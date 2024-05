Fifa se poigrava z možnostjo igranja tekem državnega prvenstva v tujini

Takšnim zamislim so bili do zdaj naklonjeni predvsem klubi v angleški premier ligi in španski la ligi, saj bi jim tekme v Združenih državah Amerike, Bližnjem vzhodu in Aziji prinesle dodaten zaslužek.

Nova delovna skupina naj bi preučila deset vidikov igranja tekem v tujini, na podlagi katerih bo sprejela končno odločitev. Ta vključujejo odziv navijačev, uravnoteženost tekmovanja, enkratno ali stalno igranje tekem v tujini in splošen vpliv na nogomet.

Številni najmočnejši evropski klubi so že zdaj igrali prijateljske tekme v tujini, pri čemer si predvsem ameriški izdajatelji televizijskih programov želijo, da bi v ZDA potekale tudi tekmovalne tekme, saj bi tako izkoristili naraščajočo popularnost najmočnejšega angleškega klubskega tekmovanja.

La liga že prihodnje leto v Severni Ameriki?

Pri vsem skupaj ni zanemarljivo niti dejstvo, da se španska la liga nagiba k temu, da bi že prihodnje leto nekaj tekem odigrala v Severni Ameriki.

Foto: Reuters

Tekme domačega prvenstva v tujini so do zdaj preprečevala interna pravila Fife, ki velevajo, da morajo biti tovrstne tekme odigrane v državi, v kateri je bilo tekmovanje ustanovljeno. Takšne pobude sicer niso nove, saj se je že leta 2008 pojavila ideja, da bi tekme premier lige igrali v tujini, a so predlog tedaj zavrnili navijači ter tudi Fifa in Evropska nogometna zveza (Uefa).

Fifo naj bi sicer k omenjenemu dejstvu spodbudile zakonodajne spremembe v ZDA, poroča AFP. Predlog je v javnost prišel tik pred začetkom letnega kongresa Fife, ki se bo začel v petek v Bangkoku na Tajskem.