Keku gre na živce, kaj so dovolili Izraelu

Operacija Poljska, kot si jo je zamislili strokovno vodstvo slovenske izbrane vrste, je uspela z odliko. Slovenski nogometaši so kot prvi v kvalifikacijski skupini G prekrižali načrte največjim favoritom za osvojitev prvega mesta. S predstavo, s katero so ugnali Poljake z 2:0, so spomnili na najbolj zlata obdobja slovenske izbrane vrste.

Selektor zavrača evforijo

Bodo Stožice polne tudi proti Izraelu? Foto: Vid Ponikvar Navijače sta navdušila pristop in borbenost reprezentance, selektor Matjaž Kek pa umirja strasti in trezno dodaja, da z zmago nad Poljsko ni storjenega še nič, kar bi lahko spominjalo na evforijo. Za kaj večjega bi morala Slovenija v ponedeljek spraviti v kozji rog še Izrael, s tem uiti enemu izmed neposrednih kandidatov za najvišja mesta in ostati v boju za odhod na Euro 2020.

''Vesel sem, da se je reprezentančni nogomet za 95, 100 minut vrnil na naša igrišča, a v ponedeljek je nova tekma. Če si budalo, lahko to hitro izhlapi. Zdaj me zanima samo še Izrael,'' je Mariborčan ponosen, da se na v teh dneh deževni strani Alp poleg vrhunskih predstav kolesarjev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja z velikim spoštovanjem in izbranimi besedami omenja tudi nogometno reprezentanco. To pa je stanje navijaškega duha, kakršnega športna Slovenija ni izkusila že kar dolgo. Zagotovo kar nekaj let.

Navijači, pridite v Stožice!

Slovenska izbrana vrsta jo je v petek zagodla Poljski. Foto: Vid Ponikvar Selektor bi rad videl, kako bi se Stožice napolnile tudi za tekmo z Izraelom. Čeprav ne predstavlja tako atraktivnega tekmeca kot je Poljska s kapetanom Robertom Lewandowskim, pa je vložek srečanja tako velik, da bo močno vplival na razplet pri vrhu skupine.

''Navijači, pridite v ponedeljek v Stožice. Zagotavljam vam, da bomo šli še enkrat na glavo, čakal pa nas bo težak nasprotnik,'' obljublja vnovično borbo od prve do zadnje sekunde, ki je krasila domačo izbrano vrsto v petek in povzročila poljskim zvezdnikom toliko gorja. ''V vsakem trenutku sem jim videl nekaj v očeh. Hoteli so,'' se je na tekmi s Poljsko ob pogledu na izbrance prepričal, kako so v dvoboj vstopili drugače, veliko bolj zavzeto in osredotočeno kot na prejšnjih tekmah.

Opravil bo nekaj rotacij

Josip Iličić je proti Poljski poskrbel za čarobno asistenco, o kateri se bo govorilo še dolgo. Foto: Vid Ponikvar Ponedeljkova tekma v Stožicah, na kateri bo prvi sodnik Anglež Anthony Taylor, bo najverjetneje postregla z nekoliko spremenjeno slovensko začetno enajsterico. Posledice napornega dvoboja s Poljsko bodo naredile svoje, v slovenskem taboru pa niso preveč ravnodušno sprejeli tudi dejstva, da se lahko tekmec Izrael na ponedeljkovo tekmo pripravlja 24 ur več od Slovenije.

Svoje obveznosti je namreč v 5. krogu kvalifikacij z dovoljenjem Evropske nogometne zveze (Uefa) opravil že v četrtek, na koncu pa na čelu s selektorjem Andreasom Herzogom ni mogel biti preveč zadovoljen, saj se je doma s Severno Makedonijo razšel brez zmagovalca (1:1). S tem je ponudil Sloveniji priložnost, da ga prehiti na lestvici. To je Kekova četa po navdušujoči predstavi proti Poljski tudi izkoristila in se zavihtela na tretje mesto. Z Izraelom je izenačena po točkah, a ima boljšo razliko v zadetkih.

Slovenski reprezentanti bodo imeli za ponedeljkov spopad na voljo 24 ur manj kot Izrael. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Proti Izraelu bo treba kaj rotirati. Imamo dovolj široko klop, po odsluženi kazni se vrača Jokić. Takšna zmaga proti Poljski v takem vzdušju je strašna inspiracija za fante. Gledal sem Izrael proti Makedoniji. Malce mi gre na živce, da imajo na voljo za počitek dan več od nas, a se ne bom spuščal v podrobnosti,'' je Kek potožil, da ga je zmotil daljši počitek Izraelcev od njegovih izbrancev, a se mu vseeno ni hotel posvetiti do te mere, da bi nekdo v njegovih besedah morda razbral iskanje alibija ob morebitnem rezultatskem neuspehu. To pa bi predstavljalo vse drugega kot zmaga Slovenije, kar so po tekmi nad Poljsko jasno in glasno dali vedeti tudi reprezentanti.

Morda bo Izrael še močnejši od Poljske

Jan Oblak je že drugo tekmo zapored ostal nepremagan. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Kek se dobro zaveda, v kako zahtevno nalogo se spušča. Apetiti navijačev so narasli, po zmagi nad Poljsko se pričakuje še ponovitev uspešne vaje proti Izraelu, proti kateremu je Slovenija vstopila v kvalifikacijski ciklus in po dobri predstavi remizirala v Haifi (1:1).

''Izrael je tehnično močna ekipa. Na vseh tekmah je na začetku dominirala, zato se bo potrebno pametno postaviti in morda malce počakati. Na domačem igrišču bomo že prišli do svojih situacij, a le s pravo taktično disciplino, voljnim momentom, tekaškim delom, ki je bil proti Poljski perfekten. Morda bo Izrael v določenem trenutku še močnejši kot Poljska,'' opozarja javnost, kako se bo Slovenija namerila na motiviranega tekmeca, ki bo v Stožicah lovil enega zadnjih vlakov, da se resneje vključi v boj za napredovanje na EP 2020.

Eran Zahavi je najboljši strelec kvalifikacij za EP 2020. Foto: Reuters

Največji adut Izraela za uspeh v Ljubljani bo napadalec Eran Zahavi. Igra na Kitajskem, a ga to prav nič ne moti, ko se v času reprezentančnih akcij preseli v Evropo. Dosegel je že osem zadetkov in je prvi strelec kvalifikacij. Ne le v skupini G, ampak nasploh. Za primerjavo, Slovenija je na vseh petih tekmah dosegla vsega skupaj devet golov. Zahavi je brez zadetka ostal le na gostovanju na Poljskem, kjer je doživel hud poraz (0:4). Slovenska obramba bo naredila vse, da ga bo podoben občutek preveval tudi 9. septembra. Na poseben dan Matjaža Keka, saj bo takrat praznoval 58. rojstni dan!