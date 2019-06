Razkril, zakaj so bili Avstrijci boljši #video

Slovenski nogometaši so po treh odigranih kvalifikacijskih tekmah osvojili le dve točki, po tekmi pa so drug za drugim priznali, da je bila Avstrija boljši tekmec. "Škoda za poraz, mogoče so bili Avstrijci res malo bolj konkretni, kot smo bili mi. V drugem polčasu smo zaigrali bolje, umirili smo žogo, imeli smo tudi nekaj priložnosti. Na koncu so bili boljši za en gol, realno so imeli več priložnosti kot mi, zato jim je treba čestitati za zmago. Gremo naprej," je dejal Petar Stojanović.

Avstrijci so bili kakovostnejši tekmec, še posebej v prvem polčasu, ko so močno pritiskali proti slovenskim vratom, a neuspešno, saj je vratar Jan Oblak blestel in zaustavil vse poskuse severnih sosedov. V drugem polčasu premoč gostiteljev ni bila več silovita, Slovenci so zaigrali bolje, a jim kljub temu v 74. minuti ni uspelo izbiti žoge iz kazenskega prostora.

"Vsem nam je zelo žal."

"Borili smo se, a Avstrijci so delovali kot celota, bili so agresivni. V takšnih primerih je težko zadržati žogo, dobili so tudi veliko drugih žog. Mislim, da smo v drugem polčasu dobro popravljali napake iz prvega, držali smo posest žoge in tako smo si ustvarili tudi nekaj polpriložnosti, ki pa jih na žalost nismo izkoristili. Avstrijci so imeli že v prvem polčasu dve veliki priložnosti, ki ju je Jan odlično ubranil. Ni nam uspelo do konca zdržati brez prejetega zadetka. Vsem nam je zelo žal, res pa je, da smo se vsi borili in poskušali dati naš maksimum, a se na žalost ni izšlo nam v prid," je bil razočaran nogometaš Dinama.

Petar Stojanović je po tekmi priznal, da so bili domači nogometaši boljši nasprotnik. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Mislim, da si nismo ustvarili pravih priložnostih po bokih, a tam imajo Avstrijci najboljše igralce. Škoda, nimam kaj drugega dodati," je bil jedrnat Ljubljančan. V ponedeljek na gostovanju v Latviji za slovensko izbrano vrsto ne pride v poštev nič drugega kot zmaga in prve tri točke v tem kvalifikacijskem ciklusu.

