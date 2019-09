Po nori zmagi Slovenije v Stožicah: "Oktober, prihajamo!"

Slovenija je v Stožicah v 6. krogu kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo v Stožicah v zadnje pol ure od zaostanka z 1:2 prišla do zmage s 3:2 nad Izraelom in se pred zadnjimi štirimi tekmami razvrstila na drugo mesto skupine G, ki ob koncu kvalifikacij prinaša uvrstitev na zaključni turnir, ki bo prihodnje leto. Velik junak velike zmage je bil dvakratni strelec Benjamin Verbič, ki je zabil tudi zmagoviti zadetek v zadnji minuti.

Po natanko 72 urah poslušanja hvalospevov po veličastni petkovi zmagi nad Poljakov, ki so bili seveda povsem upravičeni, so nogometaši Slovenije še drugič v treh dneh pritekli na zelenico štadiona v Stožicah, kjer se je sicer zbralo nekoliko manj gledalcev, kot jih je bilo proti Poljski, a še vedno precej. Nekaj več kot deset tisoč.

Samo ena sprememba slavljenca Keka, vrnil se je kapetan Jokić

Ni skrivnost, s kakšno željo so prišli na igrišče. "Če ne bomo zmagali tudi v ponedeljek, potem je tokratna zmaga brez pomena," so vsi v en glas ponavljali takoj po tekmi s Poljsko in napovedali, da je cilj nič drugega kot tri točke. Kako tudi ne, le na tak način so lahko ohranili nogometno evforijo, ki je po daljšem času zajela Slovenijo, ob tem pa poskrbeli tudi za to, da bodo v zadnji del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 vstopili iz ugodnega položaja.

Kapetan Bojan Jokić se je vrnil v postavo Slovenije, a ob polčasu ostal na klopi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slavljenec na slovenski klopi, ki je že uro pred začetkom tekme zamišljeno stal ob igrišču in dajal vtis, da je povsem osredotočen na dosego cilja, Matjaž Kek, je večer pred tekmo sicer razmišljal o nekoliki drugačni postavitvi in postavi proti nekoliko drugačnemu tekmecu, kot je bil petkov, a se na koncu odločil, da bo ostal pri poljskem receptu, ki se je izkazal za uspešnega.

Z eno spremembo. Na klopi je pustil še enega, ki je prav danes praznoval rojstni dan. Jureta Balkovca, ki je proti Poljski navdušil, a vseeno ne dovolj, da selektor ne bi v postavo vrnil svojega kapetana. Na igrišče je torej pritekel Bojan Jokić. S kapetanskim trakom, kajpak, ki ga je dobil nazaj iz rok Jana Oblaka, in tako vpisal še 99. reprezentančni nastop. Zdaj ga od rekorderja, prijatelja in tudi poslovnega partnerja Boštjana Cesarja ločita le še dva nastopa.

Slovenija je začela silovito, a potem močno popustila

Slovenci so začeli silovito. Že v tretji minuti je sam pred nasprotnikova vrata prišel Roman Bezjak, podal mu je Josip Iličić, in ustrelil z desne strani, a ni zadel. Gledalci so že skočili na noge, a skočil, na tla, je tudi izraelski vratar Ofir Maricano in njegov strel ubranil. Dobra napoved za nadaljevanje tekme, ki pa ni bilo ravno takšno, kot bi si navijači želeli.

Josip Iličić je tudi tokrat, predvsem v prvem polčasu, "čaral" na igrišču. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Igra Slovenije v prvem polčasu ni bila najboljša. Predvsem pri organizaciji igre na sredini je šepalo, zato ne čudi, da je selektor Kek nenehno živčno postopal ob igrišču in že sredi prvega polčasa vezistoma Mihi Zajcu in Denisu Popoviću, o katerih je razmišljal že od začetka tekme, ukazal, naj gresta na ogrevanje. V preveč statični igri je izstopal le Iličić, ki je bil nevaren vsakič, ko je imel žogo v nogah, in vseskozi osvajal nasprotnikov prostor, a tudi on ni vsemogoč. Na koncu so ga Izraelci vedno ustavili.

Priložnost z začetka tekme je bila praktično edina prava, ki so si jo Slovenci v naslednje pol ure in še nekaj več pripravili, na drugi strani pa so bili dvakrat nevarni tudi Izraelci. Najprej v 21. minuti, ko je po podaji z leve v kazenskem prostoru Slovenije do strela z glavo prišel Shon Weissman, a k sreči meril čez gol. Drugič v 38. minuti, ko je pred golom Slovenije na desni strani preigraval mladi Manor Solomon, na katerega so nas pred tekmo opozarjali tudi izraelski novinarji, in prišel do strela, a je njegov poizkus tik pred zdajci z drsečim štartom požrtvovalno blokiral kapetan Jokić in rešil slovenski gol. Zelo nevarno je bilo.

Igra Slovenije na sredini igrišča ni bila najboljša, a kot pravimo: "Zmagi se ne gleda v zobe!" Foto: Grega Valančič/Sportida

Mojstrski gol, ki je prišel v idealnem trenutku

Ko se je že zdelo, da bo Slovenija na polčas po ne najboljših 45 minutah odšla rezultatsko poravnana in so navijači na tribunah mislili, da bo selektor ob polčasu opravil menjavo, najbolj "zrel" za njo pa je bil morda Benjamin Verbič, je prav nogometaš kijevskega Dinama v 43. minuti po lepi globinski podaji, še lepšem sprejemu žoge in najlepšem zaključku, ko je žogo čez izraelskega vratarja spravil po prefinjenem strelu v slogu Lionela Messija, zadel za vodstvo Slovenije in eksplozijo na tribunah v Stožic.



Na semaforju se je izpisal rezultat 1:0. In kdo je bil tisti, ki je s sijajno podajo preluknjal obrambo gostov? Iličić, seveda. Je bilo to sploh treba dodati? Na polčas je Slovenija tako odšla z rezultatom, kot si ga je želela, do vodstva pa prišla v idealnem trenutku. Po ne najboljši igri, ki jo je pokazala, bolje skoraj ne bi moglo biti.

Andraž Šporar se je spet boril od prve do zadnje minute, a tokrat ostal brez zadetka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Janu Oblaku kapetanski trak ob polčasu ni prinesel nič dobrega

Ob polčasu pa presenečenje selektorja in kar dve menjavi, ampak samo ena na igrišču. Selektor je namreč z igrišča potegnil Jokića, namesto njega nanj poslal Jureta Balkovca in kapetanski trak namenil Oblaku. Ni mu najbolje del. Že v 50. minuti je namreč prejel gol. Od daleč je udaril kapetan Natcho Bibras, zvezdnik Slovenije je bil pokrit in žoga je končala v golu. Zagotovo zadetek, kot ga od enega najboljših, če ne kar najboljšega vratarja na svetu, nismo pričakovali. V slovenski reprezentanci je klonil po dolgih 246 minutah brez prejetega gola med vratnicama Slovenije.

Že dve minuti pozneje nove težave za slavljenca Keka. Zaradi poškodbe, ki jo je staknil malce pred izenačenjem Izraela, je moral z igrišča branilec Aljaž Struna. Namesto njega je na igrišče prišel Miha Blažič, za katerega je bil to šele četrti reprezentančni nastop. Slovenci so bili v naslednjih minutah vse bolj živčni in se odzivali na vsako odločitev sodnika Anthonyja Taylorja, česar Anglež ni dopuščal prav dolgo in v dveh minutah z rumenima kartonoma kaznoval dva Slovenca. Najprej Bezjaka, potem še Iličića.

Izraelci so na začetku drugega polčasa hitro dvakrat zadeli in prišli do vodstva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izraelci hitro od 0:1 do 2:1, Slovenija se je takoj vrnila

V 63. minuti pa še en šok za Slovence in neslišne navijače na tribunah. Na sredini igrišča je veliko napako naredil Jasmin Kurtić, izgubil žogo, do nje je pa je prišel najbolj nevaren nogometaš v vrstah gostov Eran Zahavi. Streljal s 25 metrov in spet premagal Oblaka. Tudi tokrat se ta ni najbolj izkazal, medtem ko je nogometaš kitajskega Guangzhouja potrdil, da je stroj za gole, zabil že deveti gol v teh kvalifikacijah in kar 32. v 27. nastopu v letošnjem letu.

Slovenija se je zdela na tleh, a je potem že štiri minute pozneje po podaji Andraža Šporarja do žoge v kazenskem prostoru gostov prišel Bezjak, ustrelil in .... zadel! Nagrada za ves trud in srčnost, ki jo vselej kaže, in njegov peti gol v reprezentančnem dresu.

Fotogalerija s tekme (foto: Sportida):

Slovenija na glavo. Izplačalo se je!

Potem smo spremljali raztrgano in borbeno igro, ob kateri je bilo bore malo priložnosti. Še najlepšo so imeli Izraelci v 78. minuti, ko je prodiral rezervist Beram Kayal, žogo podal še do enega rezervista, Munasa Dabburja, ki je tekmo nekoliko presenetljivo začel na klopi. Napadalec, za katerega je španska Sevilla letos poleti odštela kar 17 milijonov evrov, je streljal z leve, a je žoga k sreči za las švignila mimo Oblakovih vrat. Dve minuti pozneje je v kazenskem prostoru Slovenije nevarno preigraval Hatem Elhamed, se poigral s slovensko obrambo, a potem nenatančno podal.

Velik junak je z dvema goloma prišel nogometaš kijevskega Dinama. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V 83. minuti je od daleč streljal Kurtić. Precej natančno, izraelski vratar je imel kar nekaj težav, a žogo le odbil. Nekaj sekund za tem je bilo spet nevarno. Na levi strani je do žoge prišel Bezjak, imel na desni strani povsem osamljenega Iličića, a mu ni uspelo spraviti žoge do zvezdnika italijanske lige, ki bi imel prosto pot do gola. Škoda. V 86. minuti velika priložnost za Slovenijo. Spet noro dobra globinska žoga Iličića, spet je pred gol prišel Bezjak, a tokrat, podobno kot na začetku tekme, ni zadel. Naslednjič je bilo vroče že v 88. minuti. Po kotu Iličića je do atraktivnega strela prek glave prišel Šporar, odlično zadel žogo, a se je s še boljšo obrambo izkazal izraelski vratar.

To so bile minute, v katerih je šla Slovenija na glavo, a se vse do zadnje minute izid ni spremenil. Potem pa je na desni strani žogo v kazenski prostor poslal Kurtić, pred golom je skočil Verbič in z glavo žogo zabil v gol. Eksplozija na rojstnodnevni zabavi selektorja Keka (in reprezentanta Balkovca), na kateri je več kot 10 tisoč navijačev skakalo v zrak!

Matjaž Kek se je na 58. rojstni dan razveselil pomembne zmage. Andreas Herzog se je moral sprijazniti z novim porazom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometne jeseni 2019 se lahko veselimo

Po šestem krogu je pogled na lestvico skupine G po slovenskem godu. Slovenija je druga in ima 11 točk, za vodilno Poljsko zaostaja samo za dve, pred Avstrijo pa ima točko prednosti. Izrael in Makedonija, ki je brez težav premagala Latvijo Slaviše Stojanovića, imata na četrtem mestu tri točke zaostanka.

Prav v Makedoniji bodo Slovenci gostovali prihodnji mesec, potem pa tri dni pozneje doma gostili Avstrijo. Vroče bo, po današnji tekmi za infarkt pa se nogometne jeseni Slovenci prav gotovo lahko veselimo. "Oktober, prihajamo!" lahko le zavpijemo Slovenci ob tem.

Slovenija : Izrael 3:2 (1:0)

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, 6. krog. Štadion Stožice v Ljubljani, gledalcev 10.669. Sodnik: Anthony Taylor. Pomočnika: Gary Beswick, Adam Nunn. Četrti sodnik: Christopher Kavanagh (vsi Anglija).



Strelci: 1:0 Verbič 43., 1:1 Natcho 50., 1:2 Zahavi 62., 2:2 Bezjak 66., 3:2 Verbič 90.



Postavi:

Slovenija: Oblak; Jokić (od 46. Balkovec), Struna (od 54. Blažič), Mevlja, Stojanović; Kurtić, Krhin (od 81. Popović); Bezjak, Iličić, Verbič; Šporar. Selektor: Matjaž Kek.

Izrael: Marciano; Ben Harush (od 46. Kayal), Elhamed, Taha, Dgani, Dasa; Peretz (od 77. Glazer), Natcho, Solomon; Weissman (od 61. Dabbur), Zahavi. Selektor: Andreas Herzog.



Rumeni kartoni: Taha 7. (Izrael), Peretz 45. (Izrael), Bezjak 57. (Slovenija), Iličić 58. (Slovenija)