Slovenci z visoko zmago iz Latvije

Slovenska vrsta je tekmo za (skoraj) biti ali ne biti odigrala po pričakovanjih. Skromno Latvijo je na četrti medsebojni tekmi tretjič premagala in ostala v igri za preboj na EP. Po vsega dveh točkah s prvih treh tekem je namreč izbrancem selektorja Matjaža Keka že tekla voda v grlo, a so slednji pravočasno pokazali pravi obraz in dodatno pokvarili statistiko Latvijcev.

Ti so namreč zdaj brez zmage že 15 tekem, na zadnjih 15 domačih obračunih pa imajo zgolj eno zmago. Nobene nimajo še pod vodstvom Slaviše Stojanovića. Slovenci pa so prekinili niz devetih tekem brez zmage ter prvič po domačem boju z Litvo 4. septembra 2017 dosegli vsaj štiri gole na eni tekmi. Po dva od današnjih sta dosegla Domen Črnigoj in Josip Iličić.

Kek je v začetno postavo postavil pričakovane igralce, v napadu je namesto poškodovanega Andraža Šporarja začel Robert Berić, v zvezni vrsti pa je Denis Popović zamenjal Jako Bijola.

Josip Iličić je spet navduševal. Foto: Reuters

Slovenska ekipa je bila od začetka tekme za razred boljša od skromne Latvije, a si vse do vodstva, za katerega je v 24. minuti po akciji Iličića, Roberta Berića in Črnigoja poskrbel slednji s strelom iz bližine, posebej lepih priložnosti ni priigrala.

Izjema je bil prosti strel Iličića v 14. minuti, s katerega je nogometaš Atalante zadel prečko. Sicer pa sta poskušala še Bojan Jokić v četrti ter Miha Zajc v 12. in 21. minuti. Zato pa je Črnigoj v 27. minuti z drugim golom v reprezentančnem dresu podvojil vodstvo Slovenije, ko je zadel po podaji Petra Stojanovića z desne strani.

Tekma pa je bila praktično odločena v 29. minuti, ko je Iličić unovčil najstrožjo kazen za 3:0. Isti igralec je v 44. minuti zadel še za 4:0, ko je po dolgi akciji sprožil malce znotraj kazenskega prostora. Slovenci so tako v prvem polčasu prvič dosegli štiri gole po tekmi s Ciprom v kvalifikacijah za EP 2004 (4:1), in sicer 2. aprila 2003.

Foto: Reuters

Latvijci, ki v prvem polčasu z izjemo strela z glavo Marcisa Ošsa v 45. minuti niso izpeljali niti ene spodobne akcije, so sicer že v 16. minuti ostali brez Olimpijinega branilca Vitalijsa Maksimenka, ki je moral iz igre zaradi poškodbe.

Takoj v uvodu drugega polčasa je slovensko vodstvo še povečal Zajc, ko je iz bližine unovčil novo Stojanovićevo podajo. V 57. minuti je na drugi strani s prostega strela poskusil Olegs Laizans, a je Jan Oblak žogo brez posebnih težav ukrotil.

Ritem je zatem malce popustil, Slovenci so le še bolj ali manj nadzorovali potek tekme. V 78. minuti je sicer Luka Zahović zadel, a je bil pred tem Berić v prepovedanem položaju. Mariborski napadalec je že v sodniškem dodatku poskusil še z glavo, a je ostalo pri 5:0. Slovenci so kljub vsemu prišli do najvišje zmage po 27. marcu 2015, ko so s 6:0 v kvalifikacijah za EP 2016 ugnali San Marino.

Slovensko vrsto v nadaljevanju kvalifikacij čakata dve domači tekmi, in sicer 6. septembra proti Poljski in 9. proti Izraelu.

Latvija : Slovenija 0:5 (0:4)

Stadion Daugava, gledalcev 4011, sodniki: Clancy, Stokoe in McFarlane (vsi Škotska).



Strelci: 0:1 Črnigoj (24.), 0:2 Črnigoj (27.), 0:3 Iličić (29./11 m), 0:4 Iličić (44.), 0:5 Zajc (47.).



Latvija: Šteinbors, Solovjovs, Dubra, Maksimenko (od 16. Jagodinskis), Ošs, Savalnieks, Lazians, Tobers (od 69. Rugins), Kamešs, Gutkovskis, Rakels (od 80. Ontuzans).

Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić, Zajc (od 64. Bijol), Popović (od 77. Zahović), Kurtić, Črnigoj (od 83. Majer), Iličić, Berić.



Rumeni kartoni: Tobers, Kamess; Jokić.