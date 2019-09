Podatek, ob katerem je zmaga proti Izraelu še bolj mikavna

Če bo Slovenija po Litvi in Poljski v ponedeljek v drugi domači tekmi v nizu premagala še Izrael, kar tako nogometaši kot tudi navijači seveda pričakujejo, se bo razvrstila v zelo ugoden položaj pred oktobrskim in novembrskim zaključkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v skupini G.

Ob tem ji bo zgodilo še nekaj, kar se Sloveniji ne dogaja prav pogosto. Povezala bo tri zmage skupaj. Do zdaj ji je to uspelo samo štirikrat, od tega trikrat, ko je zmagala na kar štirih tekmah v nizu.

Katanec prvič: zgodovinsko evropsko prvenstvo

Milan Osterc na tekmi proti Albaniji leta 1999 Foto: Reuters Prvič je vsaj tri zmage pod vodstvom Srečka Katanca nanizala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000, ko je ob treh golih Zlatka Zahovića v gosteh premagala Latvijo z 2:1 in Albanijo z 1:0.

Potem je Albance, zadela sta Zahović in Milan Osterc, doma premagala z 2:0 in niz štirih zaporednih zmag končala z domačim paketom treh točk proti Gruziji (2:1). Junaka sta bila Milenko Ačimović in spet Zahović.

Vsi vemo, kako so se te kvalifikacije končale. Z zgodovinsko prvo uvrstitvijo Slovenije na veliko tekmovanje.

Katanec drugič: zgodovinsko svetovno prvenstvo

Drugič je Sloveniji tri zmage v nizu uspelo doseči že v naslednjih kvalifikacijah, ko je pod vodstvom istega selektorja dosegla isti uspeh. Uvrstitev na veliko tekmovanje, takrat na zgodovinsko prvo svetovno prvenstvo, leta 2002. Najprej je doma, spet je dvakrat zadel najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Zahović, z 2:0 odpravila Luksemburg.

Veliko veselje Sebastjana Cimirotića za nepozabno zmago v Švici leta 2001. Foto: Reuters

Potem je po nepozabnem golu Sebastijana Cimirotiča za končnih 0:1 tri točke osvojila še v Švici, zmagoviti niz pa končala pri verjetno ključni zmagi v tistih kvalifikacijah, ko je doma padla Rusija z 2:1. Po golih Milana Osterca in Ačimovića, ki je z enajstih metrov za super pomembne tri točke zadel v zadnji minuti tekme.

Kek prvič: svetovno prvenstvo, drugič

Nepozabna zmaga nad Poljsko iz leta 2009 Foto: Reuters Tretji niz vsaj treh zmag, ki ga bo Matjaž Kek lovil proti Izraelcem, je Sloveniji pred desetimi leti uspel prav njemu, ko je v sanjskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 zmagal na štirih tekmah zapored. Najprej je v mreži San Marina odjeknila petarda (5:0). Dva gola kapetana Roberta Korena, po enkrat pa so se med strelce vpisali Aleksandar Radosavljević, Andraž Kirm in Zlatan Ljubijankić.

Potem je sledila zaušnica za Poljsko in zmaga s 3:0, ko so zadeli Zlatko Dedić, Milivoje Novaković in za konec Valter Birsa, ki je prišel do prvenca v slovenskem dresu. Za tem njegov drugi reprezentančni gol in ob tem še zadetek Nejca Pečnika za zmago z 2:0 na Slovaškem in potem še en sprehod prek San Marina. V gosteh je bilo takrat 3:0 za Slovence, pri katerih sta se med strelce ob Novakoviću vpisala še Dalibor Stevanović in Marko Šuler.

Katanec tretjič: nič od velikega tekmovanja

Nazadnje je za tri zmage v nizu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 poskrbel Katanec, takrat pa se je tudi edinkrat zgodilo, da se Slovenija potem ni uvrstila na zaključni turnir, a je bila zelo blizu.

Veselje Slovencev ob golu Kevina Kampla za zmago nad Albanijo leta 2013. Foto: Sportida

Takrat so po vrsti padale Islandija v gosteh s 4:2 (Birsa, Kirm, Boštjan Cesar in Rene Krhin), doma Albanija (prvi in predzadnji reprezentančni gol Kevina Kampla) in v gosteh še Ciper, ko sta za zmago z 2:0 zadela Novaković in Josip Iličić. Danes najboljši slovenski reprezentant je takrat prišel do prvega gola v majici Slovenije.

Kek drugič?

Štirikrat v štirih različnih kvalifikacijskih ciklusih je torej uspelo Sloveniji zmagati na vsaj treh tekmah v nizu in se trikrat, ko se je to zgodilo, potem tudi uvrstila na evropsko oziroma svetovno prvenstvo. Še en motiv za Jana Oblaka in soigralce, da v ponedeljek pade Izrael.

Najdaljši zmagoviti nizi Slovenije:

Štiri zmage (kvalifikacije za EP 2000):

5. junij 1999:

Latvija : Slovenija 1:2



9. junij 1999:

Albanija : Slovenija 0:1



18. avgust 1999:

Slovenija : Albanija 2:0



4. september 1999:

Slovenija : Gruzija 2:1

Štiri zmage (kvalifikacije za SP 2010):

12. avgust 2009:

Slovenija : San Marino 5:0



9. september 2009:

Slovenija : Poljska 3:0



10. oktober 2010:

Slovenija : Slovaška 0:2



14. oktober 2009:

San Marino : Slovenija 0:3

Štiri zmage (kvalifikacije za SP 2014):

7. junij 2013:

Islandija : Slovenija 2:4



6. september 2013:

Slovenija : Albanija 1:0



10. september 2013:

Ciper : Slovenija 0:2



11. oktober 2013:

Slovenija : Norveška 3:0

Tri zmage (kvalifikacije za SP 2002):

2. junij 2001:

Slovenija : Luksemburg 2:0



6. junij 2001:

Švica : Slovenija 0:1



1. september 2001:

Slovenija : Rusija 2:1