Angleška sramota, ki odzvanja bolj kot poraz v finalu

Anglija je včeraj prvič v zgodovini evropskih prvenstev igrala v velikem finalu in bila neuspešna. Angleži so v finalu po izvajanju enajstmetrovk na Wembleyju morali priznati premoč Italiji (4:3). Razočaranje na Otoku je bilo po zgrešeni priložnosti veliko, danes pa bolj kot poraz v Angliji odzvanja sramotno obnašanje in rasistični izpadi nekaterih angleških privržencev.

"Nogomet prihaja domov," so bili pred nedeljskim finalom odločeni v vrstah treh levov. Na Wembleyju je bilo pred velikim finalom vse pripravljeno na slavje domačih, ki so v zadnjem mesecu na Otoku znova sprožili nogometno evforijo. A vendar so Angleži Wembley zapuščali z dolgimi nosovi, čeprav je Anglijo že po slabih dveh minutah v vodstvo popeljal Luke Shaw, ki je tako dosegel najhitrejši zadetek na evropskih prvenstvih. V drugem polčasu je Wembley utišal Leonardo Bonucci, ki je izenačil na 1:1, po pravi drami in enajstmetrovkah se je naslova evropskega prvaka prvič po 55 letih veselila Italija, ki je tako razblinila sanje angleške javnosti.

Loterija na strani Italije

Pri loteriji enajstmetrovk so bili na italijanski strani natančni Berardi, Bonucci in Bernardeschi, medtem ko sta pri Angliji zadela Kane in Maguire. Razočaranje po neuspehu je bilo v angleški izbrani vrsti veliko. Večina igralcev si je po tem, ko jim je Aleksander Čeferin nadel medalje za drugo mesto, odličje snela. "Zgrešili smo veliko priložnost za uspeh. Ne prideš vsak dan v finale, sploh z reprezentanco. Minilo je kar 55 let, odkar smo igrali v svojem zadnjem finalu. Imeli smo priložnost, a je nismo izkoristili. A to je nogomet, moraš se sprijazniti in igrati naprej," je po koncu finala dejal angleški kapetan Harry Kane.

Harry Kane in Harry Maguire razočarana po koncu finala. Foto: Guliverimage

"Vse smo dali od sebe, tako jaz kot fantje. Izgubiti po izvajanju najstrožjih kazni je najhujši občutek na svetu. Ni bila naša noč, a odigrali smo fantastičen turnir, in mislim, da smo lahko ponosni nase. Seveda nas ta poraz vse zelo boli, bolelo nas bo še nekaj časa, a smo na pravi poti, gradimo ekipo, in mislim, da lahko le še napredujemo," je še povedal nogometaš Tottenhama.

"Vsak lahko zgreši enajstmetrovko. Streli z enajstih metrov so pač streli z enajstih metrov. Fantje so dali vse od sebe, a žal to ni bila naša noč. Igrali smo proti odlični ekipi, začeli smo sanjsko. Mogoče smo na trenutke preveč padli v igri, Italijani so imeli večino časa žogo v svoji posesti, a niso si ustvarili veliko priložnosti. Skupaj zmagamo in izgubimo. Iz tega se bomo ogromno naučili. Tako jaz kot preostali igralci, in prepričan sem, da nam bo to dalo dodatnega zagona in motivacije za svetovno prvenstvo naslednje leto," je prepričan Kane, ki je bil poleg Harryja Maguireja edini, ki je izkoristil strel z bele pike.

Razočaranje v angleškem taboru je bilo veliko. Foto: Reuters

"Bila je loterija. Mi smo bili boljši v prvem polčasu, oni v drugem. Podaljšek bi se lahko obrnil v katerokoli stran. V drugem delu podaljška smo našli še malo več zagona in pritisnili nanje. Razočaran sem, da so tekmo odločili streli z bele pike, na ta stadion nismo prišli izgubit. Želeli smo prinesti pokal domov, a nismo imeli sreče. Italija je odlična ekipa, celoten turnir so odigrali izjemno. A imeli smo svoje priložnosti, vendar nam je vedno malo zmanjkalo," je dejal nogometaš Manchester Uniteda.

Sramotni izpadi angleških privržencev

Manj pokončno kot angleški nogometaši pa so poraz svojih ljubljencev sprejeli navijači angleške izbrane vrste. Po tekmi so se številni privrženci po Angliji zapletli v pretepe in izgrede, še bolj sramotni pa so bili komentarji nekaterih navijačev na družbenih omrežjih. Mnogi so selektorju Garethu Southgatu po tekmi očitali, da je izbral napačne nogometaše za izvajanje najstrožjih kazni.

Po zgrešenih strelih mladih angleških nogometašev se je na družbenih omrežjih vnela prava vojna proti Bukayu Saki, Marcusu Rashfordu in Jadonu Sanchu, ki so bili deležni številnih, obsojanja vrednih rasističnih komentarjev. "Ogorčeni in osramočeni smo zaradi nekaterih komentarjev, ki so jih bili deležni nekateri naši igralci po tekmi. Ti so dali to poletje vse za reprezentančni dres, zdaj pa so deležni sovražnih komentarjev. Stojimo s svojimi igralci in naredili bomo vse, da jih podpremo ob teh groznih dogodkih, hkrati pa zahtevamo najstrožje sankcije za vse, ki so odgovorni za takšno obnašanje," so ob koncu finala v izjavi za javnost zapisali vodilni pri angleški reprezentanci.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

We couldn't be any prouder of Bukayo.



But once again, we are sad to have to say we condemn the racism of a number black players. — Arsenal (@Arsenal) July 12, 2021

Sankcije v povezavi z rasističnim in sovražnim govorom je že napovedal tudi angleški premier Boris Johnson. Oglasili so se tudi že pri angleški nogometni zvezi, pa tudi pri angleški policiji. "Zavedamo se komentarjev, ki so jih bili deležni angleški nogometaši. Takšno obnašanje je povsem nesprejemljivo, ne bo tolerirano in ga bomo podrobno raziskali," so še zapisali pri angleški policiji, ki bo tako poskrbela za tretji polčas finala evropskega prvenstva.

