Klubsko SP pod okriljem Fife tudi za ženske

Pri Fifi napovedujejo tudi uvedbo drugega ženskega klubskega tekmovanja, ki bo na sporedu v letih, ko ne bo klubskega SP. Podrobnosti bodo še razkrili.

Fifa je danes potrdila tudi koledar za obdobje med letoma 2026 in 2029 ter število tako imenovanih reprezentančnih oken v ženski konkurenci zmanjšala s šest na pet. S tem naj bi nogometašice dobile več odmora in se izognile enemu potovanju.

🔘 Approval of the Women's International Match Calendar 2026-2029

🔘 First edition of FIFA Women's Club World Cup to take place in early 2026

🔘 Mattias Grafström formally appointed as FIFA Secretary General



All the key updates from today’s FIFA Council meeting in Bangkok: