V Stožice prihaja stroj za gole, ki mu v hrbet gledata tudi Messi in Ronaldo.

Če smo pred tekmo s Poljsko trepetali pred Robertom Lewandowskim, a je bil strah k sreči neupravičen, z Izraelom v Stožice prihaja še en nogometaš, ob čigar številkah Jan Oblak in soigralci v slovenski reprezentanci zagotovo ne morejo ostati ravnodušni. To je Eran Zahavi, izraelski stroj za gole, ki je z osmimi goli tudi najboljši strelec celotnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020.

Devet golov so Izraelci zabili v petih nastopih kvalifikacijske skupine G, v kateri so trenutno na četrtem mestu z istim številom točk kot Slovenija. Osem od teh je delo Erana Zahavija. Tega 32-letnega napadalca smo Slovenci dodobra že spoznali v prvi medsebojni tekmi marca letos v Hajfi. Prav on je bil tisti, ki je premagal Jana Oblaka za remi z 1:1. To je bil šele začetek njegovega norega strelskega pohoda.

Tri dni za tem je pri torpediranju Avstrijcev s 4:2 zabil "hat-trick" in tri gole na eni tekmi ponovil junija, ko so Izraelci s 3:0 v Latviji premagali izbrano vrsto, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović. V petek, ko je Slovenija navdušila v Stožicah in Poljsko premagala z 2:0, je on s soigralci pred domačimi navijači proti Severni Makedoniji remiziral z 1:1.

Uganili ste, kdo je bil strelec. To je bil že njegov osmi kvalifikacijski gol. Če bo nadaljeval v tem ritmu, bo presegel celo rekord kvalifikacij za evropska prvenstva. Ta je, zanimivo, v lasti Roberta Lewandowskega, ki ga je Aljaž Struna v petek v Stožicah "pospravil v žep". Le upamo lahko, da bo slovenskim branilcem podobno uspelo tudi z naslednjim velikim golgeterjem, ki prihaja v goste, in si bodo tako odprli pot do nove zmage.

Trenutno najboljši strelci kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020:

8 golov – Ervan Zahavi (Izrael)

6 golov – Marko Arnautović (Avstrija)

5 golov – Harry Kane (Anglija), Raheem Sterling (Anglija)

4 golov – Patrik Schick (Češka), Teemu Pukki (Finska), Serge Gnabry (Nemčija, Robin Quaison (Švedska), Sergio Ramos (Španija)

…

V letu 2019 je zabil 31 golov v 26 nastopih

Ni pa strelec 16 reprezentančnih golov v 47 nastopih v izraelskem dresu učinkovit samo v reprezentanci. Da gre za izjemnega strelca, že tri leta dokazuje v kitajski ligi, v katero je nekoliko presenetljivo prestopil leta 2016 in okrepil tamkajšnji Guangzhou, ki ga že nekaj let s klopi vodi legendarni Srb Dragan Stojković.

Zanj je Izraelec v treh letih zabil kar 93 golov v vsega 103 nastopih. To so številke, s katerima se lahko v svetu v zadnjih letih pohvalita le še Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. S tem, kar mu uspeva letos, pa se ne moreta primerjati niti desetkratna dobitnika zlatih žog v zadnjih 11 letih.

Fotografija iz časov, ko sta z Josipom Iličićem skupaj igrala (in trenirala) pri Palermu. Foto: Getty Images

Nekdanji soigralec Josipa Iličića pri Palermu, kjer sta skupaj igrala med letoma 2011 in 2013, je v letošnjem letu, v vsega 21 prvenstvenih nastopih v najboljši kitajski ligi, v kateri z Guanghzoujem trenutno vodi in je na dobri poti do prvega naslova prvaka v zgodovini kluba, zabil kar 23 golov in seveda prepričljivo vodi na lestvici najboljših strelcev tekmovanja. Pred najbližjim zasledovalcem ima trenutno kar devet golov naskoka.

V letu 2019 je v klubski in reprezentančni majici zabil kar 31 golov v vsega 26 nastopih. Za gol letos v povprečju potrebuje slabih 73 minut oziroma še manj, če upoštevamo samo reprezentančne nastope. Vsega 56. Podatek, ki je pred jutrišnjo pomembno tekmo med reprezentancama Matjaža Keka in Andreasa Herzoga kar zastrašujoč.

Po incidentu iz leta 2017 se je letos vrnil v reprezentanco Izraela. Foto: Reuters

Nekdanji kapetan, ki so ga izključili iz ekipe. Avstrijec ga je vrnil.

Prav Avstrijec, ki od začetka teh kvalifikacij greje izraelsko klop, je bil tisti, ki je Zahavija po enoletni odsotnosti vrnil v reprezentanco. Zvezdnik Izraela, ki je v svoji rodni državi igral tako za Hapoel kot tudi Maccabi Tel Aviv, je bil včasih tudi kapetan reprezentance, a je septembra 2017 zakuhal incident, po katerem so ga izključili iz reprezentance.

Na štadionu Samija Oferja, kjer je letos gostovala tudi Slovenija, so mu na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 navijači Maccabija Haife, ki ga kot legendo Maccabija Tel Aviva sovražijo, žvižgali, kar ga je razjezilo do te mere, da je užaljeno slekel kapetanski trak in ga vrgel na tla.

Takole je Eran Zahavi leta 2017 zakuhal velik incident (pri 1:30):

S tem je povzročil velik incident, zaradi katerega so ga v vodstvu izraelske nogometne zveze nemudoma suspendirali, tudi sam pa je takoj dejal, da za reprezentanco ne bo več igral, a kot veste …

Zarečenega kruha se poje največ. Spet je reprezentant, prvič prihaja v Stožice in je boljši, kot je kadarkoli bil. Upajmo, da tega ne bo potrdil tudi na največjem slovenskem štadionu.