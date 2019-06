Italijani so se rešili pred BiH, Islandci doma premagali Turke, Belgijci Škote ...

Po kar devetih tekmah in več kot enem letu čakanja na novo zmago se je slovenska nogometna reprezentanca končno prebudila in v četrti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 s kar 5:0 premagala Latvijo Slaviše Stojanovića, s tem pa se vrnila v igro za prvi dve mesti, ki prinašata uvrstitev na zaključni turnir. V torek so Turki izgubili na Islandiji, Italijani so doma stežka premagali Bosno in Hercegovino, Nemci so z 8:0 potolkli Estonijo, Belgijci so s 3:0 premagali Škotsko ...

Sloveniji in njenemu selektorju Matjažu Keku je pred gostovanjem v Latviji grozil neslaven rekord, najdaljši niz brez zmage v njeni zgodovini, a na koncu smo v Rigi videli vse drugo kot to. Slovenija je pritisnila od prve minute, Latvijci so zdržali do 24. minute, potem pa v petih minutah prejeli kar tri zadetke in vsega je bilo konec.

Matjažu Keku je vsaj malce odleglo. Foto: Reuters Najprej je dvakrat zadel Domen Črnigoj, ki je prišel do prvega in potem še drugega zadetka v majici Slovenije, potem je nogometaš švicarskega Lugana poskrbel še za enajstmetrovko, s katere je za vodstvo gostov s 3:0 poskrbel Josip Iličić. Zvezdnik italijanske prve lige, ki je bil tudi tokrat najboljši slovenski mož na igrišču, pa je tik pred odhodom na odmor zadel še drugič. Že takoj na začetku drugega dela igre, v 47. minuti, je Slovenija zadela še petič, v polno je meril Miha Zajc.

Na preostalih dveh tekmah v skupini G kvalifikacij za evropsko prvenstvo smo videli zmagi favoritov. Avstrija je kljub zaostanku v Severni Makedoniji prišla do preobrata in zmage s 4:1 in se po dveh porazih na začetku kvalifikacij z dvema zmagama v nizu vrnila v igro za nastop na evropskem prvenstvu. Poljaki, ki septembra prihajajo v Stožice, pa so še enkrat potrdili status favorita in še četrtič na četrti tekmi zmagali. S 4:0 so doma razbili Izrael, ki ostaja na drugem mestu skupine. Pred Avstrijo na tretjem mestu ima točko prednosti in pred Slovenijo dve. Severna Makedonija je predzadnja s štirimi točkami, Latvija Slaviše Stojanovića pa je brez točk in s katastrofalno razliko v zadetkih 1:13 prikovana na zadnje mesto.

Izjavi selektorjev po tekmi:

Matjaž Kek, selektor Slovenije:

"Po taki zmagi moram najprej čestitati tistim, ki so to zmago pridelali, bili odgovorni zanjo. V prvem polčasu smo videli Slovenijo, ki obeta. Fantje so dobro reagirali po tistem porazu v Celovcu. Ne da se vsak dan pet golov na gostovanju. Čestitke fantom, to je dober zaključek sezone. To je zmaga, ki smo jo vsi pričakovali. Srečno pa Slaviši Stojanoviću in Latviji v nadaljevanju kvalifikacij."



Slaviša Stojanović, selektor Latvije:

"To je bila šola nogometa. Videli smo dve različni kvaliteti. Vidi se razlika v kakovosti. Pri tem nimamo česa dodati. Imeli smo težave s sestavo moštva, za nas je vsak igralec pomemben, nimamo pa rešitev na določenih položajih. Nekateri so v klubih rezerve že tu v latvijski ligi, potem je jasno, da ni lahko priti nasproti takemu tekmecu, kot je Slovenija. Tej pa želim vse dobro."



Veselje Sergia Ramosa po prvem zadetku Španije v mreži Švedske. Foto: Reuters

Ukrajinci spet prepričljivi, Španija do zmage z enajstmetrovkama

Kaj se je dogajalo v drugih skupinah? V skupini A je Češka zmagala v Črni gori in s tekmo več ujela Angleže, ki so na prvem mestu.



V skupini B je Ukrajina prišla še do tretje zmage na štirih tekmah in je zdaj z desetimi točkami prepričljivo vodilna. Srbija, ki je v petek doživela polom proti Ukrajini in izgubila z 0:5, se je tokrat oddolžila z zmago nad Litvo. Evropski prvaki Portugalci imajo kar osem točk, a tudi dve tekmi manj.



V skupini D podobno uspeva Irski, ki je tokrat pričakovano odpravila Gibraltar in je na prvem mestu z desetimi točkami.



Stoodstoten izkupiček ima v skupini F Španija, ki je tokrat doma s 3:0 premagala Švedsko, prva dva gola pa dosegla z enajstmetrovk.

Foto: Guliver/Getty Images

Italija se je na stadionu Juventusa rešila proti ranjeni BiH

V torek so dvoboje 4. kroga odigrali še v preostalih petih skupinah. Na delu je bilo nekaj evropskih velesil. Nemčija se je v Mainzu z 8:0 znesla nad Estonijo, po dva gola sta dosegla Serge Gnabry in Marco Reus. Tud svetovni prvaki Francozi so imeli po nepričakovanem porazu v Turčiji precej lažje delo v Andori, Turki pa so izgubili na zahtevnem izpitu na Islandiji.

Belgija v derbiju skupine I s 3:0 odpravila Škotsko, Rusi pa so po rekordni zmagi z 9:0 nad San Marinom tokrat veliko tesneje premagali Ciper. V skupini J pa je bilo v ospredju zanimanja gostovanje izbrancev Roberta Prosinečkega, reprezentance Bosne in Hercegovine, pri slovenskih sosedih Italijanih. Dvoboj v Torinu je z golom Edina Džeka odprla BiH, ki je bila po nedavnem porazu na Finskem motivirana, da popravi vtis. To ji je sicer uspelo, favorizirani Italijani so se morali močno potruditi, da so rešili tri točke, v drugem polčasu so z golom Lorenza Insigneja izenačili, zmago pa jim je pristreljal Marco Veratti.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

