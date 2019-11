Slovenci so se poslovili s porazom in padli na četrto mesto

Josip Iličić in soigralci so se od kvalifikacij poslovili z novim porazom.

Josip Iličić in soigralci so se od kvalifikacij poslovili z novim porazom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Varšavi z 2:3 izgubila proti Poljski, ki se je tako Slovencem maščevala za poraz v Ljubljani. Četa Matjaža Keka je kvalifikacije zaključila na četrtem mestu, po zmagi nad Izraelom jo je prehitela še Severna Makedonija. Kot zadnji so se na evropsko prvenstvo iz skupine E uvrstili nogometaši Walesa, ki so pred domačimi gledalci po zaslugi dveh zadetkov Aarona Ramseyja ugnali Madžare in zadržali prednost točke pred Slovaki.

Obračun se je na Poljskem za slovensko reprezentanco začel kot iz nočne more, saj so domači povedli že v tretji minuti. Po podaji s kota in ne preveč posrečenem izbijanju Jana Oblaka, je z razdalje v polno zadel mladi 20-letni Sebastian Szymanski.

Slovenija se po šoku ni zmedla in po tem, ko se je otresla začetnega pritiska domačih sama zapretila in po lepi akciji in podaji Josipa Iličića je v polno zadel Tim Matavž, ki je začel namesto Andraža Šporarja. Do konca prvega dela nismo več videli zadetka, a slovenski nogometaši so igrali vse prej kot slabo.

Drugi polčas so spet bolje odprli domači, a do novega vodstva niso prišli po kakšni dobri ekipni akciji, pač pa je vse skupaj v roke v vzel Robert Lewandowski, preigral celotno slovensko obrambo, nato še z diagonalnim udarcem mojstrsko premagal še Oblaka.

Matjaž Kek je Slovence popeljal do četrtega mesta. Foto: Reuters

Kekova četa je tako kot v prvem polčasu spet hitro utišala štadion v Varšavi. V kazenski prostor je potegnil Benjamin Verbič. našel Matavža, ta pa je žogo lepo odložil za Iličića, ki je mojstrsko pod prečko stresel poljsko mrežo in izenačil na 2:2.

Deset minut pred koncem je spet udaril poljski napad. Slovenci so izgubili žogo, v napad se je izstrelil Lewandowski, ki je spet preigral tako Krhina kot Stojanovića, nato pa lepo podal do Kamila Grosickega, ta pa je z glavo našel povsem samega Jaceka Goralskega, ki je dosegel prvi zadetek v poljskem dresu. To je bil tudi končni rezultat. Slovenci so se od teh neuspešnih kvalifikacijah poslovili še s četrtim porazom in padli na četrto mesto.

Prehiteli so jih na koncu še Severni Makedonci, ki so z 1:0 premagali Izraelce. Presenečenje se je zgodilo v Latviji. Slaviša Stojanović je z 1:0 premagal Avstrijo in ravno na zadnji tekmi prišel do prvih točk.

Pred današnjimi tekmami je bilo najbolj negotovo v skupini E, kjer je prvo mesto zanesljivo osvojila Hrvaška, za eno prosto mesto pa so se potegovali Madžarska, Wales in Slovaška. Smetano je na koncu pobral Wales, ki je v Cardiffu ukanil Madžarsko z 2:0, oba gola pa je dosegel igralec italijanskega Juventusa Aaron Ramsey v 15. in 47. minuti. Zadržal je točko prednosti pred Slovaško, ki je v Trnavi z goloma Roberta Boženika (19.) in Marek Hamšika (86.) premagala Azerbajdžan z 2:0.

Za konec kvalifikacij so visoko zmago zabeležile reprezentance Nemčije, Belgije, Nizozemske in Rusije. Prvi so prerešetali Severne Irce, drugi Ciper, tretji Estonce, zadnji pa so se znesli nad San Marinom.

Devetica Azzurrov, debi Hotića

Najbolj vroče je bilo v ponedeljek v skupini D, v kateri sta bili pred zadnjim krogom v najboljšem položaju Švica in Danska. Prav ti reprezentanci sta si na koncu tudi zagotovili napredovanje. Švicarji s suvereno zmago (6:1) nad Gibraltarjem, Danci pa z remijem v Dublinu. Irci so za napredovanje nujno potrebovali zmago, a je niso dočakali. V 85. minuti jih je z izenačenjem v igro sicer vrnil Matt Doherty in nekoliko v skrbi spravil privržence Dancev, a ostalo je pri remiju in napredovali so nogometaši iz Hamletove dežele.

Dino Hotić je debitiral za BiH, igral je ves drugi polčas. Foto: Reuters V skupini F sta si napredovanje že pred zadnjim krogom zagotovili Španija in Švedska, ki sta obe zanesljivo zmagali. Tudi v skupini J je bilo vse že odločeno, Italijanom, ki so v ponedeljek z 9:1 nadigrali Armenijo, se je že pred zadnjim krogom pridružila Finska, največje presenečenje tega ciklusa, ki bo tako prihodnje leto prvič v zgodovini nastopila na velikem tekmovanju.

Pod nosom so se obrisale tako Grčija, Armenija kot tudi Bosna in Hercegovina, ki je na zadnji tekmi s 3:0 premagala Liechtenstein, debi je ob zmagi dočakal Dino Hotić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in igral do konca srečanja.

Ronaldo potrdil uvrstitev na Euro, Anglija napolnila mrežo Kosova

Cristiano Ronaldo je z zadetkom za 2:0 potrdil dragoceno zmago Portugalske v Luksemburgu. Foto: Reuters Nedeljski spored se je začel v skupini B, kjer smo v zadnjem krogu dobili še drugega potnika na Euro. Prvi je bil znan že dlje časa, to je bila Ukrajina, drugo vstopnico pa si je po zmagi nad Luksemburgom z 2:0 zagotovila aktualna evropska prvakinja in zmagovalka lige narodov Portugalska. Čeprav ni bil tako vroč kot pred dnevi, je končni izid postavil Cristiano Ronaldo in dosegel še 99. zadetek v reprezentančnem dresu.

Na drugem srečanju je Srbija poskušala pred praznimi tribunami ugnati nemotivirane Ukrajince in ob tem navijala za Luksemburg. Dolgo je kazalo na srbsko zmago, a so gostje izenačili na 2:2 tik pred iztekom tekme. Na koncu se je izkazalo, da za Euro ne bi bila dovolj niti zmaga nad vodilnimi, Srbi bodo pot na evropsko prvenstvo zdaj iskali na zaključnem turnirju lige narodov.

V skupinah A in H je bilo že pred zadnjim krogom vse odločeno. Angleži so se kljub temu znesli nad Kosovom in mu napolnili mrežo (4:0), med strelce se je ponovno vpisal kapetan Harry Kane, ki je kvalifikacije končal s kar 12 zadetki. Bolgari so za konec ugnali Čehe, v skupini H so bili Francozi boljši od Albancev, Islandci pa so slavili v Moldaviji.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu. Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020 (20 reprezentanc): Anglija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina in Wales.

