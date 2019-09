Zamižal je, udaril in poskrbel za eksplozijo polnih Stožic

Tako nekako, kot piše v naslovu, je akcijo za vodstvo z 2:0 v Stožicah in dokončno kapitulacijo Poljske opisal eden izmed glavnih junakov velike slovenske zmage Andraž Šporar, ki se je tokrat izkazal najprej z asistenco za vodstvo in potem še z golom, s katerim je postavil končni izid.

Na štirih od petih tekem Matjaža Keka ob njegovem povratku na selektorsko klop Slovenije je igral od prve minute. Čeprav je selektor še večer pred tekmo s Poljsko razmišljal, da bi od prve minute še drugič v petih tekmah v ogenj od začetka poslal Roberta Berića, se je na koncu odločil za nekdanjega kapetana Olimpije, ki zdaj že skoraj dve leti redno zabija gole na Slovaškem in zadel v polno.

Slovenski nogometaš s številko 9 je povsem zasenčil tistega, ki to številko nosi pri Poljakih in je na nogometnem zemljevidu veliko bolj uveljavljen, beseda seveda teče o enem najboljših napadalcev na svetu Robertu Lewandowski. Toda tak, kot bi moral biti zvezdnik Bayerna Münchna, je bil tokrat njegov veliko manj sloviti kolega, ki gole zabija za Slovan iz Bratislave. Razdajal se je po celem igrišču, veliko tekel, sodeloval v igri in poskrbel, da se je v statistiko vpisal tudi na najlepši možen način. S podajo za vodstvo Slovenije in potem še z golom za 2:0, ki je prelomil tekmo.

Trenutek iz 65. minute, ko je s strelom med nogama premagal poljskega vratarja Lukasza Fabianskega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Roko na srce, nekaj evforije je bilo

"Josip Iličić mi je perfektno podal. Prehitel sem njihovega branilca in z desne strani prišel pred gol, pogledal sem levo in videl, da ni nobenega od soigralcev. Potem sem zamižal, udaril po golu in hvala bogu zadel. Res vsi smo od prve do zadnje minute igrali sijajno," je akcijo iz 65. minute, ko je iz "mrtvega kota" premagal poljskega vratarja Lukazsa Fabianskega in na noge spravil nabito polne Stožice, opisal Andraž Šporar.

"Roko na srce, nekaj evforije je takoj po tekmi med nami bilo, kar je normalno. Nismo premagali kar neke ekipe, ampak Poljake. Je pa dejstvo, da bo treba to zmago potrditi tudi na tekmi z Izraelom. Če takrat ne bomo zmagali, potem nam te tri točke ne pomenijo veliko. Malce evforije torej je, ampak vsi dobro vemo, kaj nas čaka," je, podobno kot njegovi soigralci, pametno opozoril napadalec, ki se vedno rad vrača na štadion v Stožicah, kjer je gole pred leti zabijal v majici Olimpije.

Veliko veselje s soigralcem Benjaminom Verbičem po koncu tekme. Foto: Vid Ponikvar

Nikomur, ki bo prišel v Slovenijo, ne bo lahko

"Že dolgo časa nismo premagali tako kakovostne reprezentance, kot je Poljska. Od prve do zadnje minute smo se borili, bili agresivni in ob tem dvakrat zadeli. Poljski na drugi strani nismo dovolili niti ene izrazite priložnosti. Res dobra tekma je za nami. Ne bi govoril, zakaj prej ni bilo tako. Preteklost in to, kaj je bilo in kaj ne, zdaj ni pomembna. Danes smo pokazali, da smo dobra reprezentanca. Nikomur, ki bo prišel v Slovenijo, ne bo lahko. Tudi favoriziranim Poljakom ni bilo. Treba je stremeti naprej in ponavljati to, kar smo pokazali tokrat. Pokazali smo veliko dobrega," se je razgovoril 25-letni Ljubljančan, v katerem je selektor bržčas našel udarnega napadalca.

"Res dobro smo igrali v obrambi. Poljakom, ki so pred tem zmagali na vseh tekmah, nismo dopustili niti ene samcate priložnosti v 90 minutah igre, kar je glede na to, da je bila njihova razlika v zadetkih do te tekme 8:0, izredno. Ob tem smo dvakrat zadeli. Res fenomenalna tekma je za nami," je še povedal in nekaj besed namenil še navijačem. Tudi on je omenil, da je zelo zadovoljen z vzdušjem, a ob tem tudi on pripomnil, da na tekmah slovenske reprezentance še kako pogreša organizirane slovenske navijače.

Strelci Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020:

2 gola – Domen Črnigoj, Josip Iličić, Andraž Šporar, Miha Zajc

1 gol – Aljaž Struna

Hvalospevi za Josipa Iličića, zmaga za Igorja Benedejčića

"Vzdušje je bilo sijajno, seveda. Škoda samo, da zraven ni organiziranih, vodenih navijačev. Ampak vzdušje je bilo kljub temu odlično," je povedal o tem po tekmi, v kateri je prišel do drugega reprezentančnega zadetka in tudi drugega v teh kvalifikacijah. Skupaj z Domnom Črnigojem, Miho Zajcem in Josipom Iličićem je s tem najboljši strelec Slovenije v teh kvalifikacijah. O zadnjem, zvezdniku Atalante iz Bergama, ki tokrat ni zadel, a je spet blestel, je spregovoril nekaj besed in ga hvalil na vsa usta.

Pohvalil je vzdušje v Stožicah, a pripomnil, da pogreša organizirane slovenske navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida

"On je eden najboljših igralcev v prvi italijanski ligi, ki to iz tekme v tekmo dokazuje tudi v reprezentanci. Hvala mu za asistenco. Tudi ob kotu, po katerem smo zabili prvi gol, je bil on tisti, ki mu je podal na glavo za asistenco. Spet je dokazal, da je izreden igralec. Ko ima žogo v nogah, je samo treba iskati prazen prostor," je govoril najboljši strelec prejšnje sezone najboljše slovaške lige.

Za konec je tudi on spregovoril nekaj besed o Igorju Benedejčiću, selektorjevem pomočniku, ki je junija doživel možgansko kap, a ekspresno hitro okreval in bil tokrat že v polnem pogonu. "Že selektor je takoj po tekmi dejal, da je zmage izredno vesel predvsem zaradi njega. Tudi z nami, igralci je podobno. Vsak od nas to zmago podarja njemu," je složnost v slovenski izbrani nogometni vrsti potrdil njen napadalec.