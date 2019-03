Bosna zapravila dva gola prednosti, nori tekmi v Oslu in Baslu

V Zenici so gledalci na tekmi med Bosno in Grčijo videli razburljivo tekmo, na koncu pa remi z 2:2.

V torek so bile na sporedu še zadnje tekme drugega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. V skupini F je Švedska v Oslu proti Norveški zaostajala z 0:2, vodila s 3:2, a se na koncu morala sprijazniti z remijem s 3:3. Z istim izidom se je morala kljub vodstvu s 3:0 proti Danski zadovoljiti tudi Švica v skupini D. V skupini J je Bosna in Hercegovina v Zenici proti Grčiji vodila z 2:0, a se morala na koncu zadovoljiti z remijem z 2:2. Slovenija je v nedeljo v Stožicah remizirala proti Makedoniji z 1:1 in bo v junijsko nadaljevanje kvalifikacij z dvema točkama krenila s četrtega mesta v skupini G.

V torek smo spremljali zadnje tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 do junija, ko se bodo boji za kvalifikacijske točke nadaljevali.

V skupini D je Švica v Baslu proti Danski vodila s 3:0, a na koncu remizirala s 3:3, potem ko so Skandinavci do točke prišli v 93. minuti. Irska je v Dublinu z 1:0 odpravila Gruzijo in prišla do druge zmage.

V Skupini F je Španija z dvema goloma Alvara Morate prišla do pričakovane zmage nad Malto v gosteh. Zelo razburljivo je bilo v Oslu, kjer je nasprotnica Slovenije v ligi narodov Norveška proti Švedski vodila z 2:0, a so potem gostje prišli do popolnega preobrata, ko so v 91. minuti zadeli za vodstvo s 3:2. Takrat se je zdelo, da bodo domov odšli s polnim izkupičkom, a da je bila tekma nora, da bi težko bila bolj, je z izenačujočim golom v 97. minuti poskrbel izkušeni norveški napadalec Ola Kamara.

Derbi skupine J je bil v Zenici, kjer je Bosna in Hercegovina z nesojenim slovenskim selektorjem Robertom Prosinečkim lovila drugo zmago proti Grčiji in bila na odlični poti. Vodila je z 2:0, a potem v zadnje pol ure prejela dva gola in se morala zadovoljiti s točko. Italija je doma s 6:0 odpravila Liechtenstein, medtem ko je Finska v Armeniji prišla do prve zmage.

Cristiano Ronaldo je s Portugalsko ostal brez zmage, ob tem pa se tudi poškodoval. Foto: Reuters

Incident v Podgorici, poškodba Cristiana Ronalda

V ponedeljek je v skupini A Anglija še na drugi tekmi visoko zmagala, v Podgorici, kjer so bili zaradi rasizma po koncu tekme v središču pozornosti domači navijači, zmagala s 5:1. Po dveh tekmah ima maksimalnih šest točk in sijajno razliko v zadetkih 10:1. Debitant v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo Kosovo je doma z 1:1 remiziral z Bolgari in prišel do prve točke.

Podobno uspešni kot Angleži so svetovni prvaki Francozi v skupini H. Tokrat so s 4:0 premagali Islandijo v Parizu in imajo maksimalnih šest točk ob razliki v zadetkih 8:1. Albanija je v gosteh s 3:0 odpravila Andoro, Turčija pa je doma s 4:0 razbila Moldavijo.

Zelo zanimivo je bilo tudi v skupini B, v kateri so Ukrajinci šele v 93. minuti prišli do zmage z 2:1 v gosteh pri Luksemburgu, medtem ko evropski prvaki Portugalci tudi po drugi tekmi, podobno kot Slovenci, ostajajo brez zmage in so pri dveh točkah. Tokrat so v Lizboni z 1:1 remizirali s Srbijo, udarec pa prejeli že v prvem polčasu, ko je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča njihov z naskokom največji zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Miha Zajc je Slovenijo z novim zadetkom popeljal v vodstvo, a Slovenci spet niso zmagali. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija še osmič v nizu ni zmagala

Slovenska reprezentanca je bila na delu v nedeljo, ko je v Stožicah gostila Makedonijo in v skupini G še drugič prišla do remija z 1:1. Slovenci so pod vodstvom novega selektorja Matjaža Keka spet vodili, potem ko je zadel Miha Zajc, a niso uspeli zadržati vodstva, tako da so se morali zadovoljiti z novo točko, po kateri lahko zaskrbljeno ugotovimo, da Slovenci niso zmagali že neverjetnih osem tekem v nizu.

V naši skupini je Izrael premagal Avstrijo s 4:2 in ji prizadejal nov poraz, medtem ko je Poljska doma prišla do druge zmage. V zadnjih 15 minutah je strla odpor Latvije Slaviše Stojanovića in jo premagala z 2:0.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto: Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida):

V skupini I je Belgija z 2:0 premagala Ciper in prišla do druge zmage. Rusija je v gosteh s 4:0 odpravila Kazahstan, Škotska pa je bila po spodrsljaju v prvem krogu tokrat uspešna v San Marinu, kjer je zmagala z 2:0.

V skupini E so si spodrsljaj privoščili svetovni podprvaki Hrvati, ki so z 1:2 izgubili na Madžarskem. Wales je z 1:0 v Belfastu premagal Slovaško.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 2. krog: