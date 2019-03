Tudi Španci in Italijani brez napak, veseli se tudi BiH

S tekmami v skupini D, F in J se je zaključil prvi krog kvalifikacija za Euro 2020. Španije je z veliko težavami premagal Norveško (2:1), medtem ko so Italijani z 2:0 premagali Fince. Prvenec v dresu Azzurrov je dočakal mladi napadalec Juventusa Moise Kean.

Španci so v Valencii povedli v 16. minuti z golom Rodriga, Norvežane pa je z enajstmetrovko v 64. minuti v igro vrnil Joshua King. Furija se je po šoku hitro odzvala. V 71. minuti so prav tako z bele točke Španci znova prišli v prednost, strelec je bil Sergio Ramos.

V skupini F je še Švedska v Stockholmu z 2:1 ugnala Romunijo, potem ko sta pri domačinih zadela Robin Quaison v 33. in Viktor Claesson v 40. minuti, Za Romune je bil uspešen Claudiu Keseru v 58. minuti.

V skupini J so Italijani v Vidmu igrali proti Finski in jo ugnali z 2:0. Italijane je v vodstvo v prvem polčasu popeljal Nicolo Barella, v 74. minuti pa je prednost s svojim prvencem podvojil debitant Moise Kean.

Bosna in Hercegovina je v Sarajevu premagala Armenijo z 2:1. Za BiH sta zadela Rade Krunić v 33. in Deni Milošević v 80. minuti. Henrih Mhitarjan je v sodniškem dodatku z bele točke le zmanjšal zaostanek.

Ronaldo streljal s praznimi naboji, Angleži počili petardo

Foto: Reuters V skupini A so v petek polfinalisti lanskoletnega svetovnega prvenstva Angleži v Londonu navdušili in Čehe premagali kar s 5:0. V isti skupini sta Bolgarija in Črna gora remizirala.

V skupini B so evropski prvaki Portugalci pozdravili povratek Cristiana Ronalda, ki se je v izbrano vrsto vrnil prvič po lanskoletnem mundialu v Rusiji, a se tokrat ni izkazal. Tekma proti Ukrajini v Lizboni se je končala brez zadetkov. Luksemburg je prišel do pomembne zmage nad Litvo z 2:1.

V skupini H je v vroči tekmi v Skadru Turčija z 2:0 premagala Albanijo, medtem ko so svetovni prvaki Francozi brez težav zmagali v Moldaviji s 4:1, Islandija pa je bila z 2:0 boljša od Andore.

Edini gol za Slovenijo v Hajfi je zabil Andraž Šporar, ki je dočakal prvenec v slovenskem dresu. Foto: Reuters

Spodbuden začetek Matjaža Keka v Izraelu

V četrtek je bila na delu Slovenija, ki je s povratnikom v selektorsko vlogo Matjažem Kekom z 1:1 remizirala v gosteh pri Izraelu v skupini G. Po golu Andraža Šporarja na začetku drugega polčasa je celo vodila, a se je morala na koncu sprijazniti s točko. V isti skupini je naslednja nasprotnica Slovenije, Makedonija, ki v nedeljo prihaja v Stožice, doma premagala Latvijo Slaviše Stojanovića. Poljska je vlogo prve favoritinje upravičila v Avstriji, kjer je zmagala z 1:0.

Hrvati so se mučili, Nizozemci so navdušili

V skupini C je Nizozemska doma s 4:0 odpihnila Belorusijo, medtem ko je Severna Irska v Belfastu z 2:0 odpravila Estonijo. V skupini E se je svetovna podprvakinja Hrvaška v Zagrebu precej namučila za poln izkupiček proti Azerbajdžanu in do zmage z 2:1 prišla po preobratu. Slovaška je bila doma z 2:0 boljša od Madžarske. V skupini I je Kazahstan šokiral Škotsko in jo premagal s 3:0, medtem ko je Belgija doma s 3:1 premagala Rusijo, Ciper pa s 5:0 San Marino.

V skupinah D, F in J bodo reprezentance na delu v soboto, ko bo konec prvega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 1. krog: