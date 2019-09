Pirančan, ki je v Stožicah v žep pospravil 65 milijonov evrov

Fotografija, ki pove vse. Aljaž Struna in soigralci so preskočili Roberta Lewandowskega, ki ga v Stožicah sploh ni bilo opaziti.

Fotografija, ki pove vse. Aljaž Struna in soigralci so preskočili Roberta Lewandowskega, ki ga v Stožicah sploh ni bilo opaziti. Foto: Vid Ponikvar

Rekordnih pet golov v devetih minutah, rekordni štirje goli v mreži na eni tekmi polfinala lige prvakov proti Real Madridu, skoraj 200 golov za Bayern München in več kot 200 v najmočnejši nemški nogometni ligi. Vse to je Robert Lewandowski, a 31-letnega napadalca, ki je zabil že kar 57 golov za Poljsko, kar je prav tako rekord, na igrišču v Stožicah ni bilo opaziti.

Povsem nenevaren je bil na trenutke videti, kot da gre za kakšnega drugoligaškega igralca na preizkušnji, ne pa enega najboljših na svetu. Da je bilo tako, so zaslužni prav vsi izbranci Matjaža Keka, ki so si od prve do zadnje minute pomagali na igrišču, a eden od njih si je v vlogo junaka priboril tudi z golom, ki je Sloveniji odprl pot do velike zmage z 2:0.

"Vsi vemo, kdo je Robert Lewandowski. Vsi vemo tudi to, kdo je Krszystof Piatek, a smo ju uspeli ustaviti. Perfektno smo se branili in poskrbeli, da si v napadu zelo kakovostni Poljaki praktično niso priigrali priložnosti. Celotna ekipa je v obrambi igrala dobro, tako da je bilo tudi nama z Mihom Mevljo lažje. Tudi midva sva odigrala stoodstotno. Res dobro smo igrali. Lahko smo zadovoljni," je po tekmi zadovoljno govoril Aljaž Struna, ki je bil od prve do zadnje minute na igrišču na vseh petih tekmah povratnika na selektorsko klop.

Gol mu ne pomeni veliko, prazna mreža pa

V 17. reprezentančnem nastopu je dočakal prvenec. Foto: Morgan Kristan/Sportida V 35. minuti je po kotu Josipa Iličića in podaji Andraža Šporarja s prvim golom na tekmi prav on slovensko lokomotivo, ki je bila tokrat videti kot ekspresni vlak, usmeril proti zmagi.

"Seveda sem zadetka zelo vesel, a veliko več mi pomeni to, da smo zmagali. Jaz sem branilec in ne živim za gole, ampak bolj za to, da ne prejmemo gola. Zato sem zadovoljen, ker nam je to uspelo. Seveda sem vesel tudi zadetka. Akcije se niti ne spomnim dobro. Stekel sem na drugo vratnico, kot smo delali tudi na treningih in bil ob pravem času na pravem mestu," je akcijo za prvi gol na tekmi opisal Pirančan, ki je s soigralci prišel še do druge zmage v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 in še drugič v nizu poskrbel, da Slovenija ni prejela gola.

"Že proti Izraelu in Makedoniji smo pokazali, da smo dobra ekipa. Resda nismo zmagali, ampak smo pokazali napredek. Res slabo smo igrali do zdaj samo proti Avstriji. Takrat smo v tekmo vstopili premehko. Kot da bi se bali slabega rezultata. Izgubili smo z 0:1, ampak bi bil lahko rezultat za nas še slabši. Danes smo dokazali, da smo pravi. Če bo šlo tako naprej, v kar seveda verjamemo, lahko kaj naredimo. Ne smemo pa imeti takšnih nihanj. Zdaj smo pokazali, kaj zmoremo in letvico postavili visoko. Tam jo moramo tudi obdržati. Prepričan sem, da jo bomo," je nadaljeval in napovedal svetlo prihodnost.

"Zahvalil bi se tudi navijačem, ki so nas prišli spodbujati in napolnili štadion. Tudi to nas je poneslo. Tudi zaradi tega smo hoteli dokazati, da smo prava ekipa. Mislim, da smo to od prvega do zadnjega tudi pokazali. Danes se lahko poveselimo, jutri pa nas že čaka regeneracija in priprava na tekmo proti Izraelu, ki jo moramo dobiti. Samo na vsako naslednjo tekmo moramo gledati. Ne smemo razmišljati pet tekem v naprej. Moramo razmišljati o Izraelu in narediti vse, da ponedeljkovo tekmo dočakamo čim bolj pripravljeni," je še povedal 29-letni Primorec, ki si nogometni kruh služi v ZDA, v tamkajšnji MLS od začetka letošnjega leta igra za Houston Dynamo.

Veliko veselje obeh strelcev, na fotografiji je še Andraž Šporar, po prvem zadetku v mreži Poljakov. Foto: Vid Ponikvar

Zmagali so tudi za Igorja Benedejčića

Za konec je tudi on nekaj besed tako kot vsi v reprezentanci namenil pomočniku selektorja Igorja Benedejčića, ki se je odlično okreval po junijski možganski kapi in se že ta mesec vrnil nazaj v reprezentanco.

"Sigurno je lepo videti, da se je vrnil in je z nami. Vemo, kaj se mu je zgodilo. Vsi smo ga podpirali in ga podpiramo. Selektor je po tekmi rekel, da smo vsi zmagali tudi zanj," je zaključil nekdanji nogometaš Palerma, Carpija, Vareseja in Kopra, ki je v 17. reprezentančnem nastopu prišel do prvega gola.