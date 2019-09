Kek s čarobno palico in srčnimi junaki spomnil na zlate čase

Slovenska nogometna reprezentanca je pokazala najboljšo predstavo zadnjih let in z borbeno ter navdihnjeno igro spravila na kolena vodilno Poljsko, s tem pa si krepko izboljšala možnosti za nastop na EP 2020. Mrežo gostov sta zatresla Aljaž Struna, to je bil njegov prvenec, in Andraž Šporar, ki je zadel prvič v polno v ''njegovi'' Ljubljani. V ponedeljek sledi domač obračun z Izraelom.

Stožice so po štirih letih končno pričakale slovensko izbrano vrsto polne do zadnjega kotička. Končno je bil lahko na prodajnih stojnicah izobešen napis "Razprodano". Slabo vreme je žal pokvarilo ''obnogometni'' spektakel, ki se je obetal v okolici stadiona. Najbolj so bili prikrajšani najmlajši, ki pa so na svoj račun prišli pozneje, ko se je začel dvoboj, na katerem ni manjkalo zvezdnikov svetovnega kova.

Po hitri kazni Strune ni zadišalo po dobrem

V vrstah Slovenije je prvič nosil kapetanski trak Jan Oblak in povedel soigralce v boj proti vodilni Poljski, glavni favoritinji skupine G. Na delu jo je spremljalo okrog 1.500 glasnih navijačev, ki so bili tako usklajeni v prepevanju navijaških pesmi, da so se gostujoči igralci na trenutke počutili kot doma. To je dalo gostom dodatnega vetra v hrbet.

Fotogalerija s tekme (Vid Ponikvar in Grega Valančič/Sportida):

1 / 48 2 / 48 3 / 48 4 / 48 5 / 48 6 / 48 7 / 48 8 / 48 9 / 48 10 / 48 11 / 48 12 / 48 13 / 48 14 / 48 15 / 48 16 / 48 17 / 48 18 / 48 19 / 48 20 / 48 21 / 48 22 / 48 23 / 48 24 / 48 25 / 48 26 / 48 27 / 48 28 / 48 29 / 48 30 / 48 31 / 48 32 / 48 33 / 48 34 / 48 35 / 48 36 / 48 37 / 48 38 / 48 39 / 48 40 / 48 41 / 48 42 / 48 43 / 48 44 / 48 45 / 48 46 / 48 47 / 48 48 / 48

Dvoboj se ni začel najbolje za Kekovo četo. Poljski nogometaši so pritisnili na slovenska vrata, namignili, da bi lahko na mokri, spolzki podlagi našli pot do Oblakove mreže, Kekovi četi pa se je zgodila še ena nevšečnost. Aljaž Struna je že v 4. minuti prejel rumeni karton. Primorec, ki se je spopadel z eno najtežjih nalog v karieri, saj je pokrival vročega poljskega asa Roberta Lewandowskega, je bil kaznovan za oster prekršek nad napadalcem Bayerna, ki se je v bolečinah držal za glavo.

Opozorilo je prejel bistveno hitreje, kot bi si to želel, navijači pa je lahko upravičeno zaskrbelo, da bo do konca srečanja prejel še kakšnega. A takšen je bil dogovor gostiteljev, tako močan je bil naboj, s katerim so slovenski nogometaši vstopili v petkov spektakel. Niso se prav nič ustrašili gostov, ampak v dvoboj vstopili trdo, krvoločno, delali prekrške pogosto na meji kartona, hkrati pa bi bili dovolj vztrajni in kreativni, da so si priigrali nekaj priložnosti tudi v napadu. Spominjali so na zlate čase slovenske reprezentance tako pod taktirko Srečka Katanca kot tudi zdajšnjega selektorja Keka.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska obramba iz jekla

Poljaki so hitro spoznali, da se bodo morali danes pošteno preznojiti, če bodo hoteli nadaljevati zmagoviti niz. Josip Iličić, željan igre, ki je vseskozi pritiskal na zadnjo vrsto Poljske, se je znašel v prvi priložnosti. V 11. minuti je streljal z obrata z roba kazenskega prostora, Lukasz Fabianski pa se je moral namučiti, da je odbil žogo.

Začetni pritisk gostov je razvodenel. Iz minute v minuto so imeli opravka z bolj odločnimi Slovenci. Če sta Tomasz Kedziora in Piotr Zielinski na začetku dvoboja še delala preglavice na desni strani, razigran je bil tudi Grzegorz Krychowiak na levi, je bilo tega v drugi polovici uvodnega polčasa bistveno manj.

Kapetan in poljski rekorder Lewandowski, ki je igral v državnem dresu že 107. tekmo, je nemočno iskal način, kako pretentati slovenski obrambni dvojec Struna – Mevlja, ki je odlično sodeloval z bočnima branilcema. Jure Balkovec je več kot dostojno nadomestil kaznovanega kapetana Bojana Jokića in selektor Kek izzval s sladko težavo, koga postaviti na levi bok proti Izraelu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Sladki prvenec Kikija Strune

Slovenska obramba je bila tako trdna, ob tem pa so ji pomagali tudi ostalin soigralci na igrišču, izstopala sta zlasti požrtvovalna Rene Krhin in Jasmin Kurtič, da Poljska v prvem polčasu ni niti enkrat streljala v okvir vrat! Ni bilo niti napake, ki bi goste pahnila v katero izmed bolj lagodnih priložnosti.

V 35. minuti je bil trud gostiteljev poplačan, Stožice so ponorele od navdušenja. Aljaž Kiki Struna, edini slovenski reprezentant, ki si služi kruh čez veliko lužo, je popeljal Kekovo četo v vodstvo! Iličić je podal s kota, nato se je vmešal Andraž Šporar in prispeval zlata vredno asistenco, saj se je žoge osamljen sredi kazenskega prostora Poljske dokopal Pirančan in jo z levo nogo sprožil izza hrbta nemočnega čuvaja mreže West Hama. To je bil njegov prvenec v državnem dresu! Slovenija je povedla proti prvemu favoritu skupine, ki do takrat ni prejel niti enega zadetka v skupini. Mreža je ostala nedotaknjena kar 395 minut, nato pa je poljska obramba naletela na spretnega Struno.

Foto: Vid Ponikvar

S tem pa slovenske nevarnosti v prvem delu še ni bilo konec. Šokirane Poljake ki niso pričakovali tako dobre in čvrste predstave gostiteljev, bi skoraj kaznoval Benjamin Verbič. Iznajdljivo in atraktivno je skušal s strelom s peto podvojiti prednost, a je bil Fabianski dobro postavljen. Bil je tako blizu, da je ukrotil strel. Ostalo je pri 1:0 in velikemu kapitalu, ki si ga je Kekova zasedba priigrala v prvem delu.

Poljaki brez idej v napadu

Nadaljevanje je pričakovano poskrbelo za bolj napadalno Poljsko, večkrat so se vsi slovenski nogometaši preselili globoko na svojo polovico. Vseeno je prvič zadišalo po zadetku pred vrati Fabianskega, ko je Kurtić v 52. minuti streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga švignila mimo vratnice v golavt. Poljska je na krilih glasnih navijačev, ki so se težko sprijaznili z zaostankom, skušala plesti obroč okrog Oblakovih vrat, a jim slovenska obramba ni pustila večjega zadovoljstva. Ni bilo lukenj, prek katerih bi lahko hitri Poljaki smuknili pred vratarja Atletica.

Čas je postajal zaveznik Sloveniji, selektor Kek pa je osvežil moči v zvezni vrsti, ko je izmučenega Verbiča, ki je na levi strani pustil zadnji atom moči, zamenjal z naknadno vpoklicanim Domnom Črnigojem.

Foto: Vid Ponikvar

Mojstrovina Iličića za mojstrovino Šporarja

Le tri minute pozneje je sledila najlepša akcija srečanja. Iličić je mojstrsko, tako kot že tolikokrat v karieri, z dolgo globinsko podajo, ki je bila tako dovršena, da se je Andraž Šporar znašel pred branilcem Poljske, poslal v ogenj soigralca v napadu. Nekdanji napadalec Olimpije, ki je tako navezan na Stožice, je prodrl po desni strani. Ko je marsikdo pričakoval podajo, se je drzno odločil za strel s skoraj mrtvega kota. Namera je več kot uspela! Fabianski je podpisal predajo, mreža Poljske se je zatresla, Stožice pa znašle v deliriju! Vodstvo se je podvojilo na 2:0, zelo konkretno je zadišalo po veliki slovenski zmagi.

Poljaki so se znašli v nehvaležnem položaju. Skušali so čimprej doseči zadetek in se vrniti v igro. To so tudi storili, a je sodnik Karasev zadetek hitro razveljavil zaradi prekrška v napadu. Protesti Poljakov pri obritoglavem Rusu so naleteli na gluha ušesa, ostalo je pri čudovitem vodstvu z 2:0, hkrati pa je bil Iličić tako razigran v napadu, da je v 72. minuti z močnim strelom z razdalje povzročil poljskemu čuvaju mreže kar nekaj težav.

Veliko zmago pokvarila poškodba Črnigoja

Poljaki so hitro opravili tri menjave, igro je zapustil tudi zvezdnik Milana Krzysztof Piatek, ki se proti Slovencem ni naigral. Skušali so preobrniti potek dvoboja, a jim je slovenska obramba zadala preveč preglavic. Prepustila jim je (pre)malo prostora, da bi lahko resneje ogrozili Oblaka.

Foto: Vid Ponikvar

V 78. minuti je v eni izmed redkih priložnosti Krystian Bielik poskušal z razdalje, a je močan strel zgrešil cilj. Sedem minut pozneje je izjemen aplavz prejel Šporar, strelec in asistent, ki je zapustil igro. Zamenjal ga je Denis Popović, z jugovzhodnega dela občinstva se je zaslišalo skandiranje Špoki.

Minute so tekle hitre, z njimi vred je raslo navdušenje domačega občinstva, zbralo se je dobrih 15 tisoč gledalcev, poljski navijači, ki so bili na začetku tako glasni, pa so skoraj obmolknili. Scenarij, kako si bodo rdeče-beli zagotovili prvo mesto brez večjih težav, se je znašel v težavah. Žal pa je veličastno zmago nad Poljsko, proti kateri ni Slovenija izgubila že četrtič zapored, pokvarila poškodba Črnigoja. Na igrišču je prebil manj kot pol ure, nato pa ga je moral zamenjati Robert Berić.

Odličen poziv za polne Stožice v ponedeljek

S tako igro, kot so jo slovenski nogometaši pokazali proti Poljski, s tako srčnim pristopom, ko so še drugič zapored zadržali mrežo Oblaka nedotaknjeno, si v ponedeljek zaslužijo še enkrat razprodane Stožice. Če bi takrat padel še Izrael, bi vrednost delnic vnovičnega slovenskega nastopa na velikem tekmovanju še narasla! Odgovor bo znan že čez tri dni.