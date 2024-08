Urugvajcem ostre kazni, najslabše jo je odnesel zvezdnik Liverpoola

Najslabše jo je odnesel Darwin Nunez, ki je bil kaznovan s prepovedjo igranja na petih tekmah in z dobrimi 17.000 evri denarne kazni. S tekmo manj in z dobrimi 14.000 evri je bil kaznovan Rodrigo Bentancur, medtem ko Mathias Olivera, Ronald Arauho in Jose Maria Jimenez ne bodo smeli zaigrati na treh tekmah, pri čemer bo moral vsak plačati še po 10.000 evrov denarne kazni.

Sebastian Caceres, Matias Vina, Emiliano Martinez, Braian Rodriguez, Santiago Mele in Facundo Pellistri pa bodo morali plačati 4.500 evrov denarne kazni, a bodo lahko zaigrali na naslednjih reprezentančnih tekmah. Conmebol je s 23.000 evri kaznoval tudi urugvajsko nogometno zvezo.

Urugvaj bo v nadaljevanju južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 v Kanadi, ZDA in Mehiki nastopil precej oslabljen. Foto: Guliverimage Urugvaj bo tako v nadaljevanju južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 v Kanadi, ZDA in Mehiki nastopil precej oslabljen. Tam ga sicer čakajo še tekme proti Paragvaju, Venezueli, Peruju, Ekvadorju in Kolumbiji. Urugvajci trenutno s 13 točkami zasedajo drugo mesto in imajo dve točki zaostanka za vodilno Argentino. Na prvenstvo se neposredno uvrsti prvih šest ekip.

Incident se je zgodil 10. julija v Charlottu v ZDA, ki so letos gostile Copo Americo. Tekmo je z 1:0 dobila Kolumbija, ki je nato v finalu z enakim izidom po podaljšku izgubila z Argentino.