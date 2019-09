Kosovski čudež se nadaljuje. Portugalci zvečer pri Srbiji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 bo Srbija danes gostila Portugalsko, Anglija se bo pomerila z Bolgarijo. V tej skupini je Kosovo že premagal Češko in skočil na njen vrh. V petek je Slovenija v razprodanih Stožicah z 2:0 premagala Poljsko, vodilno reprezentanco kvalifikacijske skupine G, in je zdaj na tretjem mestu z osmimi osvojenimi točkami, s tem pa se je spet vrnila v igro za odhod na evropsko prvenstvo.

V soboto bo sklenjen 5. krog s sedmimi tekmami v skupinah A, B in H. V skupini A je Kosovo, ki je v prejšnjih kvalifikacijah osvojil samo točko na 10 tekmah, nadaljeval s tamkajšnjim nogometnim čudežem, z 2:1 doma premagal Češko in se zavihtel na vrh skupine. Kosovo zdaj ni izgubil že 14 tekem v nizu, če upoštevamo še prijateljske tekme in tekme v ligi narodov.

Slovenci so v petek v Stožicah z 2:0 premagali Poljsko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velika zmaga Kekove Slovenije

V petek je Slovenija v skupini G z 2:0 premagala Poljsko, še drugič v nizu prišla do zmage in se spet vrnila v igro za prvi dve mesti v skupini. Za zmago sta zadela Aljaž Struna v prvem in Andraž Šporar v drugem polčasu.

Fotogalerija (Vid Ponikvar, Grega Valančič/Sportida):

Ugoden za četovo Keko je bil tudi razplet tekme med Izraelom in Severno Makedonijo, ki se je končal z remijem, medtem ko je Avstrija povozila Latvijo Slaviše Stojanovića in jo premagala s 6:0.

Vse o tekmi Slovenija - Poljska:

Italijani in Španci do pete zmage

V četrtek je bilo zanimivo Romuniji, kjer je gostovala v teh kvalifikacijah nedotakljiva Španija. Furija je pokazala veliko več in na koncu čeprav je imela tudi igralca manj, izključen je bil Diego Llorente, prišla do nove zmage (2:1). Za Španijo sta zadela Sergio Ramos z bele točke in Paco Alcacer, za domačine pa je v drugem polčasu znižal rezervist Florin Andone.

Azzurri so po hitrem zaostanku na koncu stvari postavili na pravo mesto. Foto: Reuters

Nastopila je še ena nekdanja svetovna prvakinja, Italija. Azzurri so kljub zaostanku z 0:1 na koncu zmagali s 3:1. Dva zadetka je prispeval zvezdnik Torina Andrea Belotti, enega pa Lorenzo Pellegrini. Edini zadetek za domače je prispeval Alexander Karapetian, a sreče je bilo kmalu konec, saj je že v prvem polčasu zaradi dveh rumenih kartonov moral zaključiti s tekmo.

Priča smo bili tudi ponižanju številnih malih reprezentanc. Danci so se znesli nad Gibraltarjem (6:0), Bosanci so se poigrali z Liechtensteinom (5:0), Švedi pa so visoko premagali Ferske otoke (4:0). Ne tako ekstremno visoko, a vseeno zelo zanesljivo je Norveška premagala Malto (2:0).

Poslastica v Hamburgu, Ronaldo v Beogradu

Nizozemski navijači so se razveselili velike zmage nad Nemčijo. Foto: Reuters V velikem derbiju v Hamburgu sta se udarili Nemčija in Nizozemska, ki ima v svojih vrstah tudi resnega kandidata za naslov najboljšega nogometaša na svetu, branilca Virgila van Dijka.

Nemci so se želeli maščevati tulipanom za visok poraz v ligi narodov, a presenetljivo doživeli še en hladen tuš, gostje so namreč zmagali s 4:2.

Hrvaška je z oslabljeno zasedbo - manjkalo je kar nekaj poškodovanih igralcev - s 4:0 opravila s Slovaško, z sitim izidom pa je bila Belgija boljša od San Marina. Rusi so z 2:1 zmagali na Škotskem.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 5. krog:

Skupina G:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C

Skupina D:

Skupina E:

Skupina F:

Skupina H:

Skupina I:

Skupina J: