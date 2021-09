Prek tisoč aretacij med Eurom, zaseženo 6,7 milijona evrov gotovine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V eni izmed najuspešnejših operacij v Hongkongu doslej so policisti zasegli 2,3 milijona evrov gotovine. Foto: Getty Images

Operacija Interpola, v kateri je mednarodna organizacija kriminalistične policije preverjala nelegalne stave med nogometnim eurom 2020, je pripeljala do 1400 aretacij. Kot so danes sporočili iz Interpola s sedežem v Lyonu, je organizacija obenem zasegla 6,7 milijona evrov gotovine.

Na tisoče racij v Aziji in Evropi je pripeljalo do zasega računalnikov in mobilnih telefonov, povezanih s skoraj 394 milijona evri v stavah.

"Medtem ko smo po večini spremljali nogometno evropsko prvenstvo kot preprosti navijači, je na stotine specializiranih kriminalistov v 28 državah merilo na organizirane kriminalne skupine, ki so želele zaslužiti milijone z nezakonitimi igrami na srečo in s tem povezanim pranjem denarja," je zapisano v izjavi Interpola.

Hongkonška policija je pridržala več kot 800 osumljencev, "med njimi domnevno vodjo združenja za stavnice, ki ga nadzira triada," so še zapisali pri Interpolu. V eni izmed najuspešnejših operacij v Hongkongu doslej so policisti zasegli 2,3 milijona evrov gotovine in evidenco s podrobnostmi o stotine milijonih stav.

V Italiji, domovini evropskih prvakov, so med eurom v operaciji SOGA VIII preverili 280 stavnic in izrekli za 1,3 milijona evrov kazni za nelegalne stave.

Skupno je vseh osem Interpolovih operacij SOGA privedlo do več kot 19.000 aretacij, zasegov gotovine v višini več kot 53 milijonov evrov in zaprtja več kot 4000 nezakonitih stavnic.