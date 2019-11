Matjaž Kek: Veliko je bilo dobrih stvari, a tudi začetniških napak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se je od kvalifikacij za Euro 2020 poslovila s porazom v Varšavi in zasedla končno četrto mesto, kar je v vse prej kot težki skupini neuspeh. Slovenci so štirikrat zmagal, prav tolikokrat izgubili in dvakrat remiziral in na koncu krepko zaostali za prvima dvema mestoma, ki sta pripadla Poljski in Avstriji.

"Čestitam Poljski za zmago in prvo mesto v skupini. Vse dobro ji želim na EP," je takoj po koncu kvalifikacijskega ciklusa povedal slovenski selektor Matjaž Kek, ki bil zadovoljen z odzivom svojih fantov po zaostanku veliko manj pa zaradi situacij, po katerih so prejeli tri zadetke.

"Škoda, da smo na lahkomiseln način izgubili težko prigarano. Ta tekma je bila odsev vsega, kar smo odigrali v teh kvalifikacijah. Veliko je bilo dobrih stvari, veliko pa tudi začetniških napak. Dali smo zelo lepa gola, iz akcij, ki sta nas vrnili po zaostanku. Reagirali smo dobro, toda drugi in tretji gol se ne bi smela zgoditi. Na tej ravni se pač kaznujejo izgubljene žoge v nevarnih conah," je obžaloval zapravljeno priložnost in lahkomiselnost nekaterih nogometašev Kek in dodal, da se bo o vsem treba dobro pogovoriti.

"To so stvari, o katerih bomo debatirali. Kljub temu, da smo menjali, štirje igralci so bili drugi kot v Ljubljani, smo se zaradi neodločnosti spravljali v takšne težke položaje," je še sklenil slovenski selektor.

