Junaški boj je terjal posledice. NZS se zahvaljuje navijačem.

Velika zmaga nad Poljsko z 2:0 in borbena igra, ki so jo slovenski nogometaši v petek zvečer pokazali v Stožicah, je terjala posledice. Dan po tekmi je odpadel vezist Domen Črnigoj, ki je zaradi poškodbe že zapustil reprezentančni tabor. Z Nogometne zveze Slovenije so se medtem javno zahvalili navijačem, ki so do zadnjega zapolnili največji slovenski štadion.

Dan po veliki zmagi v Stožicah, po kateri so se spet vključili v boj za evropsko prvenstvo 2020, so slovenski nogometaši na Brdu pri Kranju opravili lažji, regeneracijski trening in začeli s pripravami na naslednjo, ponedeljkovo tekmo, ko bodo, spet v Stožicah, gostili Izrael. Ta je po natanko polovici tekem z osmimi točkami, toliko jih ima tudi tretjeuvrščena Slovenija, na četrtem mestu kvalifikacijske skupine G. Avstrijci imajo točko, Poljaki pa štiri več.

Če bodo Slovenci v ponedeljek premagali Izraelce, se bodo oddaljili od njih, ob tem pa se zagotovo približali vsaj eni od vodilnih reprezentanc, morda pa Avstrijo tudi preskočili. Poljaki in Avstrijci bodo namreč medtem v Varšavi obračunali med sabo. Je pa že danes postalo jasno, da selektor Matjaž Kek na tej tekmi ne bo mogel računati na vse svoje nogometaše.

V petek se je namreč poškodoval Domen Črnigoj. Tokrat naknadno vpoklicani vezist, ki se je pri junijski zmagi s 5:0 nad Latvijci v Rigi izkazal z dvema goloma, je na igrišče prišel po uri igre, a moral tik pred koncem tekme zaradi poškodbe predčasno z igrišča. Zdaj je jasno, da ga nanj v reprezentančnem dresu vsaj septembra ne bo več nazaj.

Nogometaš Lugana je zaradi nategnjene mišice in zvitega gležnja že zapustil reprezentančno bazo in odpotoval nazaj v Švico. Drugih poškodovanih k sreči ni.

Koliko navijačev se bo zbralo v ponedeljek zvečer v Stožicah, ko bo Slovenija lovila tretjo zmago v nizu? Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši si želijo, da bi bilo v ponedeljek podobno

Nogometaši, ki so čez noč spet postali veliki slovenski junaki, bodo do tekme, ki bo v ponedeljek ob 20.45 v Stožicah, ostali na Brdu pri Kranju. Nedeljski zadnji trening, na katerem ponavadi trenirajo na prizorišču tekme, bodo namreč opravili tam in ne bodo potovali v Ljubljano.

Še pred tem bo selektor stopil pred javnost na novinarski konferenci in ob tem upal, da bo podatek o prodanih vstopnicah za ponedeljkovo tekmo čim višji. Z Nogometne zveze Slovenije številke za zdaj še niso sporočili, a ker je bilo samo v noči po veliki petkovi zmagi do sobotnega dopoldneva bodja prodanih 1000 vstopnic, tribune zagotovo ne bodo samevale.

Da bo štadion spet razprodan, verjetno vseeno ne gre pričakovati, a bi bili nogometaši in člani strokovnega vodstva tega zagotovo veseli. Da bo tako, pa seveda lahko poskrbite tudi sami, če že niste. In morda se boste tudi vi lahko zadovoljno smehljali ob naslednji zahvali, ki so prišla z naslova NZS. Pri tej so se za razprodane Stožice, v katerih se je po uradnih podatkih zbralo 15.251 gledalcev, jutro po odmevni zmagi zahvalili.

Takole so na NZS zapisali v sporočilu za javnost:

Cenjeni navijači! Včeraj se je zgodil nov velik večer! Velik za nogomet! Velik za Slovenijo! V razprodanih Stožicah je padla do včeraj neporažena reprezentanca Poljske, Slovenija pa je dobila nov zalet v boju za evropsko prvenstvo!



K izjemnemu večeru pa ste pripomogli predvsem vi, cenjeni navijači, ki ste s srčnim in glasnim navijanjem ponesli fante do velikega uspeha.



Nogometna zveza Slovenije se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki ste prispevali svoj delček v mozaiku tako v Stožicah, kot tudi pred televizijskimi zasloni, radijskimi sprejemniki in na družabnih omrežjih!



Iskrena hvala!