Ronaldo namenil kritiko Čeferinu in razveselil navijače Juventusa

Portugalska bo leta 2020 branila naslov evropske prvakinje, kvalifikacijskega ciklusa pa ni začela po načrtih, saj je na domačih tekmah z Ukrajino in Srbijo osvojila le dve točki. Za nameček se je proti Srbom poškodoval še najboljši igralec Cristiano Ronaldo, ki po tekmi ni skrival nezadovoljstva s sojenjem.

Portugalski kapetan, najboljši strelec in največji magnet za gledalce Cristiano Ronaldo je proti Srbiji odigral le uvodno tretjino kvalifikacijskega srečanja za EP 2020, nato pa odšepal z igrišča. Zaradi poškodbe stegenske mišice ni mogel nadaljevati dvoboja.

Poljak pokazal na belo točko, a si nato premislil

Takrat je Portugalska v Lizboni še zaostajala za Srbijo, za katero je zadel Dušan Tadić z bele točke, v nadaljevanju pa so evropski prvaki še do konca prvega dela izenačili prek Danila (1:1). V drugem polčasu so bili bližje zmagi, najbolj pa zamerili poljskemu sodniku Szymonu Marciniaku, ker po igranju z roko Antonia Rukavine ni dosodil kazenskega udarca za gostitelje. Poljak je sprva pokazal na belo točko, a si nato po posvetu s pomočniki premislil, kar je razburilo tako portugalske reprezentante kot tudi navijače.

Ronaldo na portugalski klopi ni skrival začudenja nad tem, da njegovi soigralci ne bodo izvajali najstrožje kazni. "Sodnik bi moral dosoditi kazenski strel. Če imamo VAR na vseh drugih tekmovanjih, bi ga lahko imeli tudi tukaj," je namenil kritiko Evropski nogometni zvezi (Uefi), posredno pa tudi predsedniku Aleksandru Čeferinu, ker na kvalifikacijskih tekmah za EP 2020 ni prisoten sistem VAR.

Še bolj neposreden je bil njegov soigralec, tako reprezentančni kot klubski, Joao Cancelo: "Trudili smo se, a je bilo zaradi sodnika vse zaman. Bili smo veliko boljši, Srbija se je vso tekmo le branila. Da na tej tekmovalni ravni ne uporabljaš tehnologije VAR, je amaterska igra Uefe," je prepričan branilec Juventusa.

Ronaldo kmalu proti Tadiću

Dušan Tadić je Srbijo v Lizboni popeljal v vodstvo že v uvodnih minutah. Foto: Reuters V boljšo voljo so ga lahko spravile napovedi prvega portugalskega zvezdnika Ronalda, ki je prepričan, da bo zaradi poškodbe odsoten le teden, morda največ dva. "Nisem zaskrbljen, saj odlično poznam svoje telo. Vem, da bom pripravljen za vrnitev na igrišče že čez teden ali dva," je sporočil eden največjih nogometnih superzvezdnikov.

Tako bi se lahko Ronaldo kaj kmalu še dvakrat udaril s Tadićem, saj se bo Juventus v četrtfinalu lige prvakov pomeril z Ajaxom, krvnikom njegovega nekdanjega kluba, madridskega Reala. Prva tekma med italijanskim in nizozemskim velikanom bo 10. aprila.

Portugalska je podobno kot Slovenija odprla kvalifikacije z dvema remijema. Najprej se je razšla z Ukrajino brez zadetkov, v ponedeljek pa remizirala še s Srbijo.

"Igrali smo dobro in si priigrali kar nekaj priložnosti. Igrali smo bolje kot proti Ukrajini, a je bil to večer, ko žoga preprosto ni hotela v gol," Ronalda spremlja občutek, da bo nadaljevanje kvalifikacij postreglo z boljšimi rezultati, s pomočjo katerih si bo Portugalska zagotovila nastop na zaključnem turnirju.