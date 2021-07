Spodletelo norčevanje Pošte Italije iz poraženih Angležov

Po zmagi Italije nad Anglijo je Pošta Italije objavila fotografijo, s katero so hoteli na izviren način proslaviti zmago in se ponorčevati iz Angležev, a so jih komentatorji razkrinkali.

Bolj ko so se približevali finalu, bolj je med Angleži odzvanjala njihova himna It's coming home (Nogomet prihaja domov, op. p.). Pred včerajšnjim finalom so bili še glasnejši in samozavestnejši, da bo nogomet tokrat končno prišel domov, saj še nikoli niso osvojili tako želene lovorike.

O zmagi je bila prepričana tudi Britanska pošta Royal Mail, ki je pred dnevi tvitnila fotografijo zapakirane žoge, naslovljene "domov", v Anglijo.

Pošta Italije objavo vzela za svojo

Po včerajšnjem grenkem porazu pa so se nato pri Royal Mail pošalili na lasten račun in fotografijo popravili tako, da so prečrtali črko H in ob njej dopisali črko R, češ, da nogomet zdaj ne gre "domov", temveč v Rim.

Vse skupaj se je zdelo izvirno tudi Pošti Italije, ki je ukradla njihovo idejo in fotografijo ter jo priredila tako, kot da je bila vse skupaj njihova domislica. Spremenili so znamko in izbrisali logotip britanske pošte ter dodali svojega.

Italijani so hitro prepoznali krajo ideje in se razpisali v komentarjih na njihovi uradni strani na Facebooku. Pod objavo se Pošti Italije posmehujejo, da ji manjka izvirnosti, ter kritizirajo tako to potezo kot njihove storitve. "Če že kopirate šale, bi lahko skopirali še učinkovitost," se je glasil eden od komentarjev, drugi pa, da bi pošta, poslana iz Velike Britanije s Pošto Italije, potrebovala tri mesece, da bi prispela v Italijo.