Med poletjem je voditelj oddaje Canal 10 urugvajskega reprezentanta prosil za majico igralca Spurs, na kar je odgovoril: "Sonnyjev? Lahko bi bil tudi Sonnyjev bratranec, saj so vsi videti enako."

Na sporno izjavo so postali pozorni pri protidiskriminacijski dobrodelni organizaciji Kick It Out, potem ko so prejeli "pomembno število" pritožb. Bentancur se je naknadno opravičil južnokorejskemu reprezentantu in kapitanu Spurs. Ta je opravičilo sprejel, češ da je njegov soigralec "naredil napako".

Pri angleški zvezi FA so vseeno sprožili postopek: "Rodrigo Bentancur je bil obtožen domnevne kršitve pravil zaradi neprimernega vedenja v zvezi z intervjujem, ki ga je imel v medijih. Domneva se, da je vezist Tottenhama prekršil pravilo zveze, saj je ravnal na neprimeren način in/ali uporabil neprimerne in/ali žaljive besede in/ali spravil igro na slab glas.

"Nadalje se domneva, da to predstavlja 'težjo kršitev', ki je opredeljena v pravilniku FA, saj je vključevalo sklicevanje, bodisi izrecno ali implicitno, na narodnost in/ali raso in/ali etnično poreklo," so še zapisali pri zvezi FA.

Bentancur ima sedem dni časa, da poda odgovor na obtožbo.

