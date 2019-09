Nor večer in nov rekord Ronalda, ki se kar ne ustavi

Cristiano Ronaldo, ki se tudi pri 36 letih očitno ne bo ustavil, je v Litvi prišel še do osmega reprezentančnega hat-tricka in 54. nasploh, potem pa zabil še en gol in zaokrožil novo sijajno partijo, po kateri je zdaj že pri 92 golih v reprezentančnem dresu. S štirimi goli je z 21 skočil tudi do številke 25 golov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in postal najboljši strelec v zgodovini. Do torkovega večera je bil z 23 goli rekorder Irec Robbie Keane. Srbija je v tej skupini B, v kateri vodi tokrat prosta Ukrajina, premagala Luksemburg in skočila na tretje mesto.

Zanimivo je bilo tudi v skupini A, v kateri je Kosovo prišlo k Angliji še neporaženo, skupaj pa je niz neporaženosti Kosovcev trajal kar neverjetnih 17 tekem. Anglija jih je tokrat gostila v Southamptonu, že v prvi minuti pa so po veliki napaki angleške obrambe Kosovci senzacionalno prišli do vodstva. Ni trajalo dolgo, do konca prvega polčasa so jim Angleži zabili kar pet golov. Potem so gostje zadeli še dvakrat, najboljši strelec Anglije Harry Kane pa zapravil enajstmetrovko in tekma se je končala s pričakovano domačo zmago s 5:3. V tej skupini je Češka premagala Črno goro in skočila na drugo mesto.

V skupini H sta se Turčija, ki je premagala Moldavijo, in Francija, ki je doma odpravila Andoro, na vrhu oddaljili od Islandije, ki je tokrat izgubila v Albaniji. Zanimivo, pri svetovnih prvakih Francozih je še na drugi tekmi zapored enajstmetrovko zapravil novopečeni zvezdnik Barcelone Antoine Griezmann. Pred tem je v reprezentančnem dresu uspešno realiziral vseh sedem najstrožjih kazni, ki jih je izvajal.

Slovenci v zadnji minuti do zlata vrednih točk

Slovenci so v ponedeljek zvečer v Stožicah, kjer se je tokrat zbralo malce manj kot v petek proti Poljakom, a vseeno skorajda 11 tisoč, zaigrali nekoliko slabše kot tri dni pred tem, a na 58. rojstni dan Matjaža Keka na koncu le poskrbeli za darilo za selektorja in prišli še do tretje zmage v nizu. To jim je uspelo prvič po šestih letih.

Veliki junak Slovenije je bil Benjamin Verbič, ki je zabil dva gola, prvega in zadnjega. Najprej je v izdihljajih prvega polčasa po podaji Josipa Iličića rutinirano zadel za 1:1, nakar so Izraelci v nekaj minutah po dveh strelih od daleč, pri katerih se ni najbolj izkazal Jan Oblak, prišli do vodstva in zdelo se je, da bo Sloveniji spodrsnilo. Toda potem je hitro zadel Roman Bezjak, prav v zadnji minuti pa je Verbič po strelu z glavo z drugim golom na tekmi poskrbel za eksplozijo Stožic in veliko zmago.

Hrvati le remizirali, preostali favoriti zanesljivi

Nemčija se je v ponedeljek zmage razveselila pri nedotakljivi Severni Irski, Nizozemci so se poigrali z Estonijo, Belgijci pa so šesto zaporedno zmago dosegli na Škotskem.

Uvodno tekmo dneva sta v Bakuju odigrala Azerbajdžan in prerojena Hrvaška, ki je v petek v Trnavi ponižala Slovaško (4:0). Hrvatom tokrat ni šlo tako dobro. Kljub vodstvu z 1:0 po zadetku slavljenca Luke Modrića so se na koncu morali zadovoljiti z remijem (1:1).

Hrvate je v vodstvo popeljal kapetan Luka Modrić, a to ni bilo dovolj za zmago. Zvezdnik Reala ravno danes praznuje 34. rojstni dan. Foto: Reuters

Po novem porazu BiH odstopil Prosinečki, a si je potem premislil

Nedelja je bila v znamenju tekem v skupinah D, F in J. V skupini J je po kar štirih zmagah v nizu Finska le izgubila, a se je dobro upirala štirikratnim svetovnim prvakom Italijanom, ki so zmago z 2:1 na Finskem dosegli šele tik pred koncem tekme. Finci kljub porazu ostajajo v resni igri za odhod na svoje prvo veliko tekmovanje. Toliko bolj zato, ker je v nedeljo spodrsnilo tako Grčiji kot BiH.

BiH je izgubila z 2:4 v Armeniji, kjer je z dvema goloma in asistenco, zakuhal pa je tudi avtogol gostov, blestel novopečeni zvezdnik Rome Henrikh Mkhitaryan. Po tej tekmi je s selektorskega položaja odstopil selektor BiH Robert Prosinečki. "Pogovoril sem se z vsemi in se odločil, da odstopim. Selektorsko mesto sem prevzel, da bi se uvrstili na evropsko prvenstvo. Čeprav še nismo zapravili vseh možnosti, se počutim odgovornega," je ob odstopu dejal 50-letni trener, ki so ga pred časom povezovali tudi z reprezentanco Slovenije. Dva dni za tem si je legendarni nekdanji nogometaš, ki je krajši čas igral tudi za Olimpijo, na nagovor vodilnih v bosankem nogometu premislil in odstop preklical.

Grčija si je doma privoščila velik spodrsljaj in z 1:1 le remizirala proti Liechtensteinu.

Po hudem porazu v Armeniji je Robert Prosinečki odstopil z mesta selektorja BiH, a si potem premislil. Foto: Reuters

V skupini D je Danska remizirala v Gruziji in izgubila dve točki, s tem pa dopustila Švici, ki je visoko premagala Gibraltar, da se ji s tekmo manj približa na samo točko zaostanka na drugem mestu lestvice.

V skupini F je proti Ferskim otokom Španija na šesti tekmi še šestič zmagala, medtem ko so drugovruščeni Švedi v skandinavskem derbiju remizirali z Norvežani. Romuni so se tako Švedom z zmago nad Malto približali na le točko zaostanka na drugem mestu. Španci seveda vodijo.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

