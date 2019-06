Kek potožil: Še dolgo nas bo tepla Makedonija

Slovenska nogometna reprezentanca je v sosedskem obračunu v Celovcu izgubila z 0:1, na lestvici kvalifikacijske skupine G pa po treh odigranih srečanjih padla na predzadnje mesto.

''Čestitam Avstriji za zmago. Zmagala je zasluženo. Bila je boljša, predvsem v prvem polčasu, ko smo si privoščili preveč napak in ji s tem omogočili lažjo pot do priložnosti. Ko smo se v nekem trenutku z menjavami znebili tega pritiska in dobili ravnotežje, smo dobili zadetek. Škoda, da na koncu naš pritisk ni prinesel izenačenja, a je bila Avstrija boljša in zasluženo zmagala,'' je Matjaž Kek po gostovanju v Celovcu, kjer je prvič po vrnitvi na selektorski stolček Slovenije okusil grenkobo poraza, športno čestital severnim sosedom za zmago.

Fotogalerija s tekme Avstrija : Slovenije, fotograf Vid Ponikvar:

Zanima ga le, kako bo na koncu

Avstriji je zmago prinesel rezervist Guido Burgstaller. Foto: Vid Ponikvar Avstrijci so jo močno potrebovali. Po dveh uvodnih porazih se je selektorski stolček nevarno tresel Francu Fodi, po zmagi nad Slovenijo, ki jo je na stadionu ob Vrbskem jezeru bodrilo nekaj tisoč na trenutke zelo bučnih navijačev, pa si je močno oddahnil. Na lestvici je prehitel Slovenijo, ki se je znašla v zahtevnem položaju. Padla je na predzadnje mesto, a selektor Kek noče pogledovati na lestvico.

''Ne zanima me trenutna uvrstitev. Zanima me, kateri bomo na koncu, Tudi razpored tekme nismo dobili ravno idealen,'' je imel v mislih, kako bo Slovenija v uvodnih štirih krogih kar trikrat gostovala. Po tretjem krogu noče govori o tem, kje je in kaj je Slovenija. ''Nam pa manjkajo točke, to je res. Zdaj se vidi, da nas bo tista Makedonija še nekaj časa tepla. Avstrija je bila pred tekmo pod pritiskom. Tako se moramo tudi mi postaviti in razmišljati,'' je namignil, s kakšnim pristopom bi morali vstopiti v dvoboj v Latviji, obenem pa se spomnil na edino domačo tekmo, ko je Slovenija vodila proti Severni Makedoniji, a na koncu iztržila le točko (1:1).

Jan Oblak je rešil Slovenijo še višjega poraza. Foto: Vid Ponikvar

''Moramo biti dovolj objektivni in samokritični. Takrat, ko smo skupaj, moramo dati največ od sebe. Z igralci bomo podebatirali, zakaj so zadnjih 20 minut, ko jim je voda tekma v grlo, igrali bolje. Mogoče je čas, da se o tem pogovarjamo. Premalo je, da smo zdaj razočarani. Zdaj smo izgubili, tega ne moremo vrniti nazaj. Zdaj moramo zmagati v Rigi, kjer pa me čaka absolutno motiviran tekmec in selektor,'' pogleduje proti novim izzivom, ki čakajo slovensko reprezentanco že v ponedeljek. Jutri bo v Kranjski Gori opravila trening, nato pa se v nedeljo odpravila v Baltik. V Latviji bo iskala pot do prve zmage po devetih zaporednih tekmah, na katerih je petkrat remizirala, štirikrat pa izgubila.

Zdaj vedo, kako mu je ime

Jan Oblak je prvič branil na gostovanju v Celovcu, kjer je Slovenija lani izgubila z 0:3. Foto: Vid Ponikvar Po dvoboju v Celovcu ni hotel preveč izpostavljati posameznikov. Niti v dobrem niti v slabem. Si pa je dovolil eno izjemo, s katero je zbodel kapetana avstrijske reprezentance Davida Alabo, ki se mu dan pred srečanjem ni zdelo potrebno, ko je opisoval slovenskega vratarja, da bi ga navedel z imenom in priimkom.

''Po taki tekmi mogoče zdaj vedo, kje igra in kako mu je ime,'' ni povedal na glas, a je bilo povsem jasno, da je mislil na vratarja Jana Oblaka. Čuvaj mreže Atletica se je do 74. minute izkazal s številnimi posredovanji in držal Slovenijo v igri, nato pa je moral po žogo v svojo mrežo, Slovenija pa je ostala praznih rok.