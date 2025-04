Klub iz Genove se je znašel v nezavidljivem položaju, saj je šele na 18. mestu v serie B in mu grozi izpad v serie C. V drugoligaško konkurenco je Sampdoria izpadla leta 2023, v tej sezoni pa ni zmagala že od februarja. Šest krogov pred koncem sezone za rešilnim 15. mestom zaostaja tri točke. Sampdoria je v ponedeljek dobila novega trenerja in pomočnika, to sta postala Alberico Evani in Attilio Lombardo, ki sta z Mancinijem sodelovala v strokovnem štabu italijanske izbrane vrste med evropskim prvenstvom 2021.

Roberto Mancini sicer nima formalne vloge v klubu, a bo deloval kot svetovalec, je dejal predsednik kluba Matteo Manfredi. Mancini trenutno nima uradnega delovnega mesta, saj je po slovesu od selektorskega mesta Savdske Arabije oktobra lani "prost selektor".

"Roberto je z nami in nam bo pomagal, da se vrnemo na stare tire. Njegova vloga ni formalna, prijatelji niso vedno prisotni, a njegova prisotnost bo stalna in se bo čutila," je Manfredi dejal za televizijo Sky Sport. Večino igralske kariere je zdaj 60-letni strateg preživel prav pri Sampdorii, bil pa je tudi član moštva v časih, ko je Sampdoria dosegala največje uspehe v zgodovini. Leta 1990 je osvojila evropski pokal pokalnih zmagovalcev, leto pozneje naslov italijanskega prvaka, ki je še vedno edini v klubski zgodovini, še leto pozneje je prišla do finala evropskega pokala. V tem obdobju (med letoma 1989 in 1994) je bil član kluba tudi slovenski nogometaš in poznejši selektor Srečko Katanec.

Vodstvo francoskega nogometnega prvoligaša Montpelliera je za novega trenerja izbralo nekdanjega branilca Paris Saint-Germaina Zoumanaja Camaraja. Montpellier je trdno na zadnjem mestu domače lige, šest krogov pred koncem za rešilnimi mesti zaostaja velikih 12 točk.