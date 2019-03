Matjaž Kek pogreša najglasnejše navijače in še ni prečrtal Kevina Kampla

"Smo razočarani, saj smo pričakovali več, kot smo dosegli, a realno je treba priznati, da je rezultat glede na videno na igrišču realen. Za nami je zanimiva tekma, v kateri sem videl dosti teka in ritma. Predvsem v fazi igre nismo bili dovolj kakovostni, a je treba vedeti, da smo igrali proti nasprotniku, ki je pokazal kakovost, o kateri sem govoril že pred tekmo," je po tekmi, v kateri je Slovenija še drugič pod njegovim vodstvom in še petič v nizu skupno remizirala z 1:1, kar je precej neverjeten podatek, ugotavljal Matjaž Kek.

"Veseli me predvsem, da so fantje pokazali veliko volje in borbenosti. Morda še malo premalo verjamejo v svoj potencial, morda so premalo odločni. To se je videlo pri golu, ki smo ga dobili na tak način. Jasno je, da nam manjka kakšna zmaga, a treba bo pridobiti zmagovalno miselnost. Nikakor ne želim iskati alibijev, toda časa prav veliko ni bilo. Za nami je zanimiv teden. Spoznavali smo se. Počasi sem videl, za kaj gre. Bilo je zelo naporno, a na koncu imamo dve točki. Po tem, ko so Izraelci tokrat premagali Avstrijo, je jasno, da naša točka v Hajfi ni od muh. Tokrat pa žal nismo zmagali. Manjkajo nam točke," je nadaljeval Mariborčan, ki je govoril mirno in v svojem slogu nekajkrat pohvalil tudi navijače, čeprav so jih Makedonci nekajkrat preglasili.

Predvsem zaradi tega, ker na tekmah slovenske reprezentance že dolgo časa ni organiziranih navijaških skupin. Ob odgovoru na naše vprašanje je priznal, da jih močno pogreša tudi on.

"Seveda nam manjkajo. Ne samo prvič, ko sem bil selektor, tudi na klopi Rijeke, sem spoznal, kaj pomeni, ko na tribunah 'zaropota'. To nam manjka in upam, da se bo v prihodnosti spremenilo. To ni vprašanje zame, a tako jaz kot tudi igralci si želimo, da bi bili na tribunah tudi najglasnejši navijači. So se pa tudi navijači, ki so bili na tribunah danes, med tekmo dobro odzvali in nam pomagali, da smo se dvignili, ko smo trpeli," je povedal Kek o težavah organiziranih navijaških skupin, ki zaradi nestrinjanja z Nogometno zvezo Slovenije že nekaj časa navijajo samo na klubskih in nič več na reprezentančnih tekmah.

Povratnik na slovensko klop pravi, da ni prečrtal nikogar. Bo šel v akcijo za Kevina Kampla? Foto: Vid Ponikvar

Nikogar nikoli ni prečrtal

Da je ena od težav tudi igra na sredini igrišča, je povratnik na selektorsko klop potrdil tudi s tem, ko je po tekmi govoril o premalo konkretnem prehodu iz obrambe v napad, in s tem, ko je Josipa Iličića, najbolj nevarnega slovenskega reprezentanta, tako v Hajfi kot tudi v Ljubljani med tekmo z desne strani premaknil na sredino igrišča. Zato smo selektorja povprašali tudi o tem, ali je Kevina Kampla, ki je po odhodu prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča samovoljno zaključil reprezentančno pot, dokončno prečrtal ali se bo morda v prihodnosti potrudil vezista, ki ima vse to, kar bi Slovenija potrebovala, prepričati v to, da se vrne.

"Večkrat sem že rekel, da nihče ni prečrtan. Nikoli si ne bi dovolil tega, da ne bi naredil vsega, da bi igrali vsi. Če je le volja na drugi strani. Seveda bi nam prišla prav kakovost nogometaša, ki igra v nemški ligi. Se pa strinjam z Jasminom Kurtićem, da bi morali razmišljati predvsem o tistih, ki so tukaj. Ne bom se spuščal v polemike, kdo je in koga ni. Stojim za tem, da potencial imamo. Počasi bom komuniciral z vsemi. Da analiziram, kaj ni in kaj je. Stojim za tem, da potencial imamo. Zdaj je treba stvari počasi razvijati, dati vse od sebe na vsakem treningu, na vsakem koraku. Zadržati bojevitost, s katero sem zelo zadovoljen, in jo nadgraditi s hrabrostjo," se je razgovoril Kek in nekaj besed namenil še junijskima tekmama, ki prihajata.

Slovenci so pokazali borbenost, prišli do vodstva, a še osmič v nizu niso zmagali. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj smo videli, da točka v Izraelu ni bila kar tako

Že čez nekaj več kot dva meseca Slovence v nadaljevanju kvalifikacij čakata gostovanji pri Avstriji, ki je po prvih dveh tekmah brez točke in je največje razočaranje skupine G, in Latviji Slaviše Stojanovića, ki je prav tako brez samcate točke.

"Na koncu bo pomembna vsaka točka. Mogoče je bil z zmago Poljske nad Avstrijo v gosteh narejen korak naprej, a po drugi strani zdaj vidimo, da tudi naša točka v Izraelu ni bila kar tako. Sploh ne način, na kakršnega smo prišli do nje. Čaka nas še ogromno dela, a sem optimist, ker izhajam iz voljnega momenta. Želje in borbenosti pa igralcem res ne morem očitati," je za konec še povedal Kek, ki tudi po 51. tekmi na klopi slovenske reprezentance ostaja pri petdesetodstotnem izkupičku. Zbral je 20 zmag, 20 porazov in po novem 11 remijev.

Makedonec prepričan, da bi morali zmagati

Igor Angelovski pravi, da je bila Makedonija boljša. Foto: Vid Ponikvar Odkar na selektorski klopi Makedonije sedi Igor Angelovski, je ta začela igrati odlično in dosegati tudi veliko boljše rezultate, kot jih je pred tem. Pod njegovim vodstvom se je Makedonija sprehodila do prvega mesta v D razredu lige narodov, odlično pa začela tudi kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Z zmago nad Latvijo s 3:1 doma in remijem s Slovenijo z 1:1 v gosteh. Po dveh tekmah kvalifikacij je v skupini G presenetljivo visoko. Skupaj z Izraelom je s štirimi točkami na drugem mestu. Selektor Makedonije je prepričan, da bi morala biti celo višje.



"Bili smo boljši in imeli večje priložnosti od Slovenije. Remi proti tako kakovostni ekipi na njenem igrišču je dober rezultat, ampak po tem, kar se je dogajalo na igrišču, ne moremo biti zadovoljni. Zaslužili bi si zmago," je povedal Angelovski. "Slovenija me ni presenetila. Taktično je igrala dobro in igrala svoj slog igre. Mislim, da gre za odlično reprezentanco, zato moramo biti s točko kljub vsemu zadovoljni," je povedal nekdanji trener Rabotničkega, ki je selektor Makedoncev postal oktobra 2015.