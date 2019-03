Preobrat, da te kap, v spomin priklical slovenske solze

V nogometni zgodovini ne manjka primerov, v katerih so reprezentance ali pa klubi v zelo kratkem obdobju zapravili velikansko prednost in ostali brez želene zmage.

Razočaranje v slovenskih vrstah leta 2000 po remiju proti ZR Jugoslaviji. Foto: Guliver/Getty Images Slovenske ljubitelje nogometa še vedno zaboli pri srcu, ko nanese beseda na dvoboj evropskega prvenstva leta 2000 v Charleroiju, kjer je Katančeva zlata generacija po izjemni predstavi vodila proti ZR Jugoslaviji že s 3:0, nato pa je bilo devet črnih minut dovolj, da je ob igralcu več zapravila prednost in na koncu osvojila točko (3:3).

Podobno razburljivo je bilo leta 2005 v Istanbulu, kjer je bil Liverpool v finalu lige prvakov pred velikim ponižanjem, saj je odšel AC Milan na odmor s prednostjo 3:0. V nadaljevanju je sledil preobrat. Rdeči so izenačili na 3:3, po dramatičnem izvajanju kazenskih strelov pa na koncu postali še evropski prvaki.

Stadion St. Jakob Park v Baslu je vajen razburljivih srečanj. Pred štirimi leti je norel od sreče, ko so Švicarji v kvalifikacijah za EP 2016 po hudem preobratu strli odprl Katančeve Slovenije in ji zaprli vrata za neposredno udeležbo na Euru v Franciji. Slovenija je 5. septembra 2015 imela še 15 minut pred koncem v žepu vodstvo z 2:0, nato pa ga zapravila. Domači so v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška poskrbeli za popoln preobrat, zmagali s 3:2, navijači v Baslu pa so navdušeno rajali do jutra.

Švicarjem se je nasmihala prepričljiva zmaga nad Danci. Foto: Reuters Slaba štiri leta pozneje je Basel doživel napeto tekmo, na kateri se Švica ni rešila iz izgubljenega položaja, ampak okusila, kako se počuti druga stran. Kako se počuti reprezentanca, ki zapravi skoraj nemogoče in na koncu ostane brez uresničenega cilja. Kaj se je zgodilo? Švicarski nogometaši so se na dvoboju kvalifikacij za EP 2020 znašali nad gosti iz Danske. Ko je Breel Embolo v 76. minuti povišal vodstvo na 3:0, so bili Skandinavci pred manjšo katastrofo.

Švicarjem se je v uvodnem nastopu v kvalifikacijah v skupini D nasmihala velika zmaga, a se je jeziček na tehtnici v izdihljajih dvoboja nepričakovano prevesil v prid gostom. V zadnjih šestih minutah rednega dela so se z dvema zadetkoma približali na 2:3, nato pa v tretji minuti sodnikovega podaljška prek Henrika Dalsgaarda senzacionalno izenačili na 3:3. Veselje gostov je bilo velikansko, domači navijači in nogometaši pa bi se od razočaranja najraje pogreznili v zemljo. Na lastni kožo so izkusili, kako so se leta 2015 v Baslu počutili Katančevi izbranci.

Ko je Martin Jorgenson v 84. minuti znižal na 1:3, so Danci pograbili žogo in jo nesli na sredino. Foto: Reuters

"Ne verjamem, da je razen nas, ki smo bili na igrišču, in soigralcev na klopi še kdo verjel, da se lahko vrnemo," je po epski vrnitvi Danske povedal vratar Kasper Schmeichel. "Zelo sem ponosen, da se nismo predali in da smo še naprej vztrajali," je povedal čuvaj mreže Leicester Cityja.

"Ko smo zadeli drugi gol, smo čutili, da lahko zatresemo mrežo Švice še enkrat," je poudaril zvezdnik Tottenhama Christian Eriksen, strelec izenačujočega zadetka pa je dodal: "Ko zaostajaš z 0:3 in izenačiš na 3:3, se počutiš, kot da bi zmagal."

Švicarski selektor Vladimir Petković je ostal brez načrtovane zmage. Foto: Reuters Selektor Age Hageide je prepričan, da Dancem do čudežnega remija ni pomagala sreča. "V nogometu ni nikoli dolgčas. Sprehajaš se med peklom in nebesi, zato se še vedno ukvarjam z njim. Včasih ga je težko razumeti. Vsak moj igralec je pokazal veliko srce," je poudaril Norvežan, ki je del razloga za ogromen padec zbranosti v švicarski obrambi v zadnjih minutah iskal tudi v tem, da je Švicarje zdelala utrujenost zaradi nedavnega gostovanja in dolge poti v Gruzijo.

Da na najbolj nenavadni tekmi 2. kroga kvalifikacij za EP 2020 ni šlo brez Slovencev, so poskrbeli delivci pravice. Sodil je namreč Damir Skomina.

Je na svetu junak, ki lahko premaga Dance?

Danci so nadaljevali izjemen niz neporaženosti. Zadnji poraz v rednem delu so doživeli 11. oktobra 2016, ko so doma ostali praznih rok proti Črni gori (0:1). Nato so odigrali kar 26 tekem in vselej ostali neporaženi. Tudi na svetovnem prvenstvu, kjer so v skupini najprej remizirali proti bodočim svetovnim prvakom (0:0), v osmini finala pa izpadli proti bodočim podprvakom Hrvatom šele po izvajanju kazenskih udarcev (1:1).

Danska je (po 120 minutah) ostala neporažena tudi lani na SP v Rusiji proti Hrvaški. Foto: Reuters

Zanimivo je, da oponašajo slovensko izbrano vrsto, saj so nanizali že tretji zaporedni remi. Pred Švico (3:3) so se brez zmagovalca razšli še s Kosovom (2:2) in Irsko (0:0). Slovenija je remizirala že petkrat zapored, vselej z rezultatom 1:1.