Norišnica v Italiji: "Prebudili smo se iz nočne more pandemije" #video #foto

Italija to noč ni spala. Rajanje po drugem naslovu nogometnih evropskih prvakov, prvem po letu 1968, se je na italijanskih ulicah zavleklo do zgodnjih jutranjih ur. Pravzaprav ga še ni konec. Nadaljevalo se bo danes, ko bodo azzurri z lovoriko prispeli v Rim. Mnogi so v sproščenem vzdušju pozabili na koronavirus, a hkrati spomnili nanj.

Potem ko se Italijanom ni uspelo uvrstiti na zadnje svetovno prvenstvo in so dogajanje v Rusiji spremljali le kot gledalci, so se tri leta zatem znašli na evropskem prestolu. V nedeljskem finalu so na slovitem Wembleyju razžalostili gostitelje Angleže in jim preprečili, da bi pred domačimi gledalci osvojili sploh prvi evropski naslov.

Foto: Guliverimage

Odločilo je izvajanje 11-metrovk. Ko je najkoristnejši igralec prvenstva Gianluigi Donnarumma zaustavil poskus Bukaya Sakaja, se je po več italijanskih mestih začelo veliko slavje. Ognjemeti, petje, ples, vožnja z avtomobili in hupanje, zabava dolgo v noč oziroma jutro.

Eksplozija veselja v Rimu:

Slavje v Torinu:

"Neverjetno, ne bi se mogel počutiti bolje. Izjemno, prvaki smo," se je smejalo Stefanu Gucciju, enemu od navijačev na trgu Piazza del Popolo v Rimu, ki ga je zasedla množica pristašev azzurrov.

"Kot da bi sanjal, sanje, iz katerih se ne želim zbuditi. Italija se je prebudila iz nočne more pandemije," pa je na težke koronačase, ki Italiji nikakor niso prizanesli, spomnil Gianluca Iannilli.

Foto: Guliverimage

"Za vsemi je zahtevno leto, sploh za nami, ki smo bili ena od prvih držav, ki jih je močno zajel koronavirus. To je znak novega začetka," upa 30-letna Michela Solfanelli iz Milana.

Prizori iz Milana Foto: Guliverimage

Tudi David Bellomo iz Barija je med slavjem spomnil na covid-19 in pripomnil, da gre za drugo veliko italijansko zmago to leto. "Zahvaljujoč Evroviziji in nogometu smo se vrnili. Skoraj bi slavili trojček zmag," je spomnil še na zmago skupine Måneskin s pesmijo Zitti E Buoni na Eurosongu in na Mattea Berrettinija, ki je v nedeljo zaigral v finalu Wimbledona in izgubil proti Novaku Đokoviću.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Številni so peli hvalnice selektorju Robertu Manciniju, ki je reprezentanco dvignil z dna v višave, jo preporodil in popeljal na vrh stare celine. Italijanom je to uspelo drugič, prvič po dolgih 53 letih.

"Velika zahvala Robertu Manciniju in igralcem, ki so zastopali našo državo," je v izjavi za javnost dejal predsednik Italije Sergio Mattarella. Predsednik italijanskega komiteja Giovanni Malago pa se je nogometašem zahvalil za magično noč.

Veselje se bo nadaljevalo danes, ko bodo Azzurri, ki so se že vrnili v domovino, proslavili lovoriko z navijači.

Vrnitev Italijanov:

Zmago Italije oziroma poraz Angležev so slavili tudi na Škotskem:

People took to the streets of Scotland to celebrate the defeat of England against Italy. #EnglandvsItaly #Italy #ItalyVsEngFinal pic.twitter.com/HBHbJb2WFf — IndSamachar News (@Indsamachar) July 12, 2021

Fotoutrinki slavja:

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage