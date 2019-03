Črna gora zaradi rasizma pod drobnogledom Uefe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uefa bo končno odločitev o tem sprejela na svojem zasedanju, ki bo 16. maja v Nyonu.

Črnogorska nogometna zveza je v izjavi za javnost zapisala, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za identifikacijo neodgovornih posameznikov na tej tekmi in jim v prihodnosti prepovedala vstop na tekme.

"V multikulturni in multietični družbi, kot je Črna gora, ni prostora za takšno ravnanje gledalcev," so sporočili iz črnogorske zveze.

Na ponedeljkovi tekmi v Podgorici so Angleži slavili s 5:1. Ross Barkley je za zmago prispeval dva gola, Harry Kane, Raheem Sterling in Michael Keane pa po enega. Angleži so z dvema zmagama tudi vodilni v skupini A.