Angleži po porazu postali tarča posmeha #video

Italija je v nedeljo prvič po letu 1968 dvignila pokal za naslov evropskih prvakov. Italijani so v finalu po enajstmetrovkah ugnali Anglijo, ki tako še naprej ostaja brez tako želene trofeje. Navijači in podporniki angleške izbrane vrste so bili pred finalom prepričani, da nogomet prihaja domov, a so znova ostali dolgih nosov.

Anglija je v nedeljo igrala šele v svojem prvem finalu na evropskih prvenstvih in kljub velikemu optimizmu med prvenstvom ostala brez tako želene trofeje. Angleški privrženci, ki so bili že pred prvenstvom izjemno samozavestni in prepričani o uspehu svoje izbrane vrste, so ostali razočarani, njihov spodrsljaj oziroma rek, da nogomet prihaja domov, pa je po koncu finala postal glavna tarča zbadljivk in humornih vložkov na Twitterju.

Angleže si je po koncu finala privoščil tudi italijanski reprezentant in strelec zadetka za Italijo Leonardo Bonucci, ki je rek "it's coming home" priredil v "it's coming to Rome" (prihaja v Rim, op. p.). Sledili so mu navijači in preostali italijanski reprezentanti.

Bonucci had heard enough of hearing “it’s coming home” 😂😭 pic.twitter.com/6EhCd7qrTI — Footy Humour (@FootyHumour) July 11, 2021

Italian fans now singing ‘It’s Coming Rome’ pic.twitter.com/sIS3IC771I — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) July 11, 2021

Dva izmed navijačev Anglije bosta zagotovo obžalovala tetovažo, ki sta si jo omislila že med prvenstvom.

It could have been a very good win for England lastnight but unfortunately the better team won the Trophy👌 #ITALY



I said it lastnight that England will loose, and now its doesnt come home🙆 pic.twitter.com/oEjsrxE8Uy — 🍎CreativeBrand🇳🇬⭕️ (@debrat2k) July 12, 2021

Better hope it comes home or else this tattoo will look very, very silly... 😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/5WWqwEDrLy — SPORTbible (@sportbible) July 9, 2021

Saka: Prihaja domov! Chiellini: Ni res, prihaja v Rim!

"Edina stvar, ki prihaja domov, je tretji val epidemije."

"Rad bi vrnil škatlo za pokale."

I support England and that ending was a bit gutting but you’ve got to admit… this one is funny 😂🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/bacJCikvhj — richard shrubb (@RShrubb) July 11, 2021

#ItsComingRome PLEASE THE MEMES ITS SO FUNNY I DONT EVEN FEEL BAD FOR ENGLAND TBH pic.twitter.com/rZvLBsugsd — amelia²⁴ (@Iove4dwt) July 11, 2021

When you thought its coming HOME but instead its coming to ROME #EURO2020 pic.twitter.com/JIqPNjeGGN — 𝔯𝔞𝔣𝔞 (@siapbahagiaa) July 11, 2021

