Noriji Vuelte podlegel tudi Kek: Šli smo na glavo

Strateg iz Maribora ostaja strup za Poljake. Pred desetimi leti jim je zaprl vrata SP 2010, zdaj pa jih je premagal v Ljubljani in dokazal, da vendarle ne spadajo med nedotakljive. Matjaž Kek v obdobju Kek 2.0 na vročem stolčku slovenske reprezentance še ni proslavljal vrednejše zmage, a po tekmi ni deloval prav nič evforično.

''To je bila velika, prava tekma v dobrem ambientu. Ko premagaš vodilnega v skupini, je to v danem trenutku, v katerem smo bili, velik plus. In velik zagon. Če pa si budala, te lahko to spelje tudi na napačno razmišljanje,'' je posvaril tako svoje izbrance kot tudi slovensko nogometno javnost, da je resda nebo po zmagi nad Poljsko bolj vedro, a ni bilo storjenega še nič takšnega, zaradi česar bi moralo reprezentanco ponesti v nebo.

Pogačar in Roglič velika inspiracija nogometašem

Slovenska kolesarska asa sta zaznamovala 13. etapo Vuelte 2019, hkrati pa z energijo in motivom napolnila tudi rojake v nogometni reprezentanci. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport ''Čestitke fantom in poziv navijačev v upanju, da bodo Stožice polne tudi v ponedeljek proti Izraelu, čestitke pa tudi tistima dvema, ki sta danes gonila kolo na Vuelti. Čestitke Pogačarju in Rogliču. Bila sta velika inspiracija za fante. Kar se tiče športa, smo lahko Slovenci s petkom zelo zadovoljni in ponosni,'' ni pozabil čestitati kolesarskima asoma Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, ki sta bila najboljša na eni najtežjih etap letošnje Vuelte.

Dokazala sta, kako spadata v svetovni kolesarski vrh, nogometaši pa so namignili, česa vsega so zmožni, če bi večkrat ponovili takšne predstave, kot so jo proti Poljski. In tako bojevit pristop, kakršnega nismo v članski izbrani vrsti uzrli že kar nekaj let.

Odločilo je veliko slovensko srce

Najlepši trenutek slavja je bil, ko je po koncu tekme spremljal veselje Igorja Benedejčiča. Foto: Vid Ponikvar ''Danes smo izpolnili tisto, kar nam je manjkalo v Avstriji. Šli smo na glavo. Vedeli smo, kako priti Poljakom do živega. Na začetku se je čutila nervoza, saj je bilo pet igralcev v enajsterici drugačnih od postave v Latviji. Ni pa pošteno z moje strani izpostavljati kogarkoli. Pri takih menjavah so vedno žrtve, ki jih sprožiš s svojimi razmišljanji, so pa tudi junaki. Danes je eden, jutri je lahko nekdo drug. Vidite, kaj lahko naredi voljni moment. Slovenci moramo od tu graditi naprej. Kvaliteta Poljske je bila vidna, a srce Slovencev je bilo večje. Potem je prišla tudi igra, z njo pa tudi zaslužena zmaga. Zmagali smo zasluženo. Pridite v ponedeljek, igralci bodo šli še enkrat na glavo. Nas bo pa čakal težek nasprotnik,'' se je v mislih že oziral proti Izraelu, naslednjem tekmecu Slovenije v napornih kvalifikacijah za EP 2020.

Čeprav je izvedba navdušila navijače, sam meni, da lahko določene stvari naredijo še bolje. ''Velike čestitke fantom. Oni so si to prigarali. V posebno veselje pa mi je bilo spremljati veselega Beneta (pomočnika Igorja Benedejčiča, op. p.), ko je bilo tekme konec,'' je izpostavil ožjega sodelavca, ki je med prejšnjo reprezentančno akcijo doživel možgansko kap, a je že tako okreval, da se je pridružil izbrani vrsti in ji pomagal do velike zmage nad Poljsko.

Kek: Prišli bodo tudi težki trenutki

Mariborčan bo zdaj pripravljal ekipo na ponedeljkovo tekmo z Izraelom. Foto: Grega Valančič/Sportida Kekova obramba je še drugič zapored ostala nepremagana. Pred tremi meseci si je v Rigi proti nebogljeni Latviji (5:0, v petek je Stojanovićeva četa izgubila v Salzburgu z Avstrijci celo 0:6) povrnila samozavest, ki jo je selektor pogrešal v začetku kvalifikacijskega ciklusa.

Proti Poljski je z asistenco in zadetkom izstopal Andraž Šporar, Aljaž Struna je dosegel strelski prvenec, Josip Iličić je prispeval čarobno asistenco, Jure Balkovec je izjemno nadomestil Bojana Jokića … Selektor Kek je tudi tokrat ostal dosleden prejšnjim prigodam. Dobro ali slabo, po dvobojih noče govoriti oziroma preveč izpostavljati posameznike.

''Danes je igrala Slovenija, ki je sprovocirala publiko. In to tako, da so zelo glasni poljski navijači kar malce utihnili. Potrebujemo čisto misel. Prišli bodo tudi težki trenutki, tega se zavedam, saj nisem od včeraj v nogometu. Zavedam se, kako težko je, a storjena je ena osnova. Slovenija je potrebovala tako zmago.''

Krhin in Kurtić odigrala veliko tekmo

Slovenski navijači so po vodstvu z 2:0 preglasili 1.500 bučnih poljskih privržencev. Foto: Vid Ponikvar Ob čestitkah, ki jih je prejemal po tekmi zaradi odlične igre obrambe, ta si ni privoščila niti ene večje napake, Poljaki pa niti ene stoodstotne priložnosti, je poudaril sodelovanje v ekipi.

''Pri petih branilcih z Oblakom na čelu ne smemo pozabiti srednja zvezna igralca, ki sta zame odigrala veliko tekmo. Bila sta v veliko pomoč z ene in druge strani. Morali smo biti pravočasni v trenutku, ko se je žoga izgubila. Morali smo biti taktično disciplinirani in zreli. Večinoma smo jih uspeli ustaviti, le nekajkrat je bila reakcija prepočasna. Fino je, ne dobiti gola proti Poljski. Temelj Slovenije je bila vedno čista obrambna igra, ne pa bunker. Igrali smo ofenzivno z igralci, ki jih zanima gol. Ta komunikacija je bila perfektna. Malce me moti, da smo v nekih trenutkih šli pregloboko, a te v to ekipa s kvaliteto poljske reprezentance prisili. Nismo jim dali veliko šans, imeli smo malce sreče. Danes smo jo izzivali in bili nagrajeni,'' je odvrnil na dobro obiskani novinarski konferenci, kjer je ostala le še peščica poljskih kolegov, razočaranih s porazom.

Nadomestni kapetan Jan Oblak je še drugič zapored v kvalifikacijah za EP 2020 ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je na lestvici tretja. Keka še vedno pečeta remi s Severno Makedonijo v Stožicah, ko je Slovenija zapravila vodstvo, in ponesrečen prvi polčas v Celovcu. Z zmago nad Poljsko, do tekme v Ljubljani nedotakljivo v kvalifikacijski skupini G, si je priigral kapital, s katerim bi se lahko vmešal v boj za najvišja mesta. In nadvse odprto bitko z Avstrijo, ki ima točko prednosti, a bo jeseni še gostovala v Ljubljani, vsaj za drugo mesto. Sploh če v ponedeljek v Stožicah podpiše predajo še Izrael …