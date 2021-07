Prvak Mancini poslal sporočilo, ki ne bo všeč preostalemu svetu

To ni več naključje. Italija je tako dobra, da jo je v tem trenutku nemogoče premagati. Na evropskem prvenstvu jo je skušali streti sedem tekmecev, a ni uspelo niti enemu. Niti Angležem, ki so v finalu Eura računali na pomoč polnih tribun kultnega Wembleyja. ''To je velika zmaga. Fantje so bili izvrstni. Popolni so in zelo pogumni. Ni bilo enostavno, hitro smo prejeli zadetek, kar nas je pahnilo v težave, a smo v nadaljevanju srečanja dominirali. Pri 11-metrovkah ti more vedno pomagati kanček sreče. Tudi meni je bilo žal Angležev,'' je za Rai 1 po sladki zmagi v Londonu s solznimi očmi povedal vzhičeni Roberto Mancini.

Ni skrival sreče, proslavljal je enega najlepših uspehov v bogati karieri. ''Srečni smo, to je zelo pomembna zmaga za vse naše navijače. Upam, da proslavljajo v Italiji. Zdaj je najbolj pomembno, da smo skupaj srečni,'' je dodal selektor, ki ni z Azzurri izgubil že skoraj okrogla tri leta. Slovenski zahodni sosedi so nepremagljivi, a je Mancini prepričan, da so lahko še boljši. ''Ta reprezentanca je zrasla in dozorela, a lahko še napreduje. Lahko smo še boljši,'' je dal vedeti tekmecem, da bi lahko Italija zaigrala še bolje. V tem primeru bi zagotovo ciljala tudi na vrhunski dosežek na SP 2022.

Če bi se uresničila napoved Roberta Mancinija, bi bila Italija zmožna vrhunskih predstav tudi na SP 2022. Foto: Reuters

O premoči Italije na tekmi z Anglijo priča razmerje strelov na gol. Razmerje je 20:6, od tega 6:1 v strelih v okvir vrat. ''Čutili smo, da je nekaj čarobnega v zraku. To čutimo že od sredine maja, odkar smo se pripravljali na Euro. To smo si zaslužili. Vpisali smo se v zgodovino, postali smo evropski prvaki. Odločilo je to, da smo igrati nogomet in v njem uživali. Neizmerno smo srečni in komaj čakamo, da bomo v ponedeljek proslavljali v domovini z vsemi Italijani,'' je dodal kapetan Giorgio Chiellini in naslov evropskih prvakov posvetil vsem navijačem, ki so spremljali dvoboj v Italiji.

Kako je predsednik Uefe predal kapetanu Italije pokal:

Navdušenje italijanskih navijačev v Rimu po zmagi nad Anglijo:

Southgate prevzel odgovornost

Gareth Southgate dobro ve, kako je doživeti poraz na Wembleyju po izvajanju 11-metrovk, ko tudi sam ne izkoristiš strela z bele točke. Foto: Reuters Povsem drugače je bilo v taboru Anglije, kjer je Gareth Southgate ugotavljal, kako je prihodnost angleške reprezentance še kako svetla. ''Naša ekipa lahko še napreduje. Videli ste številne mlade igralce, ki so se izkazali na tem turnirju.''

Kar pa se tiče poraza, zelo bolečega poraza, ki so ga v zadnjih tednih še kako evforični navijači težko sprejeli, pa je dejal: ''Želeli smo narodu podariti posebno noč, prvo evropsko lovoriko, a je nismo znali osvojiti. Ta poraz zelo boli. To bo za nas zelo hud večer. Lahko smo razočarani, saj so takšne možnosti za osvojitev lovorike v življenju zelo redke. A vseeno moramo biti zelo ponosni nase, na vse, kar smo naredili,'' je skušal najti pozitivno plat zadnjega dogajanja, ko se je Otok v mislih že pripravljal na proslavljanje evropskih prvakov."

Trem levom so jo zagodle 11-metrovke. Čeprav so si pri izvajanju že zagotovili prednost, so nato s tremi zaporednimi spodrsljaji dokončno nagnili jeziček na tehtnici na italijansko stran. Angleški selektor je moral odgovarjati na vprašanja, zakaj je v 120. minuti poslal v igro ravno Jadona Sancha in Marcusa Rashforda, ki nato nista izkoristila strela z bele točke, ter zakaj je za petega izvajalca določil mladega Bukaya Sakaja. ''To je bila moja odločitev. O izvajalcih sem se odločil na podlagi tega, kar so pokazali na treningih. Zmagovali smo skupaj, kot ekipa, zdaj pa smo vsi skupaj krivi, da nismo znali dobiti tekme,'' je pojasnil Southgate in prevzel odgovornost za izbor izvajalcev.

Kapetan Harry Kane je po napetem dvoboju s stresnim razpletom za Angleže tolažil srčno izbranko. Foto: Reuters

''Moramo biti zelo ponosni na vse, kar smo dosegli kot skupina. Smo zmagovalci, želeli smo zmagati, zato nas bo verjetno še dolgo bolelo. To nas bo bolelo do konca naših karier, a takšen je nogomet. Od SP 2018 smo še napredovati, zdaj moramo poskrbeti, da bo podobno še v prihodnje,'' je zgodbo o tem, kako je Anglija kljub porazu v finalu na splošno napravila premik na bolje, pojasnil angleški kapetan Harry Kane. Anglija je nenazadnje edina reprezentanca na svetu, ki je na zadnjih dveh velikih tekmovanjih zaigrala v polfinalu, nov preizkus moči, do kod je zmožna iti, pa se ji obeta že prihodnje leto v Katarju. Če se bo seveda uvrstila na SP.