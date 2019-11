Jugoslovansko obarvan play-off za Euro 2020. Kje je Slovenija?

Kdo si je že zagotovil nastop na Euru 2020 (17 reprezentanc): Anglija, Avstrija, Belgija, Češka, Finska, Francija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Turčija in Ukrajina.

Danes bosta znana še dva udeleženca Eura 2020. V skupini D se bodo za vroči vstopnici potegovali Danska, Švica in Irska, v torek pa se bo odločalo še o tem, kdo bo osvojil končno drugo mesto v skupini E, za katerega se potegujejo Madžarska, Wales in Slovaška.

Slovenija žal brez popravnega izpita

Slovenija je pod vodstvom Tomaža Kavčiča v ligi narodov zaman čakala na prvo zmago. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Reprezentance, ki v kvalifikacijah za EP 2020 niso uresničile ciljev in ostale brez velikega tekmovanja, bodo lahko računali na možnost popravnega izpita. To pa ne velja za vse, ampak zgolj za tiste, ki so se lani (najbolj) izkazale v krstni izvedbi lige narodov. Slovenije, ki je takrat pod vodstvom Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča ostala brez zmage in v druščini Norveške, Bolgarije in Cipra zasedla neslavno zadnje mesto, žal ne bo med njimi, tako da je Kekova četa tudi teoretično že ostala brez vseh možnosti za nastop na Euru 2020.

Ker pa se kvalifikacije končujejo in nas do sklepnega dejanja ločita le še dva igralna dneva zadnjega kroga, je vedno bolj znan razpored play-offa in udeležencev dodatnih kvalifikacij. Odigrane bodo 26. in 31. marca 2020, na njih pa se bo predstavilo 16 ekip, po štiri v vsaki kakovostni skupini lige narodov (od A do D).

Če sestava treh najmočnejših skupin še ni dokončna, pa je že znano, kdo se bo udaril za vstopnico na EP 2020 v ligi D. Tam bodo nastopili Belorusija, Gruzija, Kosovo in Severna Makedonija. Najboljši izmed njih bo napredoval na Euro 2020, to pa pomeni, da Finska prihodnje leto ne bo edina novinka med elitno druščino. To bo postala tudi ena izmed štirih kandidatk (Belorusija, Gruzija, Kosovo in Severna Makedonija), ki se ni še nikoli pojavila na velikem odru.

Finska prihodnje leto ne bo edina novinka na Euro 2020. Nastopila bo tudi najboljša izmed četverice Belorusija, Gruzija, Kosovo in Severna Makedonija, v dodatnih kvalifikacijah pa bo srečo iskala tudi Bosna in Hercegovina. Foto: Reuters

Severna Makedonija in Kosovo le dva koraka do podviga

Makedonski navijači nestrpno čakajo polfinale dodatnih kvalifikacij, ko se bosta 26. marca v Skopju v sosedskem obračunu udarila Severna Makedonija in Kosovo. Foto: Matic Ritonja/Sportida Za zdaj je znano, da se bosta v finalu dodatnih kvalifikacij, kar se tiče skupine D, udarili reprezentanci, zrasli na zelniku nekdanje Sovjetske zveze oziroma Jugoslavije. V prvem polfinalu se bosta namreč pomerili Gruzija in Belorusija, v drugem, ki bo deležen ogromne pozornosti v tem delu Evrope, pa Severna Makedonija in Kosovo. Makedonci, ki bodo proti sosedom računali na prednost domačega igrišča, so v skupini G prekrižali načrte Kekovi četi.

V Stožicah so ostali neporaženi (1:1), v Skopju pa v začetku oktobra nakazali nagel padec vrednosti delnic slovenske reprezentance v boju za EP 2020, saj so zmagali z 2:1. Kosovo nastopa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo sploh prvič, za obe reprezentanci pa bi bil to ogromen športni podvig, kakršnega omenjeni državi ne pomnita. Bogato bi ga nagradila tudi Evropska nogometna zveza, ki bo napolnila žepe vsem udeležencem EP 2020.

Hrvaška bo prihodnje leto nastopila že na 11. velikem tekmovanju, odkar nastopa kot samostojna članica mednarodne nogometne družine. Foto: Reuters

Med njimi bo tudi Hrvaška, ki se lahko na območju nekdanje Jugoslavije pohvali z največjimi uspehi in najbolj redno udeležbo na največjih tekmovanjih. Euro 2020 bo že 11. veliko tekmovanje za ''ognjene'' (6-krat na EP in 5-krat na SP) v kratki zgodovini državne samostojnosti. Srbija je zbrala pet, Slovenija tri, BiH pa en nastop.

Reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije na velikih tekmovanjih:

Reprezentanca Nastopi EP SP Hrvaška 11 6: 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 5: 1998, 2002, 2006, 2014, 2018 Srbija (v preteklosti Srbija in Črna gora, ZR Jugoslavija) 5 1: 2000 4: 1998, 2006, 2010, 2018 Slovenija 3 1: 2000 2: 2002, 2010 Bosna in Hercegovina 1 - 1: 2014

Srbi in Bosanci pa lahko že prihodnje leto izboljšajo statistiko. V play-offu za EP 2020 bodo barve ''nekdanje Jugoslavije'' namreč branile kar štiri izbrane vrste. Bosna in Hercegovina bo iskala srečo v dodatnih kvalifikacijah v skupini B, Srbija v skupini C (znano je že, da bo njen tekmec v polfinalu Norveška, ki bo imela tudi prednost domačega igrišča), Kosovo in Severna Makedonija pa v skupini D.