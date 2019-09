Slavljenec Matjaž Kek: "Nič, to noč bom šel na glavo. Do jutra!"

"Hvala fantom, da sem danes praznoval 68. rojstni dan." S tem stavkom je prisotne na novinarski konferenci po zmagi s 3:2 nad Izraelom, do katere je Slovenija v Stožicah prišla z golom v zadnji minuti, nasmejal Matjaž Kek. Selektor Slovenije, ki je ravno na dan tekme, po kateri se je Slovenija razvrstila na drugo mesto kvalifikacijske skupine G za naslednje evropsko prvenstvo, praznoval 58. rojstni dan in dal vedeti, da so mu njegovi nogometaši po norih 90 in nekaj minutah vzeli deset let življenja.

Od 1:0 ob ne preveč dobri igri, do zaostanka 1:2 pol ure pred koncem tekme, pa do 2:2 in končnih 3:2 v 90. minuti. "Veste, da imam rad glasbo in predvsem jazz, a tole je bil čisti rock'n roll!" je po tekmi govoril slavljenec Matjaž Kek, ki je bil jezen, ker so mu nogometaši vzeli deset let življenja. Seveda se je šalil, kot to zna samo on, in v nadaljevanju svoje nogometaše, ki so prišli še do tretje kvalifikacijske zmage v nizu, hvalil na vsa usta.

"Fantom lahko samo čestitam za drugo zmago v nekaj dneh, do katere so prišli po zares neverjetni tekmi. Mislim, da vsi vemo, da do zaostanka z 1:2 nismo bili videti najbolje, a potem so nas ponesla čustva, popravili smo igro in bili za to nagrajeni. Res je, nismo igrali najbolje, bilo je veliko napak, a po drugi strani je dejstvo tudi to, da se po takšni tekmi ni lahko vrniti. Fantje so pokazali karakter in bili zato nagrajeni. Čestitam jim še enkrat!" je še povedal po novem 58-letnik in se na naše vprašanje, ali bo danes po tekmi proslavil rojstni dan, odzval na podoben način, kot so se v zadnje pol ure tekme v Stožicah njegovi fantje. "Nič, šel bom na glavo. Do jutra," je burno noč napovedal Mariborčan in spet nasmejal.

Selektor je po koncu tekme pohvalil svoje fante. Od prvega do zadnjega. Foto: Grega Valančič/Sportida

V nadaljevanju je govoril v nekoliko resnejšem tonu. "V momentih smo igrali brezglavo. Težko je predvideti, kaj se bo dogajalo med tekmo. Nekaj igralcev je bilo zrelih za menjavo že po 30 minutah igre. Dogajalo se je nasprotno od tistega, kar smo pričakovali. Že pred tekmo sem rekel, da bomo trpeli bolj, kot smo proti Poljski. Natanko to se je zgodilo" je še povedal.

"Ob 1:2 bi marsikdo pokleknil. Mi nismo."

"Videlo se je, da je bila to drugačna tekma od tiste proti Poljski, ko smo šli v tekmo, pa naj se zgodi, kar se bo. Zdaj so vsi z nami na čelu pričakovali, da se bo nekaj zgodilo. Morda so se fantje tudi malce ustrašili uspeha in napak. Slabo smo odigrali drugi polčas. Stali smo preblizu gola. Dobili smo dva gola po strelih izven kazenskega prostora, ampak po drugi strani bi pri 1:2 marsikdo pokleknil, nam pa je uspelo priti do preobrata. Ob podpori s tribun smo šli na glavo in bili za to nagrajeni," je nadaljeval selektor, ki je Slovenijo kot zadnji popeljal na veliko tekmovanje.

"Bistvo tekme je fenomenalna energija, ki smo jo pokazali. O tem govorim ves čas. Ta tekma nam je vsem pokazala, da moramo še veliko delati, a po drugi strani imamo po dveh septembrskih tekmah novih šest točk. Na kak način smo do njih prišli, bomo kmalu pozabili. Nekaj stvari moramo še popraviti, a lahko smo zadovoljni. Upam, da bomo čez tri tedne, ko se spet dobimo, v boljšem stanju. Treba bo narediti še nekaj reda," se je razgovoril Kek, čigar reprezentanca je skočila na drugo mesto kvalifikacijske skupine G z dvema točkama zaostanka za vodilno Poljsko in točko naskoka pred Avstrijci na tretjem mestu.

Veliko veselje strokovnega štaba ob golu Slovenije. Med najbolj veselimi je bil Milivoje Novaković. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pokazali smo to, kar je pravo Slovenijo vedno krasilo."

"Vi lahko gledate lestvico, kolikor hočete, sam pa gledam samo proti Skopju in Severni Makedoniji, ki je naš naslednji nasprotnik. Verjemite mi, da je res tako. Sploh me ne zanimata seštevanje in odštevanje. Prihajamo v položaj, ko bo odločalo marsikaj. Ko bodo pričakovanja še večja, ko ne bomo več avtsajderji in se bodo morda marsikomu zatresle noge. Ta tekma je pokazala marsikaj, a najbolj to, da smo pokazali odločnost in neverjetno željo, kar je Slovenijo vedno krasilo. Kar se tega tiče, smo to imeli," je bil zadovoljen Kek, ki z zmago nad Izraelom ni prišel samo do pomembnih kvalifikacijskih točk, ampak skočil tudi na pozitivno stran selektorskega izkupička na klopi Slovenije.

Zdaj je ob 21 porazih in 11 remijih pri 22 zmagah, upoštevajoč seveda tudi njegovo prvo selektorsko obdobje, v katerem je zdaj že pred skoraj desetletjem Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010.

"Jan Oblak? Moram pogledati posnetek."

O Janu Oblaku, ki je prekinil 246 minut dol reprezentančni niz nedotaknjene mreže in za morda celo najboljšega vratarja na svetu prejel precej nenavadna gola po strelih od daleč, ni želel preveč govoriti.

"Ne vem. Treba je pogledati vse skupaj. Drugo je, da smo že pred tekmo opozarjali na Bibrasa Natcha in njegov sijajen strel od daleč. Potem je tu Eran Zahavi, ki v zadnjem času zabije gol vsakič, ko udari po žogi. Prav tako smo zaspali pri prekinitvah. Ni važno, kdo in kaj. Vedno bo kdo naredil napako, a velika vrednost je, da smo se iz tega znali potegniti. Da smo z neko željo, komunikacijo izločili napake. Slovenija daje gole, Slovenija igra zanimive tekme, je pa res, da smo danes tudi prejeli dva gola. Verjamem, da zdaj marsikdo leži na kavču in ga to boli, a nihče ne more reči, da tekma ni bila zanimiva," je z govorjenja o Oblaku presedlal na "kavčarje" selektor Kek in potem pogledal še v prihodnost. Ta oktobra prinaša najprej Makedonijo v gosteh in potem še Avstriji doma.

Predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor sta lahko danes veliko bolj zadovoljna, kot sta bila pred nekaj dnevi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dosti lažje bo, a smo si to zaslužili."

"Zdaj bo dosti lažje, ko bo vzdušje pozitivno, a hkrati pozitiva prinaša tudi večja pričakovanja. Zakomplicirali smo skupino, kar je bil naš cilj. Sami sebi smo dokazali, da smo zmožni marsičesa. Tudi to, da zmagamo, ko morda nismo čisto pravi. Sem pa rekel, da so številni fantje v tej reprezentanci, čeprav nimajo tako malo tekem, še nepopisan reprezentančni list. Zdaj so počasi začeli izpolnjevati formularje, zato pričakujem še več. Na koncu pa ima Slovenija 11 točk in je zraven," je govoril selektor.

"Ta tekma je pokazala predvsem to, da imamo veliko srce. Tega nikoli ne bo zadosti. Moramo pa še delati na prepoznavnosti igre, na večji taktični odgovornosti, na večji disciplini. Zdaj nas seveda čakajo lepe besede in pozitiva okoli reprezentance, a je hkrati res tudi to, da si moraš podporo na koncu zaslužiti. Najpomembneje je, da smo z odnosom na zadnjih dveh tekmah prepričali vsakega. Jaz verjamem, da bo tako tudi v prihodnosti," je prijetno druženje z novinarji zaključil selektor Kek in odšel v noč …

Torkovo jutro bo bržčas mačkasto, a ko bo pogledal na spletne strani, naslovnice časopisov, gledal televizijska in poslušal radijska poročila, bo lahko spet nasmejan in zadovoljen. Zelo zadovoljen. Slovenija je nazaj!