Navijači ekspresno odgovorili predsedniku NZS in Matjažu Keku

Ob problematiki navijanja na tekmah slovenske nogometne reprezentance, o kateri smo pisali , o njej pa sta po tekmi z Makedonijo v Stožicah govorila tako selektor Slovenije Matjaž Kek kot predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in oba izrazila upanje, da se bodo navijači vrnili na tekme slovenske izbrane vrste, so se zdaj javili še Slovenija Supporters. Združeni slovenski navijači so povedali, v čem je težava, in namignili, da so se pripravljeni vrniti.

"Seveda nam manjkajo. Ne samo prvič, ko sem bil selektor, tudi na klopi Rijeke sem spoznal, kaj pomeni, ko na tribunah 'zaropota'. To nam manjka in upam, da se bo v prihodnosti spremenilo. To ni vprašanje zame, a tako jaz kot tudi igralci si želimo, da bi bili na tribunah tudi najglasnejši navijači,'' je po prvi domači tekmi Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in remiju z 1:1 proti Makedoniji povedal selektor Matjaž Kek in priznal, da tudi on pogreša glasnejšo podporo.

V Stožicah se je sicer zbralo skoraj deset tisoč ljudi, a ker organiziranih slovenskih navijačev zaradi nesporazumov in nestrinjanja s politiko Nogometne zveze Slovenije na reprezentančnih tekmah že skoraj tri leta ni, navijanje ni bilo prav glasno, zaradi česar ne preseneča, da so organizirani makedonski navijači, ki so prišli v Ljubljano, nekajkrat preglasili slovenske.

Radenko Mijatović: Zaradi klubskih rivalstev se pojavljajo težave

O tej temi je v ponedeljek zvečer spregovoril tudi prvi mož NZS, ki je bil gost oddaje Goool! na Planet TV. "To, kar je povedal Matjaž, je res. Na nogometni zvezi se o tem pogovarjamo. Organiziranega načina prihoda navijačev na tekme že nekaj časa ni. Z nekaterimi stimulativnimi cenami vstopnic poskušamo vzpostaviti, da bi se znova oblikovala skupina združenih slovenskih navijačev. V preteklosti so bili res 12. igralec reprezentance na marsikaterem gostovanju in na domačih tekmah. Težko pa rečem, kako uspešni bomo pri tem, saj se v skupini združenih navijačev zaradi klubskih rivalstev in nasprotij pojavljajo težave. V naši službi za trženje si prizadevamo, da bi skupaj s pobudniki in novinarji prišli do ponovne vzpostavitve te navijaške skupine. Bila bi zelo dobrodošla za reprezentanco," je povedal Radenko Mijatović in namignil, da združenih slovenskih navijačev na tekmah Slovenije ni tudi zaradi nezmožnosti sodelovanja med navijaškimi skupinami različnih skupin.

Slovenija Supporters: Treba je narediti kaj več

Na odgovor na nastop na Planet TV in članek, ki smo ga na naših spletnih straneh objavili danes, prvi mož slovenskega nogometa, z njim pa tudi selektor Kek in preostali niso čakali dolgo. Z izjavo za javnost, objavljeno na svojem profilu na Facebooku, so se namreč javili Slovenija Supporters. Navijaška skupina, ki je bila ustanovljena leta 2008 v obdobju največjih uspehov Kekove takratne reprezentance in je vse do konca leta 2015 združevala slovenske navijaške skupine na reprezentančnih tekmah, a potem naznanila bojkot, ki traja še danes.

''Vrnitev Matjaža Keka na klop Slovenije še ne pomeni, da bo spet vse tako kot v zlatih časih. O tem se je sanjalo že ob Katancu. Za organizirano podporo je treba narediti veliko več kot samo povedati, da pogrešaš navijače. Marketinške poteze, kot so cenejše vstopnice, so samo kaplja v morje za dobro organizirano navijanje. Sami dobro vemo, koliko truda in volje je treba vložiti, da stvar funkcionira. Potrebni so pogovori, pogajanja s skupinami, z NZS, policijo, prodaja in razdelitev vstopnic, priprava sektorja in njegova varnostna ureditev …. Za gostovanja ureditev prevozov, namestitev, ukvarjanje s tamkajšnjimi varnostnimi organi … Za vse to je treba imeti kontakte in vpogled v navijaško sceno ter kolikor toliko razumevajočo nogometno zvezo. Deliti denarne kazni na klubskih tekmah zaradi pirotehnike, ob tem pa pričakovati izdatno podporo navijaških skupin, je iluzija, a vse to smo kljub temu na reprezentančnih tekmah že imeli. Klubska rivalstva so vedno obstajala in bodo na tekmah reprezentance vedno obstajala, a smo jih kljub temu v času sodelovanja z Rudijem Zavrlom, Ivanom Simićem in Aleksandrom Čeferinom več ali manj uspešno reševali, tako da je izgovarjanje na to temo neupravičeno.

NZS in vsi tisti, ki naj bi jim bila organizirana podpora pomembna, bi se morali te teme lotiti že dosti prej, ne zdaj, ko naj bi se pojavila iskra upanja, da se uvrstimo naprej. Zvestobe klubu ali reprezentanci se ne ustvarja čez noč, to Viole in vsi preostali dobro vedo. V Evropi imamo kar nekaj dobrih navijaških združenj na reprezentančni ravni, ki bi jih bilo treba vzeti za zgled. Lep primer za to je Severna Irska, kjer se je morala tamkajšnja nogometna zveza soočiti z dosti večjim problemom, kot je klubsko rivalstvo, a jim je uspelo, ker so si tega res želeli. Podobno tudi kot pri nas v Mariboru, kjer je vodstvo kluba dojelo, kaj zvestoba kluba pomeni, ampak takšna organizacija mora imeti stoodstotno podporo nogometne zveze oziroma kluba. Vsekakor nikoli ni prepozno, da se gre v to smer, a zadevo je treba zastaviti dolgoročno in precej resneje, kot to poteka zdaj z marketinškimi potezami in jokanjem, da potrebujemo podporo. Če izgubimo tekmo proti Avstriji, se spet nihče ne bo več ukvarjal s temo navijaške podpore na nadaljnjih tekmah, in to je žal največji problem, ki ga imamo,'' so v dolgi izjavi za javnost zapisali pri Slovenija Supporters in razjasnili, v čem je težava, a ob tem namignili, da so na sodelovanje pripravljeni.

Prepotreben veter v hrbet, ki so ga nogometaši imeli v letih 1999, 2001 in 2009

Zdaj ko je tema, o kateri se v zadnjem obdobju ob vseh takšnih in drugačnih analizah tega in onega v slovenski reprezentanci govori presenetljivo malo, končno dvignila malce prahu, so na potezi odgovorni na obeh straneh, da razrešijo nesporazume in poskrbijo, da bodo Bojan Jokić, Jan Oblak, Josip Iličić in preostali spet dobili prepotreben veter v hrbet za velike podvige.

Naj spomnimo. Tako v letih 1999, 2001 kot tudi 2009, ko se je Slovenija uvrščala na velika tekmovanja, je do teh podvigov prišla s podporo organiziranih slovenskih navijačev na štadionih Bežigrad in Ljudski vrt.