Maribora, ki je kmalu po reprezentanci za nekaj mesecev padel na stranski tir še v klubu, se ni pojavljal v Kekovih načrtih. Podobno velja za Rajka Rotmana, Luko Krajnca in Lea Štulca.

Prisegal je na druge kandidate, med katerimi pa je manjkalo tistih, ki si nogometni kruh služijo v domovini. Čast Prve lige Telekom Slovenije je z dvema kratkima nastopoma reševal le Luka Zahović, edini nogometaš 1. SNL, ki je letos v državnem dresu zbral vsaj kakšno igralno minuto.

Kvalifikacije za EP 2020, statistika: Zadetki: 4 – Iličić

2 – Črnigoj, Šporar, Verbič, Zajc

1 – avtogol Latvije, Bezjak, Matavž, Al. Struna Podaje: 3 – Iličić, Šporar

2 - Stojanović

1 – Berić, Jokić, Kurtić, Matavž



Rumeni kartoni: 3 – Jokić, Kurtić, Al. Struna

2 – Iličić

1 – Bezjak, Črnigoj, Stojanović, Verbič Rdeči kartoni: 1 – Kurtić, Popović

Denis Popović, zvezni igralec Züricha, je v tem letu zbral šest reprezentančnih nastopov. Foto: Vid Ponikvar

Popović in Rep prvič med elito Rajko Rep je po letih dokazovanja v Avstriji dočakal srečen trenutek v izbrani vrsti. Foto: Sportida Kek je omogočil tudi nastop dvema novincema. V zvezni vrsti je našel mesto za Denisa Popovića, ki si je nespametno, tik pred 30. rojstnim dnevom, z rdečim kartonom proti Avstrijcem naredil medvedjo uslugo. Tudi drugi novinec je povezan z Avstrijo, ko je Kek v zadnjih minutah sklepnega dejanja, gostovanja v Varšavi (2:3), omogočil krstni nastop Rajku Repu, dolgoletnemu legionarju pri severnih sosedih Slovenije. Pri novih obrazih, ki še lani niso bili blizu reprezentance, je Kek v izbrano vrsto vrnil Harisa Vučkića, ta je zaigral prvič po sedmih letih. Vedno več veljave pridobiva Jure Balkovec, neposreden tekmec Jokića za igranje na mestu levega bočnega branilca, na zadnji tekmi pa se je v dobri luči pokazal izkušeni Tim Matavž in dokazal, da bi bil lahko v letu 2020 še zelo koristen za reprezentanco.

Na vseh tekmah le peterica

Josip Iličić in Jan Oblak veljata za najbolj vredna posameznika v slovenski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar Kek je na vseh desetih kvalifikacijskih tekmah uporabil le pet stalnih igralcev. To so Jan Oblak, ki je v obdobju odsotnosti Jokića nosil tudi kapetanski trak, najboljši strelec in asistenc Josip Iličić, obrambni steber Miha Mevlja, ki je v primerjavi s tesnim sodelavcem Struno ciklus končal brez prejetih kartonov, in desni Petar Stojanović. V omenjeno druščino bi se skoraj vpisal tudi Jasmin Kurtić, a je na zadnji tekmi v Varšavi prejel rdeči karton, tako se od kvalifikacij za EP 2020 ni poslovil z maksimalno minutažo. Struna je zaradi kazni izpustil eno tekmo.

Prvi napadalec Andraž Šporar je manjkal na dveh dvobojih, tudi pri najvišji zmagi Slovenije, ko je v Rigi kar s 5:0 padla Latvija, osemkrat so se predstavili še Benjamin Verbič, Rene Krhin in Miha Zajc. Pri zadnjih dveh velja, da sta se reprezentančnih akcij udeleževala ob skromni tekmovalni formi, saj sta v klubu padla v nemilost trenerja ali pa so ju pestile zdravstvene težave. V reprezentanci sta igrala več, zlasti Krhin, ki se lahko ponaša z osmo najvišjo minutažo. Najnižjo sta imela Žan Majer (7 minut) in sveži debitant Rep.

Nova cilja: liga narodov in SP 2022

Selektor Kek je po tekmi na Poljskem napovedal, da bo strokovno vodstvo opravilo analizo, po kateri bo prišlo do tehtnejših sklepov, kateremu igralcu še omogočati redno minutažo, komu pa se zahvaliti za sodelovanje. Spomladi ga čakajo štiri prijateljske tekme, ki bodo pomenile uigravanje za drugo izvedbo lige narodov, ki se bo začela jeseni. Nato pa sledi leta 2021 nov vrhunec, kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju! In nov cilj slovenske reprezentance, da se po daljšem času vrne med elito in pojavi na velikem odru.