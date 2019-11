Latvijci kar sami preprečili nov spodrsljaj Matjaža Keka

Na zadnji domači tekmi slovenske reprezentance v letu 2019 se je v Stožicah zbralo presenetljivo veliko število gledalcev, več kot 11 tisoč, a niso bili prav nič navijaško razpoloženi, ampak (spet) poskrbeli za precej gledališko vzdušje.

Še preden je glavni sodnik Radu Petrescu iz Romunije dal znak za začetek igre, je bilo na zelenici največjega slovenskega štadiona svečano. Bojan Jokić, kapetan Slovenije, ki je naposled le dočakal tako pričakovan nastop, je za jubilejno 100. tekmo v dresu reprezentance prejel priložnostno darilo iz rok predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića.

Dolgoletni reprezentant, ki šteje 33 pomladi in je bil zraven tudi leta 2010, ko je Slovenija nazadnje igrala na svetovnem prvenstvu, je tako na levi strani obrambe dobil prednost pred Juretom Balkovcem, ki je igral na zadnjih tekmah. Selektor Matjaž Kek, ki je do zadnjega razmišljal, kako se bo lotil Latvijcev, ki jih je junija v Rigi razbil s 5:0, se je na koncu odločil tudi za to, da takoj v ogenj potisne Harisa Vučkića. Napadalca, ki se je v reprezentanci znašel po sedmih letih in šele drugič zaigral za Slovenijo, je postavil v napad, s tem pa poskrbel tudi za novo taktično inačico.

Haris Vučkić je takoj po povratku v slovensko reprezentanco po sedmih letih zaigral od prve minute. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Selektor se je odločil za postavitev, ki ga je proslavila pred desetletjem

Slovenski selektor je namreč zaigral v postavitvi 4-4-2, torej tisti, na katero je prisegal pred desetimi leti, ko je Slovenija pod njegovim vodstvom navduševala takrat. To je pomenilo, da se je Josip Iličić preselil na desno krilo, s katerega pa je pogosto prihajal v sredino in se nekajkrat znašel tudi na levi strani, v napadu pa je zaigral še Andraž Šporar. Drugih sprememb v slovenski vrsti ni bilo.

Slovenija je bila od prve minute boljši nasprotnik in že v šesti minuti prvič resneje zapretila, ko je predložek z leve poslal kapetan Jokić, pred golom pa je do strela prišel Šporar, a se je z odlično obrambo izkazal latvijski vratar. Pet minut pozneje so za najnevarnejšo akcijo poskrbeli Latvijci, ko je do strela prišel Vladislavs Fjodorovs, a Jan Oblak z ne preveč močnim strelom ni imel težav. V 17. minuti je na desni strani preigraval Vučkića, oddal žogo do Jasmina Kurtića, ki je poizkusil s strelom z roba kazenskega prostora, ob katerem je žoga oplazila okvir latvijskih vrat. Že tri minute pozneje je bil Vučkić tisti, ki je po preigravanju Benjamina Verbiča na levi strani prišel do žoge v kazenskem prostoru gostov, streljal, a se je Pavels Šteinbors v vratih gostov spet izkazal z obrambo.

Slovenija je v prvih 45 minutah zapravila kar nekaj priložnosti. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Slovenija je napadala, a ni znala zadeti

V 25. minuti je po desni strani napadal tudi tokrat zelo aktivni Iličić, ki je bil vseskozi pri žogi, poslal ostro podajo v osrčje kazenskega prostora in poskrbel za preplah med Latvijci, ki pa so žogo le nekako odbili v nov kot. Nekje po pol ure igre so se za kratek čas, ne več kot deset sekund, prebudili domači gledalci in začeli navijati. Kot da bi to podžgalo slovenske fante, je v 32. minuti Slovenija izpeljala akcijo, po kateri bi skorajda prišla do vodstva. Z desne strani je podal Petar Stojanović, pred golom pa je na levi vratnici za hip zamudil Vučkič, ki ga je le nekaj centimetrov ločilo od prvenca v slovenskem dresu.

Potem so gostje, ki so vsako sekundo izkoristili za zavlačevanje, za nekaj minut le umirili slovenske napade, v zadnjih minutah prvega dela igre pa je bilo pred gostujočimi vrati spet vroče. Najprej v 44. minuti, ko je v gneči v kazenskem prostoru z nekaj metrov do strela prišel branilec Miha Mevlja, a so Latvijci blokirali njegov strel, tako da je žoga končala v kotu, potem pa še v zadnji minuti prvega polčasa, ko je do strela na robu kazenskega prostora prišel Verbič, a se ni izkazal. Žoga je zletela precej mimo vratnice latvijskega gola in nogometaši so na polčas odšli z rezultatom 0:0.

Josip Iličić je bil spet najbolj nevaren v slovenski vrsti, a ni znal zadeti. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Avtogol Latvije, ki je poskrbel za veselje Slovenije

Ob polčasu selektorja nista menjala, po nekaj minutah zatišja pa smo v 53. minuti le dočakali gol, no pravzaprav avtogol. Na desni strani je do žoge prišel Iličić, močno podal v sredino, tam pa je z nespretnim posredovanjem svojega vratarja premagal Igors Tarasevs in poskrbel za veselje med domačimi navijači. V Rigi je Slovenija Latviji že po 47 minutah zabila pet golov, tokrat pa je na prvega čakala šest minut več.

Po golu v latvijski mreži je Slovenija spet umirila konje, naslednjič pa bila nevarna v 66. minuti, ko je z izjemno podajo z desne strani na levi vratnici rezervista Miho Zajca našel Iličić, a se strelec dveh slovenskih golov v teh kvalifikacijah ni izkazal. Njegov poizkus je bil za latvijskega vratarja lahek plen. V 78. minuti je bil v akciji še en rezervist v vrstah Slovenije, Jaka Bijol, ki je z desne strani lepo podal na levo vratnico, kjer je bil Šporar, ki pa z glavo ni streljal najbolje. Vratar Latvije je njegov poizkus ustavil.

Benjamin Verbič je imel v prvem polčasu lepo priložnost za gol, a se ni izkazal. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Jan Oblak je z izjemno obrambo rešil Slovenijo

V 80. minuti pa akcija na drugi strani. Do strela je prišel Vladislavs Fjorodovs, ki je precej namučil Oblaka, a je ta pokazal, zakaj spada med najboljše vratarje na svetu. Le minuto za tem je bilo vroče na drugi strani, ko je enega gostujočih branilcev s preigravanjem iz igre vrgel Iličić, prišel sam pred gol in udaril po žogi, a ni zadel. V 86. minuti je zvezdnik Slovenije do priložnosti prišel še enkrat, a je latvijski vratar do žoge pritekel nekaj stotink pred njim in nova priložnost za drugi gol Slovencev je spet splavala po vodi. V 90. minuti je bil v akciji še Verbič, ki si je lepo pripravil strel na robu kazenskega prostora, a meril visoko čez gol.

Slovenija zasluženo do zmage, ki pa ni bila najbolj prepričljiva

Do konca tekme se izid ni spremenil, Slovenija pa je prišla do nove zmage, po kateri pa si Kekovi varovanci prav glasnega aplavza ne zaslužijo. Latvija, ki tudi po devetih tekmah ostaja brez točke v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, je namreč v Stožicah celo prišla do najnižjega poraza v teh kvalifikacijah, saj je na preostalih osmih tekmah vedno izgubila za vsaj dva zadetka. Slovenija je do zmage sicer prišla zasluženo, saj je bila precej boljši nasprotnik, a po drugi strani je jasno tudi to, da Kekova zasedba ni prepričala in niti ni bila tako daleč od tega, da bi po dveh oktobrskih klofutah prejela še eno. Če se Oblak v drugem polčasu pri edini zares veliki priložnosti gostov ne bi izkazal s sijajno obrambo in če si Latvijci gola ne bi zabili kar sami ...

Slovenija : Latvija 1:0 (0:0)

Štadion Stožice, gledalcev: 11.224. Sodnik: Radu Petrescu. Pomočnika: Radu Ghinguelac in Mircea Mihail Griroriu. Četrti sodnik: Marcel Birsan (vsi Romunija).



Strelec: 1:0 Tarasovs 53./avtogol



Slovenija: Oblak; Jokić, Mevlja, Struna, Stojanović; Iličić, Kurtić, Krhin (od 74. Bijol), Verbič (od 90. Bezjak); Vučkić (od 61. Zajc), Šporar. Selektor: Matjaž Kek.

Latvija: Šteinbors; Jurkovskis, Maksimenko, Oss, Dubra, Savajnieks; Fjodorova, Ikaunieks (od 72. Uldrikis), Tarasovs, Kamešs (od 88. Uldriks); Gutkovskis (od 85. Laizans). Selektor: Slaviša Stojanović.



Rumeni kartoni: Struna 14. (Slovenija), Gutkovskis 23. (Latvija), Fjodorovs 47. (Latvija), Oss 58. (Latvija), Savalnieks 59. (Latvija), Verbič 70. (Slovenija),