Kek je zadovoljen, Stojanović pa je od Slovenije pričakoval veliko več

"Pomembno je predvsem to, da smo po dveh porazih osvojili tri točke," je bil po zmagi z 1:0 nad skromno Latvijo v zadnji domači tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 zadovoljen selektor Slovenije Matjaž Kek. Njegov rojak na klopi Latvije Slaviša Stojanović, ki je na deveti tekmi v teh kvalifikacijah še devetič izgubil, pa je dejal, da so Slovenci zmagali povsem zasluženo, a ob tem dodal, da je od njih pričakoval veliko več.

Junija je Slovenija v Rigi prerešetala mrežo Latvije in ji že v prvem polčasu nasula štiri gole, tokrat se je z Latvijci v Stožicah mučila in do minimalne zmage z 1:0 prišla šele po avtogolu gostov na začetku drugega polčasa. "Zmaga je tisto, kar šteje. Če bi tokrat izkoristili priložnosti, ki smo jih imeli na začetku, bi bila tekma popolnoma drugačna. Tako pa se nam je zgodilo, da se je iz minute v minuto, ko nismo zabili gola, v naše vrste naseljevala sigurnost. Potem se ti zgodi, kar se nam je skoraj zgodilo, ko bi na koncu kmalu zabili gol. Na srečo smo imeli Jana Oblaka, ki se je izkazal z obrambo," je po tekmi povedal Matjaž Kek, ki je bil kljub vsemu zadovoljen, da je Slovenija po oktobrskih porazih proti Severni Makedoniji in Avstriji le prišla do zmage.

"To je najbolj pomembno. O tem, ali smo si zmago zaslužili, verjetno ni treba razglabljati. To je bila tekma, v kateri je treba čim prej zabiti gol. Nam ga ni uspelo in nastopile so težave. Smo pa zmagali popolnoma zasluženo. Tudi kulisa na štadionu je bila dobra. Da se je zbralo več kot 11 tisoč gledalcev, je vsekakor pozitivno. Na tej tekmi sem videl veliko želje, a tudi napake," četrti zmagi v teh kvalifikacijah, do dveh je prišel proti skromni Latviji, slovenski selektor ni gledal v zobe.

Selektor je po tekmi pohvalil Bojana Jokića in rekel, da bi si želel več takšnih, kot je on. Foto: SPS/Sportida

Želel bi si več takšnih, kot je Bojan Jokić

Nekaj besed je po tekmi pričakovano namenil tudi Bojanu Jokiću, ki je tokrat dočakal jubilejni 100. nastop. "O njem je brezpredmetno govoriti. Vsi vemo, kaj pomeni to, kar je uspelo njemu. Je super, korekten in pošten fant, ki je bil v zadnjem času precej na tapeti. Morda je bil kdo kdaj tudi nekorekten do njega, a svoje delo vedno opravlja pošteno. To je igralec, ki je lahko vzor vsem. Upam in želim si še več fantov s takšnim karakterjem. Seveda ga še nisem prečrtal in bo z nami tudi v prihodnosti, je pa dobro, da že imamo rešitve zanj, saj je Jure Balkovec pokazal, da lahko nanj na levi strani obrambe računamo v prihodnosti," je o 33-letniku, s katerim sta nastopila na svetovnem prvenstvu 2010, povedal Mariborčan na slovenski klopi.

Razgovoril se je tudi o Harisu Vučkiću, ki se je po več kot sedmih letih znašel v reprezentanci in takoj zaigral od prve minute. "Ni mu bilo lahko. Nekje včeraj sem mu namignil, da bo morda igral, danes pa je izvedel, da se bo to tudi zgodilo. To ga je tudi malce zablokiralo. Tako bo z vsakim, ki bo prišel na novo," je o napadalcu, ki je na igrišču zdržal nekaj več kot uro in bil nekajkrat nevaren za nasprotnikov gol, govoril Kek in v nadaljevanju povedal, kaj načrtuje v prihodnosti.

Mariborčan na klopi Slovenije že razmišlja o prihodnosti in tem, kar njegovi ekipi prinaša leto 2020. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekma v Varšavi bi morala biti najlažja

Najprej v Varšavi, kjer Slovenijo v torek čaka zadnja tekma teh kvalifikacij, ko se bodo pomerili s Poljaki. "To je tekma, ki bi morala biti najlažja za vse. Igrali bomo proti odličnemu nasprotniku, na sijajnem štadionu, pred velikim številom gledalcem, izgubiti pa ne bomo mogli ničesar," je nov obračun proti Poljakom, ki jih je septembra v Stožicah premagal z 2:0, napovedal Kek, ki je v Varšavi obljubil nekaj sprememb v slovenski enajsterici. Eno bo moral opraviti zagotovo, saj branilec Aljaž Struna zaradi kartona ne bo smel nastopiti.

Toda bolj kot o zadnji letošnji tekmi se je Kek razgovoril o tem, kar Slovenijo čaka v prihodnjem letu, ki bo tekmovalne tekme ponudilo šele septembra, ko se začne liga narodov.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V letu 2020 si želi zahtevne nasprotnike

"Zdaj bomo imeli nekaj več časa za treninge in pripravo. To ni alibi, ampak jaz sem v te kvalifikacije štartal praktično skorajda brez treninga. Res je, cilja nisem dosegel, a uvrstitev na evropsko prvenstvo ni bila pogoj. Moje razmišljanje je, da moramo igrati tekme proti močnim nasprotnikom, saj nam nabijanje gol razlike proti slabšim ekipam ne bo prineslo veliko. V podobnem položaju sem bil že pred desetimi leti, ko smo izgubljali prijateljske tekme proti močnim reprezentancam, kot so Danska in Švedska, a smo bili potem takrat, ko je najpomembneje, pravi," je povedal Kek in si zaželel tudi čim boljšega sodelovanja s selektorjem mlade reprezentance, ki se pripravlja na domače evropsko prvenstvo, Primožem Gliho, od katerega očitno namerava črpati igralce za prihodnost.

Se Slaviša Stojanović poslavlja od Latvije?