Slovenija je, tokrat na drugačen način kot v Izraelu, zapravila novi točki

Slovenija je tudi na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 remizirala z 1:1. Na prvi domači tekmi, ko je v Stožicah gostovala Severna Makedonija, je po golu Mihe Zajca v prvem polčasu vodila, a ob precej anemičnem navijanju s tribun, kjer so bili glasnejši gostje, vodstvo zapravila in s tem zapravila še drugi par točk v kvalifikacijah za naslednje veliko tekmovanje.

Še preden je španski sodnik Xavier Estrada Fernandez prvič pihnil v svojo piščalko v Stožicah, so Slovenci dobili potrditev, da njihova predstava in tudi rezultat v Izraelu, ni bila od muh. V prvi nedeljski tekmi skupine G je Izrael namreč pred domačimi navijači s 4:2 odpravil eno od favoritinj Avstrijo. Tudi zaradi tega so lahko slovenski nogometaši na zelenico največjega slovenskega štadiona stopili kanček bolj samozavestno.

Selektor Matjaž Kek z enajsterico ni presenetil. Od prve minute je v ogenj poslal enajsterico, ki je v uvodu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 domov prinesla točko. Ko so pogledali na tribune, razloga za nezadovoljstvo prav tako ni bilo. Na tribune je prišlo skoraj deset tisoč navijačev, a malce so bili lahko v skrbeh, ker se je med njih pomešalo tudi precej pristašev Makedonije. Od tam jih je prišlo približno 300, še nekajkrat toliko je bilo takšnih, ki živijo v Sloveniji.

Ker se na Nogometni zvezi Slovenije še vedno niso pozabavali z vprašanjem, kako bi na tekme slovenske reprezentance spet vrnili organizirane navijače, je bilo precej bojazni, da bodo gostje na tribunah preglasili domačine. Tako je na trenutke vsaj do vodstva Slovenije tudi bilo. Potem so se stvari le postavile na svojo mesto.

Živčen začetek tekme in številni rumeni kartoni

Nogometaši obeh ekip so bili precej živčni. Foto: Vid Ponikvar Kako je bilo na igrišču? Od prve minute precej živčno na obeh straneh, kanček bolj bojeviti so bili gostje, kar potrjuje tudi dejstvo, da so v prvih 45 minutah prejeli kar štiri rumene kartone. Tudi zaradi tega je bila igra precej raztrgana, nekaj več od nje pa so imeli Makedonci. Prva priložnost je kljub temu pripadla Slovencem. V osmi minuti je po globinski podaji Jasmina Kurtića pred gol gostov prišel Andraž Šporar, a žoge ni sprejel najbolje, zato je do strela prišel iz neugodnega položaja. Makedonski vratar z njegovim poizkusom ni imel težav.

To je bilo za dolgo časa tudi vse. Igra Slovenije je bila predvsem na sredini igrišča precej raztrgana, Slovenci nikakor niso uspeli prihajati pred makedonski gol, videti ni bilo nič kaj dobro. V 26. minuti je bilo pred slovenskimi vrati precej vroče. Žogo je iz rok po kotu izpustil Jan Oblak, a je sodnik k sreči označil prekršek nad slovenskim zvezdnikom. No, pa saj tudi, če ne bi. Nogometaš najbolj zvenečega imena pri gostih, Goran Pandev, se je namreč v nadaljevanju akcije osmešil in zgrešil prazen gol.

Strelec iz Izraela tokrat za vodstvo poskrbel s podajo

Po skoraj pol ure igre brez česarkoli konkretnega pa je Slovenija v 34. minuti izpeljala lepo akcijo in že takoj prišla do vodstva. Josip Iličić je podal do Andraža Šporarja, ta je lepo stekel mimo makedonskega branilca in z desne strani še lepše podal pred gol, tam pa jo je z glavo v gol poslal Miha Zajc in nadaljeval s sijajno strelsko formo v majici izbrane vrste.

Miha Zajc se je razveselil četrtega zadetka v majici slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Podobno kot v Izraelu je Slovencem takoj po vodstvu očitno padla zbranost. Makedonci so namreč že v 37. minuti prišli do lepe priložnosti, ko je do strela v kazenskem prostoru osamljen prišel Pandev, a kapetan Makedonije k sreči ni bil pri strelu. Žogo je poslal čez gol. Kot da bi Slovence to prebudilo, so bili v zaključku prvega polčasa zelo nevarni in si v nekaj minutah pripravili več priložnosti, kot so jih pred tem zbrali v 40 minutah.

Najprej je do novega strela prišel Šporar, a je žoga končala v bloku. Tik za tem je do strela v kazenskem prostoru prišel še Zajc, a meril preslabo. Potem še sijajna akcija Zajca, Benjamina Verbića in Šporarja, a ta ni dosegel zadetka, z nekaj metrov je meril visoko čez gol. V 44. minuti je poizkusil še Zajc, a se izid ni spremenil. Slovenija je na odmor odšla z vodstvom z 1:0. Tik pred odhodom na odmor je bila nevarna še Makedonija. Veliko priložnost je imel Enis Bardi, a je nogometaš Levanteja k sreči meril čez gol.

Makedonci so takoj na začetku drugega polčasa prišli do izenačenja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Katastrofalen začetek drugega polčasa

Drugi polčas, v katerega sta selektorja krenila z enakimi postavami, se je za Slovenijo začel katastrofalno. Že po dobri minuti igre so Makedonci prišli do izenačenja. V 47. minuti je na desni strani slovenske obrambe iz igre izpadel Petar Stojanović. Egzijan Alioski je prodrl, podal v sredino, kjer se je žoga od Reneja Krhina nesrečno odbila na drugo stran, tam je povsem osamljen do strela prišel Bardi, bil tokrat veliko bolj natančen kot v zaključku prvega dela igre, in na semaforju se je izpisal izid 1:1.

Severni Makedonci so na začetku drugega polčasa hitro izenačili. Foto: Maša Kraljič/Sportida

V 55. minuti sijajna akcija Slovenije. Po protinapadu je na desni strani do žoge prišel, poslal predložek v sredino, kjer je do strela z glavo prišel Zajc, a je spretno in srečno z glavo gol preprečil makedonski branilec Egzon Bejtulai. Skorajda identična akcija kot ob golu za vodstvo Slovenije z 1:0, a na žalost z drugačnim koncem.

V 58. minuti so bili spet nevarni Makedonci. Na levi strani je močno streljal zelo nevarni Alioski, a je k sreči žoga švignila mimo slovenskih vrat. Igra se je v teh minutah razživela, že v naslednji akciji je bila na drugi strani nevarna Slovenija. Prodiral je Verbič, prišel do strela v kazenskem prostoru, a meril visoko čez gol.

Andraž Šporar, strelec iz Izraela, se je tokrat izkazal z asistenco. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je v zadnjem delu tekme ugasnila

Igra se je v naslednjih minutah spet umirila, Slovenci pa so bili spet nevarni šele v 70. minuti, ko je žogo v srce kazenskega prostora Makedonije poslal Iličić, ki se je ob slabi slovenski igri v napadu medtem preselil bolj na sredino, a je Šporar za las zamudil in izid se ni spremenil. V 77. minuti je po levi strani na drugi strani prodrl mladi dragulj Elif Elmas, a k sreči njegov strel ni bil dovolj konkreten, da bi lahko ukanil takega mojstra, kot je slovenski vratar Oblak.

V 82. minuti je z leve strani visoko pred gol podal Kurtić, do strela z glavo je prišel rezervist Robert Berić, a na žalost streljal preslabo. Vratar Makedonije Stole Dimitrievski je njegov strel brez težav ujel. V 87. minuti je imela Makedonija na robu kazenskega prostora na levi strani na voljo prosti strel. Poizkusil je strelec izenačujočega gola Bardi, a ni bil dovolj natančen, da bi ogrozil slovenska vrata.

Petič v nizu 1:1, na NZS se bodo morali pozabavati z navijači

Do konca tekme se izid potem ni spremenil in Slovenci, ki so dve točki izgubili že v četrtek v Izraelu, kar smo lahko ugotovili predvsem zaradi tega, kar so tam pokazali na igrišču, so dve točki izgubili tudi tokrat. Predvsem zaradi tega, ker bi morali, če želijo biti ob koncu kvalifikacij zadovoljni, proti reprezentancam, ki so zagotovo manj kakovostne od njih, pred domačimi navijači zmagovati.

Na tribunah je tekmo spremljal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Vid Ponikvar

No, ravno navijači so poskrbeli za še en poraz. Resda jih ni bilo malo, a vse od trenutka, ko so zadeli Makedonci, so bili pristaši gostujočih nogometašev precej bolj glasni in vnovič dokazali, da brez organiziranih navijačev tekme Slovenije niso takšne, kot bi bile sicer. Upajmo, da se bodo vodilni ljudje v slovenskem nogometu do junija, ko Slovence čakata novi kvalifikacijski tekmi proti Avstriji in Latviji, pozabavali tudi s tem vprašanjem.

Makedonija tako tudi po prvi medsebojni kvalifikacijski tekmi ostaja trn v peti Slovenije, ki je na prejšnjih štirih tekmah Makedonce premagala samo enkrat in trikrat izgubila. Zdaj je z Makedonci še prvič remizirala in še petič na zadnjih petih tekmah dosegla isti rezultat – 1:1. Toda tokratni je precej slabši od tistega, ki je v Haifi svetil pred tremi dnevi …

Slovenija : Severna Makedonija 1:1 (1:0)

Štadion Stožice, 9.872 gledalcev. Sodnik: Xavier Estrada Fernandez (Španija).



Strelca: 1:0 Zajc 34., 1:1 Bardi 47.



Slovenija: Oblak; Jokić, Mevlja, Al. Struna, Stojanović; Krhin, Kurtić; Verbič (od 83. Črnigoj), Zajc (od 90. Zahović), Iličić; Šporar (od 71. Berić). Selektor: Matjaž Kek.

Severna Makedonija: Dimitrievski; Alioski (od 90. Ristevski), Musliu, Velkoski, Bejtulai; Ristovski, Bardi, Nikolov, Elmas; Nestorovski (od 88. Markoski), Pandev (od 76. Trajkovski). Selektor: Igor Angelovski.



Rumeni kartoni: Bejtulai 14. (Makedonija), Musliu 18. (Makedonija), Nikolov 19. (Makedonija), Iličić 19. (Slovenija), Nestorovski 20. (Makedonija), Jokić 56. (Slovenija).