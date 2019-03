Včasih so se mu izogibali, kot da bi bil kužen, zdaj se ga ne morejo znebiti

Nogomet skrbi, da ni v njegovi družbi nikoli dolgčas. Nizajo se zanimivosti, rekordi, podvigi, tako uspehi kot tudi neuspehi, rušijo tradicije in pletejo nove. Tako je tudi pri slovenski nogometni reprezentanci, ki igra dvoboje že 27 let in je vstopila v zelo nenavadno obdobje. Traja že skoraj pol leta, zaznamoval pa ga je remi 1:1.

Slovenci so niz remijev z 1:1 začeli 16. oktobra 2018 proti Cipru. Foto: Sportida Začelo se je 16. oktobra 2018, z domačim remijem proti Cipru (1:1), ki je bil v ligi narodov označen za največje rezultatsko razočaranje slovenske izbrane vrste, saj je Slovenija gostila vsaj na papirju najslabšega tekmeca v skupini. To je bila tudi zadnja tekma Tomaža Kavčiča na čelu slovenske reprezentance.

Nasledil ga je Igor Benedejčič ter novembra remiziral z Norveško in Bolgarijo. Najprej v Stožicah, nato še v Sofiji. Obakrat se je tekma končala prav z 1:1. S tem pa se niz zaporednih remijev z omenjenim rezultatom še ni končal.

Ko se je zgodila nova sprememba na selektorskem stolčku in se je v domovino vrnil Matjaž Kek, je Slovenija vstopila v nov kvalifikacijski ciklus. Led v kvalifikacijah za EP 2020 je prebila v Izraelu, kjer je po zadetku Andraža Šporarja povedla, a so nato gostitelji v Hajfi vrnili udarec in prejšnji četrtek poskrbeli za nadaljevanje čudaškega slovenskega niza. To je bil namreč že četrti zaporedni remi z 1:1, z njim pa dosežen nov rekord ponavljanja enakega rezultata na tekmah slovenske reprezentance.

Slovenska reprezentanca je leta 2014 izgubila z 0:2 na gostovanju v Argentini. To je bil njen tretji zaporedni poraz s takšnim rezultatom. Foto: Reuters

Pred tem je najdaljši tovrstni niz postavila leta 2014, ko je trikrat zapored izgubila z 0:2. Vselej na prijateljskih tekmah, vselej na gostovanjih, vselej proti močnim tekmecem, ki so se pripravljali na SP 2014. Katančeva četa je ostala praznih rok v Alžiriji, Urugvaju in Argentini, Slovenija pa je prvič v svoji kratki zgodovini uradnih srečanj pod okriljem Fife in Uefe nanizala tri identične rezultate.

Tako sta se ne nazadnje razpletli tudi povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za EP 2000 in SP 2002 v Kijevu oziroma Bukarešti, ki sta Slovenijo spravili na noge in poskrbeli za eno največjih športnih evforija v tem delu Evrope.

Slovenijo 7. junija čaka gostovanje v Celovcu. Foto: Vid Ponikvar Rekordni niz je obstal le pet let, ko je moral na seznamu najbolj nenavadnih rekordov odstopiti vodilno mesto neodločenemu rezultatu z 1:1. Kekova četa ga je presegla z remijem v Izraelu, nenavadnega niza pa s tem sploh še ni bilo konec. Slovenija je še enkrat vstopila v kraljestvo remijev in se z 1:1 razšla še proti Severni Makedoniji. Že petič zapored!

"To je le naključje," meni branilec Aljaž Struna, ki si z rezultatom 1:1 ne beli glave. "Na koncu je to le statistika. Danes bi lahko bilo 3:0 za nas ali pa 3:3," je Pirančan dejal po nedeljskem remiju v Stožicah.

"Z remiji se nima smisla obremenjevati. To je nogomet, vsaka tekma je težka. Mogoče smo bili bližje zmagi kot naša tekmeca, a je treba iti naprej in gledati pozitivno," je izkušeni slovenski reprezentant Josip Iličić prepričan, da bo Slovenija kmalu prekinila niz remijev z 1:1. Priložnost se ji ponuja že 7. junija, ko bo gostovala v Celovcu, tri dni pozneje pa v Latviji.

Z 1:1 se je končal tudi kvalifikacijski dvoboj med Izraelom in Slovenijo. Foto: Reuters

Navijači slovenske reprezentance morda ne bi imeli nič proti, če bi se v Avstriji, kjer se bodo ranjeni gostitelji po slabem vstopu v kvalifikacijsko skupino (dva zaporedna poraza) skušali oddolžiti navijačem, niz celo podaljšal. To bi pomenilo, da bi Slovenija z 1:1 remizirala že šestič zapored, kar bi bilo zato, ker velja nogomet za tako nepredvidljiv šport, nekaj povsem neverjetnega, a hkrati tudi ne nemogočega. Niti najmanj.

Od rekordne suše remijev do norega niza

Ko je Slovenija leta 2017 remizirala z Litvo, je prekinila več kot tri leta dolg niz tekem brez remijev. Dve leti pozneje je omenjeno reprezentanco v Stožicah premagala s 4:0. To je tudi zadnja zmaga Slovenije v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Iz ene skrajnosti v drugo. Slovenska nogometna reprezentanca je bila pred leti, ko sta člansko izbrano vrsto vodila še Slaviša Stojanović in Srečko Katanec, priča nevsakdanjemu zaporedju tekem, na katerih se je reprezentanca kot po nesojenem pravilu izogibala remijem. Trajalo je več kot tri leta. Ali je zmagovala ali pa izgubljala. Na remi je pozabila, in to kar na 29 zaporednih tekmah. Hočeš nočeš se mu je izogibala, kot da bi bil kužen, igralci športnih stav so že skoraj obupali, če so želeli staviti denar na neodločen rezultat.

Ko je Slovenija 26. maja 2012 remizirala v Avstriji proti Grčiji (1:1), ni mogla vedeti, da bo morala čakati na naslednji remi kar 29 tekem. Trajalo je več kot tri leta. Nevsakdanja igra številk je trajala do 9. oktobra 2015 in remija proti Litvi (1:1). Slovenska reprezentanca je v vmesnem obdobju vknjižila 12 zmag in 17 porazov, pri neodločenih rezultatih pa se je izpisala številka nič.

Severni Makedonci so v Ljubljani poskrbeli, da je Slovenija nadaljevala rekordni niz remijev z 1:1. Foto: Maša Kraljič/Sportida

Nekaj povsem drugega kot na zadnjih tekmah, ko je tekmece (Ciper, Norveška, Bolgarija, Izrael in Severna Makedonija) trmasto navadila na remije z 1:1 in se omenjenemu rezultatu sploh ne more več izogniti. Zgodila se je nenadna sprememba. Včasih se je izogibala remiju, kot da bil kužen, zdaj se ga ne more več znebiti. Še ena izmed zgodb, ki jih piše nepredvidljivost nogometa.