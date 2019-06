Polom svetovnih prvakov, nor podvig Rusov

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 so se v soboto tekme tretjega kroga odigrale še v skupinah C, E, H, I in J. Hrvaška je doma v derbiju skupine J premagala Wales (2:1). V skupini I je Rusija z 9:0 premagala San Marino, svetovni prvaki Francozi pa so v skupini H v Konyi z 0:2 izgubili proti Turčiji. Slovenija je ob slabi predstavi v petek izgubila z 0:1 proti Avstriji v Celovcu in je z zgolj z dvema točkama po treh tekmah na predzadnjem mestu skupine G.

V soboto so v skupini E svetovni podprvaki Hrvati, ki so v prejšnjem krogu izgubili proti Madžarski, v Osijeku premagali Wales z Garethom Balom z 2:1 in tako hitro popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga. V skupini H so Islandci doma z 1:0 premagali Albance in prišli do druge zmage.

Pravcati podvig je v skupini I uspel Rusiji, ki je v Saransku z 9:0 premagala San Marino, zadnjih pet golov pa zabila v vsega 14 minutah, med 74. in 88. minuto. V skupini J je Bosna in Hercegovina doživela boleč poraz na Finskem, kjer je klonila z 0:2 in zdrsnila z mest, ki prinašajo nastop na evropsko prvenstvo.

Za konec sobotnega dne smo bili priča velikemu presenečenju. Svetovna prvakinja Francija je kljub zvezdniški zasedbi brez strela v okvir vrat z 0:2 izgubila proti Turkom. Nemčija je brez večjih težav slavila v Belorusiji, Belgija se je s pol moči poigrala s Kazahstanom, sredozemski derbi med Grčijo in Italijo pa je gladko pripadel azzurrom.

Slovenija je po treh tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 v precej neugodnem položaju. Foto: Vid Ponikvar

Sloveniji gori pod nogami

Matjaž Kek je v petek doživel prvi poraz na klopi Slovenije po povratku na njeno klop in v Celovcu, kjer se je zbralo tudi veliko število slovenskih navijačev, z 0:1 izgubil proti Avstriji, ki je tako popravila svoj položaj v kvalifikacijski skupini G po porazih na prvih dveh tekmah.

Na štadionu Wörthersee so bili Avstrijci od prve do zadnje minute boljši nasprotnik in bi, če Slovenijo med vratnicami ne bi reševal, lahko zmagali še z višjo razliko. Kljub slabi igri je bil rezultat na semaforju vse do 74. minute 0:0, potem pa je zadel napadalec nemškega Schalkejain odločil zmagovalca.

Slovenija je po treh tekmah v skupini J z dvema točkama na predzadnjem mestu. Za njo je samo Latvija Slaviše Stojanovića, ki je še brez točke. Prav proti reprezentanci njenega nekdanjega selektorja se bo Slovenija pomerila v ponedeljek, ko bo zvečer gostovala v Rigi. Zdaj Slovencem in njenemu selektorju Keku že gori pod nogami, zato je v Latviji zmaga skorajda nujna.

Na vrhu skupine so Poljaki, ki so tokrat z 1:0 zmagali v Severni Makedoniji, in imajo stoodstoten izkupiček. S sedmimi točkami so drugi Izraelci, ki so v petek s 3:0 v gosteh premagali Severno Makedonijo. Ta je s štirimi točkami trenutno tretja, Avstrijci pa so s tremi točkami na četrtem mestu.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

Črna gora na Kosovem zaradi groženj močno oslabljena

Vroče je bilo v skupini A med "nekdanjimi brati" iz Črne gore in s Kosova. Nekdanji trofejni trener Partizana, zdaj selektor Črne gore, Ljubiša Tumbaković, ter nogometaša beograjske Crvene zvezde Mirko Ivanić in Filip Stojković niso sodelovali na tekmi s Kosovom. V Srbiji rojena trojica naj bi se obračunu odpovedala zaradi pritiskov in groženj iz Srbije. Gostitelje je ob remiju tako vodil Miodrag Džudović.

Hud poraz Srbov

Srbija je v skupini B gostovala v Lvovu pri vodilni Ukrajini in vknjižila hud poraz, Ukrajinci so zakurili petardo. V derbiju skupine D sta se Danska in Irska razšli brez zmagovalca (1:1), v skupini F so Španci s 4:1 ugnali Ferske otoke, Švedi pa s 3:0 Malto.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

