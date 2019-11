Poljaki so se maščevali za poraz v Stožicah

Poljaki so v Stožicah izgubili edino tekmo v teh kvalifikacijah, zato so se hoteli Sloveniji maščevati.

Slovenska vrsta je Poljakom zabila štiri od petih golov, ki so jih slednji prejeli v celotnih kvalifikacijah. Če sta prva pomenila zmago v Stožicah, pa sta današnja dva pomenila zgolj kozmetični popravek v Varšavi, na tekmi, ki ekipama ni prinesla praktično ničesar, saj je bilo že pred njo jasno, da je Poljska na EP, Slovenija, ki je na koncu osvojila četrto mesto v skupini G, pa ne.

Slovenski selektor Matjaž Kek je v začetno enajsterico po kazni Aljaža Strune v osrčje obrambe postavil Miho Blažiča, namesto Bojana Jokića je na levem boku začel Jure Balkovec, v zvezni vrsti je tokrat priložnost od začetka dobila Jaka Bijol, v napadu pa namesto doslej standardnega Andraža Šporarja Tim Matavž.

Tim Matavž je dobil priložnost od prve minute in se izkazal z zadetkom in podajo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poljaki, ki so pred koncem prvega polčasa v reprezentančni pokoj poslali Lukasza Pisczeka, so povedli že v tretji minuti, ko je po kotu do odbite žoge na robu kazenskega prostora prišel Sebastian Szymanski in premagal Jana Oblaka.

V deveti minuti je bilo znova vroče pred vrati Slovenije, a takrat Poljaki iz bližine niso bili dovolj natančni, potem ko je Petra Stojanovića preigral Kamil Grosicki.

Zatem pa so se tudi Slovenci odpravili v napad in v 14. minuti izenačili, potem ko je po podaji z desne v kazenskem prostoru akcijo učinkovito končal Matavž.

Sledilo je obdobje mirnejše igre z nekaj polpriložnostmi predvsem na poljski strani, v 35. minuti pa je do strela z glavo prišel Robert Lewandowski po podaji iz kota z leve strani, a je bil Oblak na mestu.

Josip iličić je bil ob Matavžu ena redkih svetlih točk Slovenije. Foto: Morgan Kristan/Sportida

V drugem polčasu je v 51. minuti poskusil Verbič, ki pa ni povzročil veliko dela članu Juventusa Wojciechu Szczesnyju.

Zato pa so Poljaki na drugi strani povedli v 54. minuti, ko je Lewandowski najprej vrgel iz igre dva slovenska reprezentanta, nato prodrl še v kazenski prostor in z desne strani matiral še Oblaka.

Ta pa se je izkazal v 56. minuti, ko je do neoviranega strela z dobrih desetih metrov prišel Piotr Zielinski.

Robert Lewandowski je poskrbel, da je zmaga ostala doma. Foto: Reuters

V 60. minuti pa so Slovenci poskrbeli za novo izenačenje, Verbič je po levi strani prodrl v kazenski prostor, oddal žogo v sredino do Matavža, ta pa jo je takoj oddal nazaj na svojo levo do Josipa Iličića, ki jo je poslal pod prečko poljskih vrat.

V 67. minuti je moral znova posredovati Oblak po poskusu Lewandowskega z 20 metrov, v 81. minuti pa je zmago Poljakom priigral Jacek Goralski, potem ko je iz bližine zadel po podaji Kamila Grosickega. Pred tem je veliko dela znova opravil Lewandowski, ki je tudi našel Grosickega v kazenskem prostoru.

Slovenija je sicer tekmo končala z igralcem manj, potem ko si je v 87. minuti zaradi prekrška drugi rumeni karton priigral Jasmin Kurtić.