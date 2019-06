Vse skupaj so si drugače predstavljali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca po treh kvalifikacijskih tekmah za Euro 2020 ostaja pri dveh točkah, kar je vse prej kot dober začetek. V Celovec je šla po tri, na koncu pa prvič v tem ciklusu ostala brez točk. Avstrijci so po zadetku rezervista Guida Burgstallerja, ki je vstopil le tri minute pred velikim dogodkom, slavili z 1:0. "Tekmo smo si predstavljali drugače, imeli smo drugačne cilje, a nismo bili dovolj agresivni, nismo se dovolj dobro gibali," je po tekmi dejal vidno razočarani Aljaž Struna.

Slovenski reprezentant je priznal, da je bila Avstrija boljša, sploh v prvem polčasu, ko Slovenci proti razigranim Avstrijcem niso imeli pravega odgovora. Le odličnemu Janu Oblaku (sedem obramb) gre lahko zahvala, da Slovenija ni zaostajala že po prvih 45 minutah. "Žogo so imeli več v svojih nogah in si ustvarili veliko priložnosti. V drugem polčasu smo tudi mi začeli igrati, Avstrijci pa so zabili. Moramo dvigniti glave, čez tri dni nas čaka nova tekma," je po tekmi povedal izkušeni branilec, ki je večino svoje kariere preživel v Italiji, zdaj pa si kruh služi v ameriški ekipi Houston Dynamo.

Fotogalerija s tekme Avstrija : Slovenije, fotograf Vid Ponikvar:

Avstrijci osvojili prve točke in prehiteli Slovenijo

Tako za Slovenijo kot za Avstrijo je imel obračun značaj finala, na koncu pa so jo domači bolje odnesli in na svoj račun vpisali prve točke. S tremi imajo zdaj celo točko več kot Slovenija, ki je na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah remizirala proti Izraelu in Severni Makedoniji.

"Tekmo smo izgubili, a to je nogomet. Čez tri dni nas čaka nova tekma, zato ne bo časa za obžalovanje. Moramo iti naprej. Tekmo z Latvijo moramo zmagati. Nič še ni odločenega, vse je še odprto, vse imamo še vedno v svojih rokah," ne obupuje 28-letni Primorec, ki verjame, da se bo rezultatska krivulja dvignila.

"Avstrija nas je v prvem polčasu popolnoma zajezila, tekmo smo si predstavljali povsem drugače, a če se bomo iz tega kaj naučili, bo dobro," je še dodal.

Slovenska obramba je zdražala 74. minut, nato pa so Avstrijci le zabili. Roko na srce, če Slovenija v vratih ne bi imela Jana Oblaka, bi bila zmaga domačinov lahko še bistveno višja. Foto: Vid Ponikvar

Brez "pardona": v ponedeljek šteje le zmaga

Četo Matjaža Keka že v ponedeljek čaka nova preizkušnja. Slovenija odhaja na tekmo proti Latviji, ki kot edina v skupini ostaja brez točk. Kako se premaga izbrance slovenskega strokovnjaka Slaviše Stojanovića, so v petek pokazali Izraelci, ki so na gostovanju zmagali s 3:0.

V ponedeljek torej ne pride v poštev nič drugega kot zmaga in prve tri točke v tem kvalifikacijskem ciklusu.

Lestvica skupine G:

